Delhi News: बच्चा चुराकर बेचने वाली गैंग का दिल्ली पुलिस ने किया पर्दाफाश, 8 गिरफ्तार

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गिरोह के तार कई राज्यों से जुड़े, आगे की जांच जारी.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल से अगवा किए गए डेढ़ साल के मासूम कार्तिक को दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट ने सकुशल बरामद कर लिया है. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बच्चों की तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है और अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की जांच में सामने आया है कि यह गिरोह गरीब और असहाय परिवारों के बच्चों को निशाना बनाकर उन्हें बेचने का धंधा करता था.

मूल रूप से गाजियाबाद की रहने वाली चंदा कुमारी पिछले एक साल से अपने पति से अलग रह रही थीं. चंदा अपने डेढ़ साल के बेटे कार्तिक के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में रहती थी. 24 मई की सुबह करीब साढ़े छह बजे जब उनकी आंख खुली तो बेटा उनके पास नहीं था. काफी तलाश के बाद भी बच्चा नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी.

दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, नवजात बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 13 गिरफ्तार

सीसीटीवी में कैद हुई अपहरण की पूरी वारदात

मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे पुलिस ने तत्काल विशेष टीम बनाई. स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो तीन संदिग्ध बच्चे को लेकर जाते हुए दिखाई दिए. फुटेज के आधार पर पुलिस ने उनकी हर गतिविधि को ट्रैक करना शुरू किया. इस दौरान जांच में पता चला कि आरोपी पहले बैटरी रिक्शा से मोरी गेट पहुंचे, फिर ऑटो से शास्त्री पार्क और वहां से गाजियाबाद के कासिम विहार गए. इसके बाद उनके सुराग धुंधले पड़ गए, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी.

300 कैमरे खंगाले, कई राज्यों में मारे छापे

बच्चे तक पहुंचने के लिए पुलिस ने दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले. इसके साथ ही संदिग्धों के पोस्टर दिल्ली, गाजियाबाद और हरिद्वार तक लगाए गए. इसी दौरान हरिद्वार से सूचना मिली कि वहां भी एक बच्ची के अपहरण में यही चेहरे सामने आए हैं. इसके बाद पुलिस को यकीन हो गया कि यह संगठित बाल तस्करी गिरोह है.

बच्चों को चुराकर बेचने का चलता था कारोबार

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह के सदस्य रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों से बच्चों को चुराते थे. इसके बाद उन्हें खरीदने वालों तक पहुंचाया जाता था. इस मामले में गिरफ्तार जिया, विशाल और शिवा की भूमिका बच्चों को अगवा करने की थी. पुलिस के अनुसार, आरोपी आरती और पूजा ने बच्चे को खरीदने की व्यवस्था की, जबकि प्रीति, धर्मेंद्र और अकील ने बच्चे की बिक्री कराने में अहम भूमिका निभाई. अकील ने तो खुद को बच्चे का पिता बताकर पूरे सौदे को वैध दिखाने की कोशिश की.

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पुलिस की लगातार छापेमारी और पूछताछ के बाद बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया. मासूम को आरोपी आरती और पूजा के कब्जे से छुड़ाया गया. बरामदगी के बाद बच्चे को चिकित्सकीय जांच कराई गई. फिलहाल बच्चे को देखभाल के लिए मातृ छाया संस्था के संरक्षण में रखा गया है.

देशभर में फैले नेटवर्क की तलाश जारी

पुलिस ने इस मामले में कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें से दो आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि छह आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं. जांच एजेंसियों को आशंका है कि गिरोह के तार कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं और अन्य बच्चों की तस्करी के मामलों का भी खुलासा हो सकता है.