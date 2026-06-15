अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, 'बहुत जल्द हमारे देश में एक मजबूत प्रधानमंत्री होगा और...'

दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश में जल्द एक मजबूत प्रधानमंत्री होगा और वो भारतीयों की मौत और अपमान का बदला डॉनल्ड ट्रंप से लेगा. पूर्व सीएम ने कहा कि आज पूरे देश का खून खौल रहा है. लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं. ट्रंप ने तीन जहाजों के ऊपर 8 जून, 10 जून और 11 जून को हमला किया. इसमें 68 भारतीय सरकार थे. तीन भारत के लोग मारे गए. लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला.

ट्रंंप ने तीन बार हमला किया, मोदी जी चुप रहे- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर जारी एक वीडियो में कहा, "8 जून को हमला किया. प्रधानमंत्री जी चुप रहे. 10 जून को हमला किया, मोदी जी चुप रहे. 11 जून को हमला किया, मोदी जी चुप रहे. 10 जून को ट्रंप ने प्रधानमंत्री जी को सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री होने के लिए बधाई दी और प्रधानमंत्री ने ट्रंप को थैंक्यू बोला."

Donald Trump, you will be held accountable for the Indian lives lost. You are a cowardly, cold-blooded murderer.



It is unfortunate that PM Modi remains silent, but soon, India will have a strong Prime Minister who will make you pay for your misdeeds. pic.twitter.com/MkRNZT7wzi — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 15, 2026

इसके आगे उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपके साथ मिलकर आगे काम करना चाहता हूं. आप एक हत्यारे के साथ काम क्यों करना चाहते हैं? जिस आदमी ने तीन भारतीय लोगों का मर्डर किया...हद तो तब हो गई जब विदेश मंत्री ने उनके रुबियो को फोन किया तो अमेरिका दोबारा धमकी देता है. खेद नहीं जताया, अफसोस नहीं जताया, उसने हमारे देश के विदेश मंत्री को धमकी दी कि अगर अमेरिका के ऑर्डर को नहीं मानोगे तो नतीजे भुगतने पड़ेंगे."

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अपने वीडियो में प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा, "मोदी जी आप ट्रंप के सामने इतने मजबूर क्यों हैं? ट्रंप के सामने आपने पूरे देश की आपने नाक कटा दी. अगर रूस, चीन, ईरान का एक भी व्यक्ति मारा जाता, क्यों वो देश अमेरिका और ट्रंप को छोड़ देता? क्या वो देश चुप रहता? हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या मजबूरी है? मैं ट्रंप को बोलना चाहता हूं कि तुम हत्यारे हो. आज हमारे देश का प्रधानमंत्री कमजोर है, 140 करोड़ लोग कमजोर नहीं हैं...अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री चुप है तो हम चुप रहने वाले नहीं हैं...बहुत जल्द हमारे देश के अंदर एक मजबूत प्रधानमंत्री होगा और जितने तुमने हमारे अपमान किए हैं, जो तुमने हमारे भारतीयों के मर्डर किए हैं, इसका बदला तुमसे जरूर लिया जाएगा."

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