खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत, अंतरिम सुरक्षा रहेगी जारी, 25 जून को अगली सुनवाई

प्रसिद्ध शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को जमानत मामले में फिलहाल राहत मिली हुई है. शनिवार (20 जून) को पटना सिविल कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान पुलिस ने केस डायरी कोर्ट में जमा कर दी. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने खान सर को मिली अंतरिम सुरक्षा (इंटरिम प्रोटेक्शन) को अगली तारीख तक बढ़ा दिया है. अब 25 जून तक उनके खिलाफ किसी तरह की गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं की जाएगी.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई तक खान सर को अंतरिम राहत जारी रहेगी. इसके साथ ही उनके पक्ष से जुड़े अन्य लोगों को भी राहत दी गई है. अदालत ने स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ फिलहाल कोई बलपूर्वक या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. यानी पुलिस किसी भी तरह की दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं कर सकेगी.

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3 स्टाफ को भी मिली राहत

खान सर के साथ जुड़े तीन स्टाफ सदस्य, जिनकी तलाश पुलिस कर रही थी, उन्हें भी अदालत से राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ भी फिलहाल कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है. इससे खान सर के पक्ष को बड़ी राहत मिली है.

वकील ने क्या कहा?

खान सर के वकील अरविंद कुमार ने सुनवाई के बाद कहा कि कोचिंग विवाद से जुड़े इस मामले में उनके मुवक्किल को लगातार राहत मिल रही है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने केस डायरी कोर्ट में जमा कर दी है. अब अदालत केस डायरी का अध्ययन करेगी और उसके बाद आगे की सुनवाई होगी.

वकील के मुताबिक, 23 जून तक केस डायरी का अध्ययन किया जाएगा और 25 जून को मामले की अंतिम सुनवाई होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक को भी आगे बढ़ा दिया गया है. साथ ही जिन तीन लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करना चाहती थी, उन्हें भी अदालत से राहत मिली है.

25 जून को होगी अगली सुनवाई

अब इस मामले में सभी की नजर 25 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है. उस दिन अदालत केस डायरी और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे का फैसला ले सकती है. फिलहाल खान सर और उनके सहयोगियों को राहत मिली हुई है.

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