हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में बिजली बिल पर बड़ा अपडेट, सब्सिडी वाले लाखों उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा PPAC का बोझ

दिल्ली में बिजली बिल पर बड़ा अपडेट, सब्सिडी वाले लाखों उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा PPAC का बोझ

Delhi News In Hindi: ऊर्जा आशीष मंत्री ने बताया कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ा है. कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने के बाद कोयले की लागत भी बढ़ गई.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 15 Jun 2026 05:31 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है. पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज (PPAC) में बढ़ोतरी के बावजूद राजधानी के एक बड़े वर्ग को अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना नहीं करना पड़ेगा. दिल्ली सरकार का दावा है कि सब्सिडी योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं पर इस फैसले का असर बेहद सीमित रहेगा.

सब्सिडी पाने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

ऊर्जा मंत्री आशीष सूद के अनुसार दिल्ली के कुल 74 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से करीब 43.7 प्रतिशत ऐसे हैं, जिन्हें या तो पूरी सब्सिडी मिल रही है या वे आंशिक सब्सिडी के दायरे में आते हैं. ऐसे उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर PPAC बढ़ोतरी का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा.

ये भी पढ़ें: कम उम्र में खूनी मिजाज... दिल्ली में अपराध की बदलती तस्वीर ने बढ़ाई चिंता, आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

400 यूनिट से ज्यादा खपत वालों पर ही असर

सरकार का कहना है कि अतिरिक्त भार केवल उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जिनकी मासिक बिजली खपत 400 यूनिट से अधिक है. हालांकि उनके लिए भी यह बढ़ोतरी सीमित रहेगी और अधिकतम 2.5 प्रतिशत तक ही असर दिखाई देगा. ऐसे में आम घरेलू उपभोक्ताओं को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है

पश्चिम एशिया संकट से बढ़ी बिजली उत्पादन की लागत

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ा है. कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने के बाद कोयले की लागत भी बढ़ गई. इससे बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों का खर्च बढ़ा और वितरण कंपनियों को महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ी.

बिजली वितरण कंपनियों ने बढ़ी हुई लागत का हवाला देते हुए दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) से PPAC में 31 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की अनुमति मांगी थी. लेकिन आयोग ने कंपनियों की इस मांग को स्वीकार नहीं किया और केवल 2.4 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी. इससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 32.34 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्हें 200 यूनिट तक बिजली उपयोग पर 100 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है. वहीं अधिक खपत की स्थिति में भी उन्हें 50 प्रतिशत तक की राहत दी जाती है. ऐसे उपभोक्ताओं पर PPAC बढ़ोतरी का प्रभाव लगभग नहीं के बराबर रहेगा.

कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं पर ज्यादा प्रभाव

दिल्ली के लगभग 41.66 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन पर PPAC का असर पड़ सकता है. इनमें बड़ी संख्या कमर्शियल और इंडस्ट्रियल श्रेणी के उपभोक्ताओं की है. माना जा रहा है कि बढ़ी हुई लागत का प्रभाव मुख्य रूप से इसी वर्ग पर देखने को मिलेगा.

Published at : 15 Jun 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
Rekha Gupta DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi Water Shortage: दिल्ली में पानी की भारी कमी, कई इलाकों में जूझ रहे लोग, DJB कर रहा कम उत्पादन
दिल्ली में पानी की भारी कमी, कई इलाकों में जूझ रहे लोग, DJB कर रहा कम उत्पादन
दिल्ली NCR
BJP में तो नहीं लेकिन क्या सपा में जा सकते हैं संजय सिंह? खुद ही दिया ऐसा जवाब
BJP में तो नहीं लेकिन क्या सपा में जा सकते हैं संजय सिंह? खुद ही दिया ऐसा जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में धूल भरी आंधी, 92 Kmph की रफ्तार से चली हवा, रेड अलर्ट जारी
दिल्ली में धूल भरी आंधी, 92 Kmph की रफ्तार से चली हवा, रेड अलर्ट जारी
दिल्ली NCR
कम उम्र में खूनी मिजाज... दिल्ली में अपराध की बदलती तस्वीर ने बढ़ाई चिंता, आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
कम उम्र में खूनी मिजाज... दिल्ली में अपराध की बदलती तस्वीर ने बढ़ाई चिंता, आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: धमाल 4 का नया गाना ‘चटनी’ रिलीज, भोजपुरी तड़के और मस्तीभरे अंदाज ने बटोरी सुर्खियां (15.06.26)
New Mercedes S-Class launched at price of 2.20 cr. | #mercedes #mercedessclass #autolive
Kumkum Bhagya फेम Sanchita Ugale का 22 साल की उम्र में निधन, Entertainment Industry में शोक की लहर
Pati Brahmachari: Suraj को सताया डर! क्या Isha को पसंद आएगा केक वाला ये रोमांटिक सरप्राइज?
Vijay Thalapathy और Trisha Krishnan की हुई सीक्रेट सगाई? वायरल वीडियो ने बढ़ाई चर्चाएं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान-अमेरिका के शांति समझौते पर आया चीन का पहला बयान, बोला- 'हमें उम्मीद है कि...'
ईरान-अमेरिका के शांति समझौते पर आया चीन का पहला बयान, बोला- 'हमें उम्मीद है कि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेवर से लखनऊ आई किसान की बेटी डॉक्टर हीरा राशिद CM योगी से बोलीं, 'आप भविष्य में PM बनें'
जेवर से लखनऊ आई किसान की बेटी डॉक्टर हीरा राशिद CM योगी से बोलीं, 'आप भविष्य में PM बनें'
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे? जानें वेन्यू समेत सारी डिटेल्स
कब और कहां खेला जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे? जानें वेन्यू समेत सारी डिटेल्स
बॉलीवुड
Theatre Releases 19th June: इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर महा-क्लैश, आमने-सामने होंगी रश्मिका-सामंथा
इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर महा-क्लैश, आमने-सामने होंगी रश्मिका-सामंथा, 5 फिल्में होंगी रिलीज
Blog
US-ईरान डील: मिडिल ईस्ट के भयावह युद्ध का अंत नजदीक, अगले 60 दिन काफी महत्वपूर्ण, जानें क्यों?
US-ईरान डील: मिडिल ईस्ट के भयावह युद्ध का अंत नजदीक, अगले 60 दिन काफी महत्वपूर्ण, जानें क्यों?
इंडिया
TMC Crisis: TMC की बागी शताब्दी रॉय बोलीं- 'मुझे आप लोग पागल कर रहे है जुलाई में...'
TMC की बागी शताब्दी रॉय बोलीं- 'मुझे आप लोग पागल कर रहे है जुलाई में...'
ट्रेंडिंग
Video: बीएड कॉलेज की छात्रा ने स्टेज पर जमकर लगाए ठुमके, अपने डांस से बांधा समां- वीडियो वायरल
बीएड कॉलेज की छात्रा ने स्टेज पर जमकर लगाए ठुमके, अपने डांस से बांधा समां- वीडियो वायरल
शिक्षा
NEET री-एग्जाम से पहले सर्वर पर बढ़ा दबाव, एडमिट कार्ड को लेकर NTA की बड़ी अपडेट
NEET री-एग्जाम से पहले सर्वर पर बढ़ा दबाव, एडमिट कार्ड को लेकर NTA की बड़ी अपडेट
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: CM योगी के हाथों से खाना खाने के लिए गायों में मची होड़!
VIRAL VIDEO: CM योगी के हाथों से खाना खाने के लिए गायों में मची होड़!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: ट्रेन लेट होने के चलते पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हाहाकार
VIRAL VIDEO: ट्रेन लेट होने के चलते पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हाहाकार
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: भेड़-बकरी की तरह रात गुजार रहे छात्र
VIRAL VIDEO: भेड़-बकरी की तरह रात गुजार रहे छात्र
ABP NEWS
VIRAL NEWS: TMC विलय से पहले अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी की अटकलें
VIRAL NEWS: TMC विलय से पहले अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी की अटकलें
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: पाटलिपुत्र स्टेशन बना ‘युद्ध का मैदान’
VIRAL VIDEO: पाटलिपुत्र स्टेशन बना ‘युद्ध का मैदान’
Embed widget