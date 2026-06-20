हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज! गरज-चमक के साथ बारिश के आसार, गर्मी से मिलेगी राहत

दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज! गरज-चमक के साथ बारिश के आसार, गर्मी से मिलेगी राहत

Delhi Weather Today: मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार (19 जून) को दिल्ली में अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 27.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 20 Jun 2026 06:50 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • आज तेज हवाएं चलेंगी, तापमान 37-39 डिग्री रहेगा.

दिल्ली-एनसीआर के लोगों को आने वाले दिनों में भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने इस इलाके में शनिवार (20 जून) को हल्की से मध्यम बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाओं का अनुमान लगाया है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगले 3 दिनों में इसमें 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है. इसके बाद इसमें लगभग एक डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. 

अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में लगभग एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना जताई है, लेकिन उसके बाद अगले 24 घंटों में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि, इसके बाद बाद इसमें कोई खास बदलाव नहीं होगा. IMD के अनुसार, शुक्रवार (19 जून) को दिल्ली में अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 27.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.  शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि रिज में 40.0 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. 

Monsoon Tracker: कहां है मानसून? कहीं बाढ़ जैसे हालात: दिल्ली तप रही, मुंबई ने बचाकर रखा पानी, राहत मिलेगी कब तक?

पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में नहीं हुआ कोई खास बदलाव

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि  दर्ज की गई, लेकिन न्यूनतम तापमान में कोई खास वृद्धि नहीं देखने को मिली. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24-27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 39-40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.

इस दौरान दिल्ली में दक्षिण-पश्चिम दिशा से हवाएं चलीं, जिनकी गति 10-15 किमी/घंटा रही. वहीं, पालम में शाम 5 बजे के आसपास तेज हवा की गति 46 किमी/घंटा दर्ज की गई. राजधानी के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, जबकि कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा.  

कैसा रहेगा आज का तापमान ?

IMD के अनुसार, आज शनिवार (20 जून) को शहर का अधिकतम तापमान 37-39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. विभाग ने आज दोपहर या शाम के समय बहुत हल्की से हल्की बारिश, गरज-चमक के साथ बिजली कड़कने और आंधी-तूफान अनुमान लगाया है. इस दौरान 40-50 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं चलेंगी, जो झोंको के साथ 60 किमी/घंटा तक जा सकती है. 

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में 21 जून तक बारिश और आंधी-तूफान का दौर जारी रहने की उम्मीद है. IMD का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और स्थानीय मौसम प्रणालियों के कारण मौसम में यह अस्थिरता बनी हुई है, जिससे हाल के हफ्तों की तुलना में दिन का तापमान लोगों के लिए अपेक्षाकृत आरामदायक बना रह सकता है. 

 

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
Read More
Published at : 20 Jun 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Mausam IMD DELHI NEWS WEATHER UPDATE DELHI WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज! गरज-चमक के साथ बारिश के आसार, गर्मी से मिलेगी राहत
दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज! गरज-चमक के साथ बारिश के आसार, गर्मी से मिलेगी राहत
दिल्ली NCR
TMC की बागी सयानी घोष का नाम लेकर संजय सिंह बोले, 'अब तो काबा-मदीना गाने वाले को...'
TMC की बागी सयानी घोष का नाम लेकर संजय सिंह बोले, 'अब तो काबा-मदीना गाने वाले को...'
दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्ली में डॉक्टर ने की नौकरानी की हत्या, पुलिस पहुंची तो कहा- मुझे फांसी दे दो
दिल्ली में डॉक्टर ने की नौकरानी की हत्या, पुलिस पहुंची तो कहा- मुझे फांसी दे दो
दिल्ली NCR
दिल्ली को मिला पहला महिला पुलिस थाना, सभी थानों में ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा
दिल्ली को मिला पहला महिला पुलिस थाना, सभी थानों में ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा
Advertisement

वीडियोज

Tanishq Showroom Robbery: तनिष्क शोरूम चोरी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 और आरोपी गिरफ्तार
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: 'चढ़ावा चोरों' पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? | UP News | Ayodhya
Ram Mandir Donation Row | Mahadangal: आस्था पर 'डाका'-किसी ने क्या रोका! | Mandir Chori | SIT
Sansani | Crime News: बिहार की 'कातिल' पुलिस ! | Bihar News
ABP Report : रामलला के 'गुनहगार', कितने किरदार? | | Ram Mandir Donation Row | SIT | Akhilesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कारगिल में मुहर्रम पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश? प्रशासन ने की अफवाहों से बचने की अपील, जानें पूरा मामला
कारगिल में मुहर्रम पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश? प्रशासन ने की अफवाहों से बचने की अपील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद का ओपी राजभर-संजय निषाद को खुला ऑफर, 'पार्टी का विलय करिए, 2027 में...'
सपा सांसद का ओपी राजभर-संजय निषाद को खुला ऑफर, 'पार्टी का विलय करिए, 2027 में...'
क्रिकेट
क्या 2027 वनडे वर्ल्ड कप में विराट-रोहित को मिलेगी जगह? BCCI से आया घुमाने वाला जवाब; सुनकर पकड़ लेंगे सिर
क्या 2027 वनडे वर्ल्ड कप में विराट-रोहित को मिलेगी जगह? BCCI से आया घुमाने वाला जवाब
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Day 1: ‘कॉकटेल 2’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर गाड़े, ओपनिंग डे पर किया 13 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन
‘कॉकटेल 2’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर गाड़े, ओपनिंग डे पर किया 13 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन
इंडिया
स्पीकर ओम बिरला से मिले अभिषेक बनर्जी, बागी टीएमसी सांसदों के खिलाफ उठाने जा रहे ये कदम
स्पीकर ओम बिरला से मिले अभिषेक बनर्जी, बागी टीएमसी सांसदों के खिलाफ उठाने जा रहे ये कदम
विश्व
74 कोड़ों की सजा, ईरानी सिंगर परस्तू अहमदी ने स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाया था गाना
74 कोड़ों की सजा, ईरानी सिंगर परस्तू अहमदी ने स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाया था गाना
विश्व
ट्रंप का बड़ा दावा- जी7 समिट के दौरान एक साथ फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ा रही थीं मेलोनी
ट्रंप का बड़ा दावा- जी7 समिट के दौरान एक साथ फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ा रही थीं मेलोनी
इंडिया
CM विजय ने इस अंदाज में किया राहुल गांधी को बर्थडे विश, स्टालिन बोले, 'आदरणीय नेता प्रतिपक्ष...'
CM विजय ने इस अंदाज में किया राहुल गांधी को बर्थडे विश, स्टालिन बोले, 'आदरणीय नेता प्रतिपक्ष...'
ABP NEWS
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
ABP NEWS
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
ABP NEWS
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
ABP NEWS
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
ABP NEWS
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Embed widget