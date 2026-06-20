दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज! गरज-चमक के साथ बारिश के आसार, गर्मी से मिलेगी राहत
Delhi Weather Today: मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार (19 जून) को दिल्ली में अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 27.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
- आज तेज हवाएं चलेंगी, तापमान 37-39 डिग्री रहेगा.
दिल्ली-एनसीआर के लोगों को आने वाले दिनों में भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने इस इलाके में शनिवार (20 जून) को हल्की से मध्यम बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाओं का अनुमान लगाया है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगले 3 दिनों में इसमें 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है. इसके बाद इसमें लगभग एक डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है.
अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में लगभग एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना जताई है, लेकिन उसके बाद अगले 24 घंटों में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि, इसके बाद बाद इसमें कोई खास बदलाव नहीं होगा. IMD के अनुसार, शुक्रवार (19 जून) को दिल्ली में अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 27.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि रिज में 40.0 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
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पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में नहीं हुआ कोई खास बदलाव
पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन न्यूनतम तापमान में कोई खास वृद्धि नहीं देखने को मिली. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24-27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 39-40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.
इस दौरान दिल्ली में दक्षिण-पश्चिम दिशा से हवाएं चलीं, जिनकी गति 10-15 किमी/घंटा रही. वहीं, पालम में शाम 5 बजे के आसपास तेज हवा की गति 46 किमी/घंटा दर्ज की गई. राजधानी के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, जबकि कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा.
कैसा रहेगा आज का तापमान ?
IMD के अनुसार, आज शनिवार (20 जून) को शहर का अधिकतम तापमान 37-39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. विभाग ने आज दोपहर या शाम के समय बहुत हल्की से हल्की बारिश, गरज-चमक के साथ बिजली कड़कने और आंधी-तूफान अनुमान लगाया है. इस दौरान 40-50 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं चलेंगी, जो झोंको के साथ 60 किमी/घंटा तक जा सकती है.
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में 21 जून तक बारिश और आंधी-तूफान का दौर जारी रहने की उम्मीद है. IMD का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और स्थानीय मौसम प्रणालियों के कारण मौसम में यह अस्थिरता बनी हुई है, जिससे हाल के हफ्तों की तुलना में दिन का तापमान लोगों के लिए अपेक्षाकृत आरामदायक बना रह सकता है.