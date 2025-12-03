Greater Kailash By-election Result: ग्रेटर कैलाश से बीजेपी के अंजुम मंडल की बड़ी जीत, AAP और कांग्रेस को तगड़ा झटका
MCD by-Election: ग्रेटर कैलाश एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अंजुम मंडल ने 4065 वोटों से जीत दर्ज की. AAP की इश्ना गुप्ता और कांग्रेस की शिखा कपूर को बड़ा झटका लगा.
दिल्ली नगर निगम (MCD) के ग्रेटर कैलाश वार्ड में हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए है, जिसमें बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की. इस उपचुनाव में तीनों प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी, आप और कांग्रेस ने अपने-अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन मुकाबला बीजेपी के पक्ष में जाता दिखा.
ग्रेटर कैलाश वार्ड से बीजेपी ने अंजुम मंडल को उम्मीदवार बनाया था. शुरुआती रुझानों से ही उनके पक्ष में माहौल बनता दिखा और अंत में अंजुम मंडल ने 4065 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की. बीजेपी की इस जीत को दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में पार्टी के मजबूत जनाधार का प्रतीक माना जा रहा है.
AAP और कांग्रेस को भारी नुकसान
इस उपचुनाव में आप ने युवा उम्मीदवार इश्ना गुप्ता को मैदान में उतारा था, जबकि कांग्रेस ने शिखा कपूर पर भरोसा जताया. दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक कर प्रचार किया, परन्तु परिणाम उम्मीदों के विपरीत रहे. AAP को उम्मीद थी कि दक्षिणी दिल्ली के अभिजात इलाकों में वह बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन इस बार जनता का झुकाव बीजेपी की ओर अधिक देखा गया. कांग्रेस का वोट शेयर भी बेहद कम रहा, जिससे पार्टी की स्थानीय पकड़ पर सवाल खड़े हो गए हैं.
ये भी पढ़िए- Shalimar Bagh By-election Results: जिस सीट से सीएम रेखा गुप्ता थीं पार्षद वहां फिर बीजेपी ने किया कब्जा, अनीत जैन ने हासिल की बड़ी जीत
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL