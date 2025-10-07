देश की राजधानी में अगर आपने अब तक अपने बकाया संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है तो आपके लिए अच्छी की खबर है. दिल्ली नगर निगम (MCD) ने संपत्ति करदाताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है. महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने नागरिकों से ‘संपत्ति कर माफी योजना 2025-26’ यानी ‘संपत्तिकर निपटान योजना (सुनियो)’ का लाभ उठाने की अपील की है.

इस योजना के तहत पुराने बकायेदारों को ब्याज और जुर्माने से पूरी छूट दी जा रही है. अब इसकी अवधि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक कर दी गई है, जिससे नागरिकों को अपने लंबित कर का निपटान करने के लिए अतिरिक्त तीन महीने का समय मिल गया है.

बिना जुर्माने और ब्याज के कर चुकाने का मौका

‘सुनियो’ योजना के तहत करदाता वित्तीय वर्ष 2020-21 से पहले के बकाया संपत्ति कर पर ब्याज और जुर्माने से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं. शर्त यह है कि वे चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 और पिछले पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के लिए कर की मूल राशि बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के जमा करें.

महापौर इकबाल सिंह ने कहा कि यह योजना नागरिकों के लिए अपनी संपत्ति कर संबंधी परेशानियों से मुक्त होने का सुनहरा अवसर है. उन्होंने सभी संपत्ति मालिकों और कब्जाधारियों से अपील की कि वे इस मौके का पूरा लाभ उठाएं और नगर निगम के साथ सहयोग करें.

अब 31 दिसंबर तक कर सकेंगे भुगतान

मूल रूप से इस योजना को 1 जून 2025 से 30 सितंबर 2025 तक के लिए लागू किया गया था. लेकिन अब इसे तीन महीने का विस्तार दे दिया गया है और अब करदाता 31 दिसंबर 2025 तक इस योजना के माध्यम से छूट का लाभ उठा सकेंगे. विस्तारित अवधि के दौरान करदाताओं को योजना के तहत निर्धारित कर की मूल राशि पर सिर्फ 2% विलंब शुल्क देना होगा. इससे उन नागरिकों को भी राहत मिलेगी जो अब तक किसी कारणवश कर नहीं चुका पाए थे.

अब तक 1.29 लाख लोगों ने उठाया लाभ

महापौर ने बताया कि नागरिकों ने सुनियो योजना को बड़े उत्साह के साथ अपनाया है. अब तक 1.29 लाख से अधिक करदाता इस पहल का लाभ उठा चुके हैं और 519 करोड़ रुपये से अधिक का संपत्ति कर जमा कर चुके हैं. इनमें से 66 हजार नए करदाता ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार संपत्ति कर भरा है.

इन नए करदाताओं से ही करीब 200 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह हुआ है. महापौर ने कहा कि यह सकारात्मक रुझान इस बात का संकेत है कि लोग अब कर भुगतान को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं.

30 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ रिकॉर्ड तोड़ कर संग्रह

महापौर ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 30 सितंबर तक 11.79 लाख करदाताओं से कुल 2270 करोड़ रुपये का कर संग्रह हुआ है. जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 9.9 लाख करदाताओं से 1736 करोड़ रुपये मिले थे. यानी इस बार कर संग्रह में 30.7% की वृद्धि और करदाताओं की संख्या में 19% की बढ़ोतरी हुई है.

वित्त वर्ष 2024-25 में जहां कुल संग्रह 2132.29 करोड़ रुपये था, वहीं इस बार अब तक का आंकड़ा इसे पहले ही पार कर चुका है. महापौर ने इसे निगम और नागरिकों के बीच भरोसे का नतीजा बताया.

सुनियो योजना का लाभ उठाएं, बकाया चुकाएं: महापौर

महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा, “हम सभी संपत्ति मालिकों से अपील करते हैं कि वे विस्तारित अवधि में सुनियो योजना का पूरा लाभ उठाएं और बिना किसी ब्याज या जुर्माने के अपना बकाया संपत्ति कर चुकाएं.”

महापौर ने उम्मीद जताई कि आने वाले महीनों में और अधिक करदाता इस योजना से जुड़ेंगे और दिल्ली को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने में योगदान देंगे.