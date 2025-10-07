एक्सप्लोरर
दिल्लीवालों के लिए बड़ा मौका: ‘सुनियो योजना’ की अवधि बढ़ी, इस दिन तक मिलेगा संपत्ति कर माफी का लाभ
Delhi News: दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति करदाताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है. महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने ‘संपत्ति कर माफी योजना 2025-26’ का लाभ उठाने की अपील की है.
देश की राजधानी में अगर आपने अब तक अपने बकाया संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है तो आपके लिए अच्छी की खबर है. दिल्ली नगर निगम (MCD) ने संपत्ति करदाताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है. महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने नागरिकों से ‘संपत्ति कर माफी योजना 2025-26’ यानी ‘संपत्तिकर निपटान योजना (सुनियो)’ का लाभ उठाने की अपील की है.
इस योजना के तहत पुराने बकायेदारों को ब्याज और जुर्माने से पूरी छूट दी जा रही है. अब इसकी अवधि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक कर दी गई है, जिससे नागरिकों को अपने लंबित कर का निपटान करने के लिए अतिरिक्त तीन महीने का समय मिल गया है.
बिना जुर्माने और ब्याज के कर चुकाने का मौका
‘सुनियो’ योजना के तहत करदाता वित्तीय वर्ष 2020-21 से पहले के बकाया संपत्ति कर पर ब्याज और जुर्माने से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं. शर्त यह है कि वे चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 और पिछले पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के लिए कर की मूल राशि बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के जमा करें.
महापौर इकबाल सिंह ने कहा कि यह योजना नागरिकों के लिए अपनी संपत्ति कर संबंधी परेशानियों से मुक्त होने का सुनहरा अवसर है. उन्होंने सभी संपत्ति मालिकों और कब्जाधारियों से अपील की कि वे इस मौके का पूरा लाभ उठाएं और नगर निगम के साथ सहयोग करें.
अब 31 दिसंबर तक कर सकेंगे भुगतान
मूल रूप से इस योजना को 1 जून 2025 से 30 सितंबर 2025 तक के लिए लागू किया गया था. लेकिन अब इसे तीन महीने का विस्तार दे दिया गया है और अब करदाता 31 दिसंबर 2025 तक इस योजना के माध्यम से छूट का लाभ उठा सकेंगे. विस्तारित अवधि के दौरान करदाताओं को योजना के तहत निर्धारित कर की मूल राशि पर सिर्फ 2% विलंब शुल्क देना होगा. इससे उन नागरिकों को भी राहत मिलेगी जो अब तक किसी कारणवश कर नहीं चुका पाए थे.
अब तक 1.29 लाख लोगों ने उठाया लाभ
महापौर ने बताया कि नागरिकों ने सुनियो योजना को बड़े उत्साह के साथ अपनाया है. अब तक 1.29 लाख से अधिक करदाता इस पहल का लाभ उठा चुके हैं और 519 करोड़ रुपये से अधिक का संपत्ति कर जमा कर चुके हैं. इनमें से 66 हजार नए करदाता ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार संपत्ति कर भरा है.
इन नए करदाताओं से ही करीब 200 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह हुआ है. महापौर ने कहा कि यह सकारात्मक रुझान इस बात का संकेत है कि लोग अब कर भुगतान को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं.
30 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ रिकॉर्ड तोड़ कर संग्रह
महापौर ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 30 सितंबर तक 11.79 लाख करदाताओं से कुल 2270 करोड़ रुपये का कर संग्रह हुआ है. जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 9.9 लाख करदाताओं से 1736 करोड़ रुपये मिले थे. यानी इस बार कर संग्रह में 30.7% की वृद्धि और करदाताओं की संख्या में 19% की बढ़ोतरी हुई है.
वित्त वर्ष 2024-25 में जहां कुल संग्रह 2132.29 करोड़ रुपये था, वहीं इस बार अब तक का आंकड़ा इसे पहले ही पार कर चुका है. महापौर ने इसे निगम और नागरिकों के बीच भरोसे का नतीजा बताया.
सुनियो योजना का लाभ उठाएं, बकाया चुकाएं: महापौर
महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा, “हम सभी संपत्ति मालिकों से अपील करते हैं कि वे विस्तारित अवधि में सुनियो योजना का पूरा लाभ उठाएं और बिना किसी ब्याज या जुर्माने के अपना बकाया संपत्ति कर चुकाएं.”
महापौर ने उम्मीद जताई कि आने वाले महीनों में और अधिक करदाता इस योजना से जुड़ेंगे और दिल्ली को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने में योगदान देंगे.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
बिहार
महागठबंधन आज करेगा सीटों के बंटवारे का ऐलान? गिरिराज सिंह से मिलीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा
विश्व
अंबानी से भी महंगा प्राइवेट जेट, 3 बड़े महलों के मालिक, जानें कौन हैं सऊदी के सबसे रईस अल वलीद बिन तलाल
क्रिकेट
मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
Advertisement
दिल्ली NCR
7 Photos
दिल्ली में 'राम तिलक', CM रेखा गुप्ता ने मांगी समृद्धि, राम-भरत मिलन से गूंजा लाल किला
दिल्ली NCR
10 Photos
दिल्ली: 112 वर्षों से जीवित परंपरा, तिमारपुर-सिविल लाइंस दुर्गा पूजा में ‘शक्ति से शांति तक’ की थीम
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL