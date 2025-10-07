एक्सप्लोरर
अरविंद केजरीवाल को मिला सरकारी बंगला, जानें क्या होगा AAP चीफ का नया पता?
आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार सरकारी बंगला अलॉट कर दिया गया है. दिल्ली के सिविल लाइंस में केंद्र सरकार की ओर से उन्हें टाइप-8 सरकारी बंगला दिया गया है. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान यह कंफर्म किया था कि अरविंद केजरीवाल को 10 दिन के अंदर बंगला अलॉट कर दिया जाएगा.
(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
