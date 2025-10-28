दिल्ली MCD की इन 12 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, 3 दिसंबर को आएंगे परिणाम

दिल्ली एमसीडी की 12 सीटों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है. 30 नवंबर को एमसीडी की 12 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होंगे, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होगी.

दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी है. इसके मुताबिक तीन नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और नामांकन की आखिरी तारीख 10 नवंबर है. 12 सीटों पर वोटिंग 30 नवंबर को होगी जिसके नतीजे तीन दिसंबर को जारी होंगे.

इन सीटों पर होगा उपचुनाव

उपचुनाव मुंडका, शालीमार बाग-बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका-बी, दिचाऊं कलां, नारायणा, संगम विहार-ए, दक्षिण पुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर में होंगे.

इसलिए खाली हुईं सीटें

शालीमार बाग-बी वार्ड का प्रतिनिधित्व पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पार्षद के रूप में करती थीं जबकि द्वारका-बी वार्ड बीजेपी की महिला नेता कमलजीत सहरावत के पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से निर्वाचित होने के बाद खाली हो गया था.

शेष वार्ड बीजेपी और आम आदमी पार्टी (आप) के मौजूदा पार्षदों द्वारा फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने और विधायक बनने के बाद खाली हुए हैं.