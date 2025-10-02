दिल्ली: GTB अस्पताल में गुरु ने किया शर्मसार, MBBS छात्रा से छेड़छाड़, प्रोफेसर गिरफ्तार

दिल्ली के दिलशाद गार्डन स्थित जीटीबी अस्पताल में गुरु-शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि, परीक्षा के दौरान उसके साथ छेड़छाड़ की गई. पीड़िता मेडिकल छात्रा है, जिसने अपने बयान में आरोप लगाया है कि परीक्षा के दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर ने उसके साथ अनुचित व्यवहार किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

शाहदरा डीसीपी प्रशांत गौतम से मिली जानकारी के अनुसार, मामला 26 सितंबर का है, जब एमबीबीएस की फाइनल ईयर की एक छात्रा मौखिक परीक्षा देने पहुंची थी. इसी दौरान आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मोहम्मद शाकिर नईम ने छात्रा को गलत तरीके से छुआ और छेड़छाड़ की. छात्रा ने तुरंत विभाग की सीनियर फैकल्टी को इसकी जानकारी दी.

पुलिस में शिकायत, आरोपी फरार

छात्रा ने घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया. इसके बाद परिवार के साथ मिलकर शाम को जीटीबी एनक्लेव थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस की कार्रवाई तेज होते ही आरोपी डॉक्टर अस्पताल से गायब हो गया, जिससे मामला और गरमा गया. छात्रा के आरोप सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. यूनियन की सक्रियता और बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रशासन भी हरकत में आया.

रेवाड़ी से पकड़ा गया आरोपी

पुलिस ने तकनीकी निगरानी के जरिए आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और 27 सितंबर को उसे हरियाणा के रेवाड़ी जिले से गिरफ्तार कर लिया. शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं.

न्यायिक हिरासत में भेजा गया

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि डॉ. मोहम्मद शाकिर नईम भी इसी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर चुका है और वर्तमान में एनेस्थिसियोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर था. गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.