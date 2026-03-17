नई दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में बिजली आपूर्ति को मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने यहां बिजली वितरण नेटवर्क के उन्नयन की परियोजना का शिलान्यास किया. इस परियोजना के पूरा होने के बाद इलाके में बिजली कटौती और कम वोल्टेज जैसी समस्याओं से काफी राहत मिलने की उम्मीद है.

लोधी कॉलोनी रोड स्थित सेंट्रल पार्क कॉर्नर, मेन मार्केट में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और सांसद बांसुरी स्वराज ने संयुक्त रूप से परियोजना का शिलान्यास किया. इस अवसर पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के सदस्य अनिल वाल्मीकि और सरिता तोमर, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी भी मौजूद रहे. इस पहल का उद्देश्य इलाके में बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए आपूर्ति प्रणाली को अधिक भरोसेमंद और स्थिर बनाना है.

पुराने ढांचे के कारण बढ़ रही थीं बिजली समस्याएं

एनडीएमसी के मुताबिक लोधी कॉलोनी गवर्नमेंट फ्लैट्स में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था पालिका परिषद संभालती है, जबकि फ्लैट्स के भीतर बिजली का रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा किया जाता है. 1960 के दशक में जब इन फ्लैट्स का निर्माण हुआ था तब प्रत्येक फ्लैट के लिए मात्र एक किलोवॉट बिजली लोड स्वीकृत था. समय के साथ घरेलू उपकरणों और सुविधाओं के बढ़ने से यह मांग अब पांच से दस किलोवॉट प्रति फ्लैट तक पहुंच गई है. पुराने ढांचे के कारण खासकर गर्मियों में बिजली कटौती, कम वोल्टेज और उतार-चढ़ाव की समस्या अक्सर देखने को मिलती रही है.

9.45 करोड़ की योजना से होगा वितरण नेटवर्क अपग्रेड

इन समस्याओं को दूर करने के लिए एनडीएमसी ने लोधी कॉलोनी में बिजली वितरण नेटवर्क के व्यापक उन्नयन की योजना तैयार की है. परिषद ने लो टेंशन केबल की आपूर्ति और बिछाने, 11 किलोवॉट केबल लाइन और स्मार्ट फीडर पिलर स्थापित करने के लिए 9.45 करोड़ रुपये के शुरुआती अनुमान को मंजूरी दी है. इस परियोजना को काउंसिल से औपचारिक स्वीकृति भी मिल चुकी है.

स्मार्ट तकनीक से होगी बेहतर मॉनिटरिंग और कंट्रोल

परियोजना के तहत बिजली आपूर्ति की निगरानी और नियंत्रण को आधुनिक बनाने के लिए स्काडा कम्पैटिबल 40 स्मार्ट फीडर पिलर लगाए जाएंगे. इसके साथ ही कॉलोनी में वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 7.5 किलोमीटर एलटी 1.1 किलोवॉट 400 वर्ग मिलीमीटर केबल और 20.120 किलोमीटर एलटी 1.1 किलोवॉट 25 वर्ग मिलीमीटर केबल बिछाई जाएगी. इसके अलावा 33 किलोवॉट अलीगंज (जोर बाग) सब-स्टेशन से लोधी कॉलोनी के पांच ब्लॉकों में स्थित 11 किलोवॉट सब-स्टेशन तक लगभग 0.5 किलोमीटर लंबी 11 किलोवॉट 400 वर्ग मिलीमीटर केबल भी डाली जाएगी. इससे बिजली आपूर्ति अधिक स्थिर और निर्बाध हो सकेगी.

कटौती कम होगी, वोल्टेज स्थिर रहेगा

इस आधारभूत ढांचे के उन्नयन से लोधी कॉलोनी में बिजली वितरण प्रणाली की क्षमता और दक्षता में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है. वोल्टेज स्थिर रहेगा, बिजली कटौती में कमी आएगी और निवासियों को अधिक भरोसेमंद बिजली आपूर्ति मिल सकेगी.

नागरिक सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में कदम

एनडीएमसी का कहना है कि यह परियोजना शहर के सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने और स्मार्ट तकनीक अपनाने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है. परिषद लगातार अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं को अपग्रेड करने और बेहतर जीवन गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है.