दिल्ली के रूप नगर में दर्दनाक हादसा, नाले के ऊपर बना पुल गिरने से महिला की मौत
Delhi News In Hindi: दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) ने बताया कि उसे सुबह करीब 9:30 बजे ‘ओवरब्रिज’ के ढहने की सूचना मिली थी. इसके बाद दमकल कर्मियों की कई गाड़ियां मौके पर भेजी गईं.
दिल्ली के रूपनगर में मदर डेयरी के पास ब्लॉक नंबर तीन में नाले के ऊपर बने पैदल पार करने वाला लोहे का एक बहुत पुराना पुल गिर गया. दिल्ली पुलिस के मुताबिक इसमें एक महिला नाले में गिर गई, जिसकी मौत हो गई है. फायर की गाड़ियां मौके पर मौजूद है.
उत्तरी दिल्ली के रूप नगर इलाके में मंगलवार सुबह एक ‘फुट ओवरब्रिज’ के ढह जाने से एक महिला नीचे नाले में गिर गई. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. महिला की तलाश करने के लिए बचाव दल मौके पर ही मौजूद था. हलांकि महिला का शव बरामद हुआ है.
फायर ब्रिग्रेड ने दी यह जानकारी
दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) ने बताया कि उसे सुबह करीब 9:30 बजे ‘ओवरब्रिज’ के ढहने की सूचना मिली जिसके बाद दमकल कर्मियों की कई गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. डीएफएस अधिकारियों ने बताया कि घटना के वक्त ‘फुट ओवरब्रिज’ पर एक महिला थी, जो नीचे नाले में गिर गई. इसके बाद महिला की मौत की पुष्टि हुई.
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), दिल्ली पुलिस और अन्य आपातकाल एजेंसियों के कर्मियों सहित बचाव दल को तुरंत उसकी तलाश में लगाया गया. अधिकारियों ने आगे किसी भी घटना को रोकने और बचाव कार्यों को सुगम बनाने के मकसद से क्षेत्र में घेराबंदी की है. ‘फुट ओवरब्रिज’ के ढहने के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और बचाव अभियान पूरा होने के बाद विस्तृत जांच की जाएगी.
रेस्क्यू टीम ने शुरू किया अभियान
बॉट क्लब की रेस्क्यू टीम की तरफ से महिला को ढूंढने के प्रयास शुरू कर दिए गए थे. जिसे अब मृत पाया गया है. वहीं टीम द्वारा यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस पुल की गिरने से अन्य लोग तो नहीं फंसे हुए हैं. लगातार दिल्ली में गड्ढों की वजह से हो रही मौतों से दिल्ली के दहशत में हैं.
ऐसे में एक बार फिर इस घटना ने हड़कंप मचा दिया है. रूप नगर पुल को अगर देखा जाए तो यह पूरी तरह जर्जर अवस्था में नजर आ रहा है. हलांकि प्रशासन द्वारा इसके पीछे के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है.
ये भी पढ़ें: Delhi News: लोधी कॉलोनी में बिजली ढांचे का होगा बड़ा अपग्रेड, 9.45 करोड़ की परियोजना से मिलेगी राहत
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL