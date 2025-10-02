दिल्ली में दशहरे की धूम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर जानें कौन VIP कहां करेगा रावण दहन?

दशहरे के मौके पर गुरुवार (2 अक्टूबर) को दिल्ली और एनसीआर में जगह-जगह भव्य रामलीलाओं का आयोजन होगा. रावण दहन के समय ट्रैफिक डायवर्जन और जाम की आशंका है. ऐसे में अगर आप भी रावण दहन देखने की योजना बना रहे हैं तो बिना समय गंवाए तुरंत ही आयोजन स्थल तक पहुंचने के लिए निकल जाएं, नहीं तो आपको भीड़भाड़ और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. आयोजन समितियों ने भी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे समय से तीन-चार घंटे पहले रामलीला मैदान पहुंचें, ताकि भीड़भाड़ की परेशानी न हो.

राजधानी की कई रामलीलाओं में आज बड़े-बड़े वीवीआईपी मेहमान शामिल होंगे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु लालकिला स्थित माधवदास पार्क की श्री धार्मिक रामलीला में रावण दहन करेंगी. जबकि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी लालकिला की नव श्री धार्मिक रामलीला में मौजूद रहेंगी. शाहदरा के सीबीडी ग्राउंड की रामलीला में साउथ सुपरस्टार रामचरण मेहमान होंगे और लव कुश रामलीला में अभिनेता बॉबी देओल नजर आएंगे.

द्वारका में 111 फुट ऊंचा रावण, रिमोट से होगा दहन

द्वारका सेक्टर-11 में रामलीला महोत्सव समिति ने इस बार 111 फुट ऊंचे रावण का पुतला तैयार किया है. मेघनाद और कुंभकर्ण की मूर्तियां भी 95 फुट की बनाई गई हैं. बारिश की वजह से कल ये ढह गए थे, लेकिन धूप निकलने के बाद इन्हें दोबारा खड़ा कर दिया गया खास बात यह है कि यहां रावण दहन रिमोट से किया जाएगा और पुतले की आंखों से रोशनी झलकेगी. कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रवेश वर्मा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे.

लालकिला और अशोक विहार की रामलीला में अनोखे आकर्षण

लालकिला स्थित लव कुश रामलीला में 100 फुट का रावण पुतला होगा. दहन से पहले रावण के हाथ की तलवार घूमेगी और उसमें लगी लाइटें चमकेंगी. इसके अलावा, रावण को खून के आंसू बहाते हुए दिखाया जाएगा. अशोक विहार फेज-1 में दहन से पहले पुतले से "हे राम-हे राम" की आवाज गूंजेगी. वहां रावण की माला भी खास रोशनी से चमकेगी और दहन के बाद चित्कार की गूंज सुनाई देगी.

चिराग दिल्ली में भी खास तैयारी

चिराग दिल्ली की श्री धार्मिक रामलीला समिति ने 90 फुट का रावण और 80 एवं 75 फुट ऊंचे मेघनाद-कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए हैं. यहां भीड़ को आकर्षित करने के लिए विशेष लाइट और साउंड इफेक्ट्स का इंतजाम किया गया है.