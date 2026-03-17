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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP चुनाव से पहले बीजेपी ने सपा के PDA फॉर्मूले की निकाली काट! 2,802 नेताओं को दी नई जिम्मेदारी

UP चुनाव से पहले बीजेपी ने सपा के PDA फॉर्मूले की निकाली काट! 2,802 नेताओं को दी नई जिम्मेदारी

UP में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के पहले BJP ने 2802 नेताओं को पूरे प्रदेश में नामित किया है. 17 नगर निकाय, 200 नगर पालिकाओं और 545 नगर पंचायतों में नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 17 Mar 2026 01:41 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 नगर निगमों समेत नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों में सदस्यों को नामित किया है. इसके जरिए  भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने नगर निकायों में पार्षदों के नामांकन के जरिए 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है. इन नामांकनों में पार्टी ने जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की है, जिससे यह संकेत मिलता है कि BJP अब सामाजिक समीकरणों को नए सिरे से साधते हुए अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती है.

खास तौर पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को ध्यान में रखकर किए गए ये फैसले विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले के लिए चुनौती माने जा रहे हैं.

बीजेपी की क्या है रणनीति?

संगठनात्मक स्तर पर यह कवायद सिर्फ सामाजिक समीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि लंबे समय से इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति का भी हिस्सा है. नामांकन प्रक्रिया के जरिए पार्टी ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का प्रयास किया है, जिससे चुनावी तैयारियों को गति मिल सके.

शासन से सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार राज्‍य के प्रत्‍येक नगर निगमों में 10-10 पार्षद मनोनीत किये गये हैं. इस तरह नगर निगमों में कुल 170 पार्षद मनोनीत किये गये हैं. राज्य के नगर निगमों में मुरादाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, मथुरा-वृंदावन, फिरोजाबाद, अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर, कानपुर, झांसी, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में 10-10 पार्षदों को मनोनीत किया गया है. राज्य में करीब 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं, जिनमें भी सदस्यों को नामित किया गया है. इस तरह कुल 2802 नेताओं को मनोनीत किया है.

कुल मिलाकर, यह पूरी कवायद आगामी चुनावों से पहले वोटबैंक के पुनर्संयोजन और जमीनी स्तर पर संगठन को और धार देने की दिशा में एक अहम कदम के रूप में देखी जा रही है.

इस फैसले पर किसने क्या कहा?

उधर सदस्यों के नामित होने पर खुशी जाहिर करते हुए बीजेपी नेताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की उप्र इकाई के अध्‍यक्ष पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्‍स’ पर अपने संदेश में कहा, 'उत्तर प्रदेश के नगर निकायों में मनोनीत सभी पार्षदों को हार्दिक बधाई. मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब राष्ट्रसेवा के संकल्प और समर्पण के साथ अपने-अपने क्षेत्रों के विकास तथा जनसेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.'

उन्‍होंने कहा, 'हम सभी मिलकर संगठन को नयी ऊर्जा प्रदान करते हुए प्रदेश और राष्ट्र की सेवा के संकल्प को और सशक्त बनाएंगे.'

चौधरी ने कहा, 'बीजेपी उत्तर प्रदेश एक परिवार के रूप में प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जनहित के कार्यों के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है. आप सभी को इस नए दायित्व के लिए पुनः हार्दिक शुभकामनाएं.'

उप मुख्‍यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ‘एक्‍स’ पर अपने संदेश में कहा, 'उत्तर प्रदेश के नगर निकायों में मनोनीत समस्त पार्षदों को हार्दिक बधाई तथा सफल व उज्ज्वल कार्यकाल के लिए अनंत शुभकामनाएं!'

मौर्य ने पोस्‍ट में कहा, 'मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए जनसेवा, क्षेत्रीय विकास और संगठन की मजबूती में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे.'

Published at : 17 Mar 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
BJP UP News Up Politics SAMAJWADI PARTY UP Elections 2027
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