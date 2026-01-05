हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: कर्जदारों को फंसाने के लिए खुद पर चलवाई गोली, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

दिल्ली: कर्जदारों को फंसाने के लिए खुद पर चलवाई गोली, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Delhi Crime News: पुलिस के मुताबिक प्रभास पांडे पर पहले से चोरी, सेंधमारी समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं और वह उत्तर प्रदेश का हिस्ट्रीशीटर है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 05 Jan 2026 10:49 PM (IST)
दिल्ली पुलिस ने रविवार (28 दिसंबर) को रिंग रोड पर हुए गोली कांड की जांच करते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया है. दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे के भीतर यह साबित करना चाहा कि रिंग रोड पर ऑटो चालक ने खुद को गोली मारकर दूसरों को झूठे मामले में फंसाने की साजिश रची थी.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक 28 दिसंबर 2025 की तड़के करीब 2 बजे पुलिस को सूचना मिली कि रिंग रोड पर वाल्मीकि मंदिर के पास एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है. मौके पर पहुंची पुलिस को घायल व्यक्ति ऑटो-रिक्शा के पास मिला जिसे तुरंत बीजेआरएम अस्पताल ले जाया गया और बाद में सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया. 

ऑपरेशन के दौरान उसके शरीर से गोली निकाली गई. घायल की पहचान प्रभास पांडे के रूप में हुई, जिसने बयान दिया कि तीन लोगों ने उससे कर्ज के पैसे मांगे और इनकार करने पर गोली मारकर फरार हो गए. इस बयान के आधार पर थाना मुखर्जी नगर में मामला दर्ज किया गया.

दिल्ली पुलिस की जांच में हुआ अहम खुलासा 

दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन विशेष टीमों का गठन किया. सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और तकनीकी जांच के बाद पुलिस को कहानी में कई विरोधाभास मिले. गहन पूछताछ और सबूतों के जांच से सामने आया कि यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रभास पांडे ने ही करवाया था.

आरोपी ने इसलिए रची साजिश 

दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि प्रभास पांडे एक महिला के साथ अवैध संबंध में था और उसके रास्ते में आ रहे लोगों को फंसाने की योजना बना रहा था. इसके अलावा उसने एक परिचित से करीब 90 हजार रुपये उधार लिए थे जिन्हें लौटाने से बचने के लिए वह झूठा मामला बनाना चाहता था. सहानुभूति पाने और दूसरों को डराने के लिए उसने खुद को गोली मारकर पीड़ित बनने की साजिश रची.

ऐसे दिया आरोपी ने वारदात को अंजाम

प्रभास पांडे ने अपने साथी आशीष उर्फ चुन्नू को साजिश में शामिल किया. तय योजना के अनुसार प्रभास ने खुद अपने कंधे पर गोली चलाई और पिस्तौल आशीष को देकर ठिकाने लगाने को कहा. बाद में उसने पुलिस को फोन कर झूठी कहानी सुना दी.

यूपी का हिस्ट्रीशीटर है आरोपी

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आशीष की निशानदेही पर देशी पिस्तौल और चली हुई कारतूस बरामद की गई है. पुलिस के मुताबिक प्रभास पांडे पर पहले से चोरी, सेंधमारी समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं और वह उत्तर प्रदेश का हिस्ट्रीशीटर है.

Published at : 05 Jan 2026 10:49 PM (IST)
DELHI NEWS DELHI POLICE
