दिल्ली: मां पर शादी का दबाव बनाने के लिए बच्चे का अपहरण, ट्रेन से आरोपी गिरफ्तार
Delhi Crime News: दिल्ली की अमर कॉलोनी में एक 4 साल के बच्चे का अपहरण हुआ. आरोपी सुधाकर सिंह ने शादी का दबाव बनाने के लिए मासूम को अगवा किया था. पुलिस ने लखनऊ से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में चार साल के मासूम को अगवा करने वाले आरोपी को पुलिस ने महज़ आठ घंटे के भीतर लखनऊ से पकड़ लिया. चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी ने बच्चे की मां पर शादी का दबाव बनाने के की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले में गिरफ्तार आरोपी की पहचान, अयोध्या के मिल्कीपुर जिले के रहने वाले सुधाकर सिंह के रूप में हुई है. वह फूल बेचने का काम करता है.
जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी सुधाकर सिंह की पीड़िता की पत्नी से इंस्टाग्राम पर करीब एक साल पहले जान-पहचान हुई थी. वह उसकी पत्नी से नजदीकी बढ़ाने के बाद उससे शादी करना चाहता था. लेकिन शिकायतकर्ता की पत्नी ने जब उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो आरोपी ने धमकी दी कि अगर वह उसकी बात नहीं मानी तो वह उसके बेटे को अगवा कर लेगा.
खेलते हुए मासूम को उठा ले गया आरोपी
डीसीपी साउथ-ईस्ट के मुताबिक, घटना 12 अक्टूबर 2025 की है. उस दिन दोपहर करीब एक बजे शिकायतकर्ता ने आरोपी को अपने घर के पास देखा था, लेकिन वह उस वक्त वहां से भाग निकला. बाद में करीब साढ़े चार बजे जब बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, तभी आरोपी सुधाकर सिंह ने उसे उठा ले गया. थोड़ी देर के बाद उसके बच्चे की मां को फोन कर बच्चे को अगवा करने की बात बताई. जिस पर उनके होश उड़ गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.
लखनऊ स्टेशन पर ट्रेन के भीतर से दबोचा
मामले की गंभीरता को देखते हुए अमर कॉलोनी थाने में मामला दर्ज कर ACP राकेश शर्मा की देखरेख में SHO रिजवान खान के नेतृत्व में SI रोशन लाल, हेड कांस्टेबल सुनील, राजेश और रणवीर की टीम बनाई गई. टीम ने तकनीकी निगरानी और मैनुअल इंटेलिजेंस का सहारा लिया. लगातार कोशिशों के बाद पुलिस ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और लखनऊ रेलवे स्टेशन पर सुहैलदेव एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर से उसे दबोच लिया. बच्चे को उसके पास से बरामद कर उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया.
मां को शादी के लिए मजबूर करने का था मकसद
पूछताछ में आरोपी ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया. उसने बताया कि वह बच्चे को अपने गांव ले जाकर उसकी मां पर शादी के लिए दबाव बनाना चाहता था. इस मामले में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुट गई है.
