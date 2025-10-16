दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) राज्य में बड़े बहुमत से सत्ता में वापसी करेगा. गुप्ता बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचीं. एक जनसभा में दिल्ली की सीएम ने मजाकिया अंदाज में कहा- हम तो सोच कर आए थे कि जाएंगे आज लिट्टी चोखा खाने को मिलेगा. ये तो शुक्र है कि मखाने खिला दिए तो थोड़ा पेट भर गया नहीं तो सुबह से केवल घुमा रहे खिला कुछ नहीं रहे. अभी सुनील जी कह रहे थे कि नहीं इसके बाद लिट्टी चोखा खिलाएंगे.

इससे पहले उन्होंने कहा कि बिहार के लोग देख रहे हैं कि NDA सरकार के कार्यकाल में राज्य में विकास की रफ्तार तेज हुई है और जनता इस बार भी सत्तारूढ़ गठबंधन को ही वोट देगी. उन्होंने कहा, 'मैं देख रही हूं कि बिहार में विकास की बहार आई हुई है और समृद्धि हर ओर झलक रही है. निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA एक बार फिर भारी बहुमत से सरकार बनाएगा. मैं बिहार की इस पवित्र धरती को नमन करती हूं.'

पटना साहिब सीट से रत्नेश कुशवाहा उम्मीदवार

NDA की प्रमुख घटक बीजेपी ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव के लिए अपने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी. पार्टी ने सात बार विधायक रहे विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का टिकट काट दिया, जबकि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एक दशक से अधिक समय बाद सीधे चुनावी मैदान में उतारा है. स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पांडे को भी पार्टी ने विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया है.

चौधरी, जिन्होंने 2010 में राजद के टिकट पर परबत्ता से विधानसभा चुनाव जीता था, इस बार तारापुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार होंगे, जबकि पांडे को सिवान से प्रत्याशी बनाया गया है.

उल्लेखनीय है कि चौधरी और पांडे दोनों पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जबकि नंदकिशोर यादव की जगह पार्टी ने इस बार पटना साहिब सीट से रत्नेश कुशवाहा उम्मीदवार बनाया है.