हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली का खान मार्केट बनी दुनिया का 24वां सबसे महंगा इलाका, पिछले साल से गिरी रैंकिंग

दिल्ली का खान मार्केट बनी दुनिया का 24वां सबसे महंगा इलाका, पिछले साल से गिरी रैंकिंग

Delhi News: दिल्ली का खान मार्केट अब दुनिया के सबसे महंगे रिटेल इलाकों की सूची में 24वें स्थान पर है. पिछले साल से एक पायदान नीचे आने के साथ भारत के प्रीमियम शॉपिंग क्षेत्रों का रुझान भी सामने आया है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 19 Nov 2025 02:30 PM (IST)
दिल्ली का ‘पॉश’ इलाका खान मार्केट सबसे महंगे खुदरा स्थानों की वैश्विक सूची में एक पायदान नीचे 24वें स्थान पर आ गया है. यहां वार्षिक किराया 223 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ग फुट है. संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड (C&W) ने यह जानकारी दी. खान मार्केट पिछले वर्ष इस सूची में विश्व में 23वां सबसे महंगा खुदरा स्थान था.

लंदन का न्यू बॉन्ड स्ट्रीट सबसे महंगा

कुशमैन एंड वेकफील्ड की बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, लंदन का न्यू बॉन्ड स्ट्रीट दुनिया का सबसे महंगा खुदरा इलाका बन गया है जिसका वार्षिक किराया 2,231 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ग फुट है. इटली के मिलान में वाया मोंटे नेपोलियन ने अपना शीर्ष स्थान खो दिया है. यह 2,179 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ग फुट के वार्षिक किराये के साथ विश्व में दूसरा सबसे महंगा इलाका बन गया है.

वैश्विक रिपोर्ट: 138 प्रमुख शहरी खुदरा स्थान

वैश्विक रियल एस्टेट परामर्शदाता कुशमैन एंड वेकफील्ड ने अपनी प्रमुख खुदरा रिपोर्ट ‘मेन स्ट्रीट्स अक्रॉस द वर्ल्ड 2025’ जारी की है. यह वैश्विक स्तर पर 138 सर्वश्रेष्ठ शहरी खुदरा स्थानों में प्रमुख किरायों पर केंद्रित है. वैश्विक सूची में हांगकांग का सिम शा त्सुई (मुख्य सड़क की दुकानें) चौथे स्थान पर रहा. इसके बाद एवेन्यू डेस चैंप्स-एलिसीस (पेरिस), गिन्जा (तोक्यो), बानहोफस्ट्रासे (ज्यूरिख), पिट स्ट्रीट मॉल (सिडनी), म्योंगदोंग (सियोल) और कोहलमार्क (वियना) का स्थान है.

भारत के प्रीमियम इलाके आकर्षित कर रहे ब्रांड

कुशमैन एंड वेकफील्ड के कार्यकारी प्रबंध निदेशक (मुंबई एवं नए व्यवसाय) गौतम सराफ ने कहा, ‘‘ भारत के सबसे महंगे इलाके असाधारण मजबूती और बढ़ती वैश्विक प्रमुखता प्रदर्शित कर रही हैं. खान मार्केट, कनॉट प्लेस और गैलेरिया मार्केट जैसे ‘प्रीमियम’ इलाके बढ़ती समृद्धि एवं बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं के कारण अंतरराष्ट्रीय तथा घरेलू ब्रांड को आकर्षित कर रहे हैं.’’

किरायों में वृद्धि

रिपोर्ट के अनुसार, गुरुग्राम के गैलेरिया मार्केट में किराये में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. इसके बाद नयी दिल्ली के कनॉट प्लेस में किराया 14 प्रतिशत और मुंबई के केम्प्स कॉर्नर में 10 प्रतिशत बढ़ा. एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे किफायती इलाका चेन्नई का अन्ना नगर सेकेंड एवेन्यू है जहां किराया 25 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष है.

Published at : 19 Nov 2025 02:30 PM (IST)
DELHI NEWS Delhi Khan Market Global Retail Locations
