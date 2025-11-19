NDA Government Formation: शपथ ग्रहण को लेकर हाई अलर्ट पर पटना के अस्पताल, जाने से पहले पढ़ लें काम की खबर
Bihar NDA Government Formation: आम या किसी बीमार व्यक्ति को अचानक अगर दिक्कत होती है तो उनका तत्काल उपचार होगा. चिकित्सक स्टाफ, जीवन रक्षक दवाएं एवं एंबुलेंस की व्यवस्था रहेगी.
20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे. इसको लेकर विशेष तैयारी की गई है. दो से तीन लाख आम लोग भी जुटेंगे. ऐसे में अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर पटना जिला प्रशासन की ओर से तैयारी की गई है.
आम या किसी बीमार व्यक्ति को अचानक अगर दिक्कत होती है तो उनका तत्काल उपचार होगा. स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांधी मैदान में वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी. स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्देश दिया गया है कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान आकस्मिक घटना से निपटने के लिए गांधी मैदान के सभी बड़े गेट पर चिकित्सक स्टाफ, जीवन रक्षक दवाएं एवं एंबुलेंस की व्यवस्था रहेगी.
अलर्ट पर गांधी मैदान के आसपास के निजी अस्पताल
आवश्यकता पड़ने पर एंबुलेंस से पीएमसीएच, एनएमसीएच या आईजीआईएमएस भेजा जा सकेगा. इसके अलावा गांधी मैदान क्षेत्र के आसपास में जो बड़े निजी अस्पताल हैं जैसे तारा हॉस्पिटल, रुबन हॉस्पिटल, इन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है.
अलग-अलग अस्पताल जाने के लिए पहले से रूट तय
पीएमसीएच जाने का रूट गांधी मैदान के गेट नंबर 5 से चिल्ड्रेन पार्क होते हुए आयुक्त कार्यालय के सामने मोड़ से दक्षिण जेपी गंगा पथ से होगा. वहीं तारा हॉस्पिटल जाने का रूट गांधी मैदान के गेट नंबर 4 (एसबीआई के सामने से) बिस्कोमान मोड़ से बैंक रोड होते हुए होगा. रुबन हॉस्पिटल जाने का रूट गांधी मैदान के गेट नंबर 10 से रामगुलाम चौक एग्जीबिशन रोड होते हुए होगा. एनएमसीएच जाने के लिए गांधी मैदान के गेट नंबर 10 से राम गुलाम चौक एग्जीबिशन रोड पुल होते हुए जाया जा सकेगा.
बीते मंगलवार (18 नवंबर, 2025) को नीतीश कुमार ने गांधी मैदान जाकर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा खुद लिया था. उनके साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे. पूरी कोशिश हो रही है कि कार्यक्रम में किसी तरह की कोई कमी न रहे.
