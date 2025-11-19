हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारNDA Government Formation: शपथ ग्रहण को लेकर हाई अलर्ट पर पटना के अस्पताल, जाने से पहले पढ़ लें काम की खबर

NDA Government Formation: शपथ ग्रहण को लेकर हाई अलर्ट पर पटना के अस्पताल, जाने से पहले पढ़ लें काम की खबर

Bihar NDA Government Formation: आम या किसी बीमार व्यक्ति को अचानक अगर दिक्कत होती है तो उनका तत्काल उपचार होगा. चिकित्सक स्टाफ, जीवन रक्षक दवाएं एवं एंबुलेंस की व्यवस्था रहेगी. 

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 19 Nov 2025 01:58 PM (IST)
Preferred Sources

20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे. इसको लेकर विशेष तैयारी की गई है. दो से तीन लाख आम लोग भी जुटेंगे. ऐसे में अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर पटना जिला प्रशासन की ओर से तैयारी की गई है.

आम या किसी बीमार व्यक्ति को अचानक अगर दिक्कत होती है तो उनका तत्काल उपचार होगा. स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांधी मैदान में वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी. स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्देश दिया गया है कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान आकस्मिक घटना से निपटने के लिए गांधी मैदान के सभी बड़े गेट पर चिकित्सक स्टाफ, जीवन रक्षक दवाएं एवं एंबुलेंस की व्यवस्था रहेगी. 

अलर्ट पर गांधी मैदान के आसपास के निजी अस्पताल

आवश्यकता पड़ने पर एंबुलेंस से पीएमसीएच, एनएमसीएच या आईजीआईएमएस भेजा जा सकेगा. इसके अलावा गांधी मैदान क्षेत्र के आसपास में जो बड़े निजी अस्पताल हैं जैसे तारा हॉस्पिटल, रुबन हॉस्पिटल, इन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है. 

अलग-अलग अस्पताल जाने के लिए पहले से रूट तय

पीएमसीएच जाने का रूट गांधी मैदान के गेट नंबर 5 से चिल्ड्रेन पार्क होते हुए आयुक्त कार्यालय के सामने मोड़ से दक्षिण जेपी गंगा पथ से होगा. वहीं तारा हॉस्पिटल जाने का रूट गांधी मैदान के गेट नंबर 4 (एसबीआई के सामने से) बिस्कोमान मोड़ से बैंक रोड होते हुए होगा. रुबन हॉस्पिटल जाने का रूट गांधी मैदान के गेट नंबर 10 से रामगुलाम चौक एग्जीबिशन रोड होते हुए होगा. एनएमसीएच जाने के लिए गांधी मैदान के गेट नंबर 10 से राम गुलाम चौक एग्जीबिशन रोड पुल होते हुए जाया जा सकेगा. 

बीते मंगलवार (18 नवंबर, 2025) को नीतीश कुमार ने गांधी मैदान जाकर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा खुद लिया था. उनके साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे. पूरी कोशिश हो रही है कि कार्यक्रम में किसी तरह की कोई कमी न रहे.

यह भी पढ़ें- 20 नवंबर को बदला रहेगा पटना का ट्रैफिक रूट, गांधी मैदान की तरफ जाने से बचें

Published at : 19 Nov 2025 01:54 PM (IST)
Tags :
Oath Ceremony Gandhi Maidan Patna BIHAR NEWS Bihar Oath Ceremony
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
बिहार
NDA Government Formation: शपथ ग्रहण को लेकर हाई अलर्ट पर पटना के अस्पताल, जाने से पहले पढ़ लें काम की खबर
शपथ ग्रहण को लेकर हाई अलर्ट पर पटना के अस्पताल, जाने से पहले पढ़ लें काम की खबर
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
कभी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी ये दिग्गज अभिनेत्री, आज भी क्वीन की तरह जीती है लाइफ, बेशुमार दौलत की हैं मालकिन
कभी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी ये दिग्गज अभिनेत्री, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
Advertisement

वीडियोज

ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
बिहार
NDA Government Formation: शपथ ग्रहण को लेकर हाई अलर्ट पर पटना के अस्पताल, जाने से पहले पढ़ लें काम की खबर
शपथ ग्रहण को लेकर हाई अलर्ट पर पटना के अस्पताल, जाने से पहले पढ़ लें काम की खबर
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
कभी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी ये दिग्गज अभिनेत्री, आज भी क्वीन की तरह जीती है लाइफ, बेशुमार दौलत की हैं मालकिन
कभी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी ये दिग्गज अभिनेत्री, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
नीतीश सरकार गिराने के लिए जिन विधायकों ने रची थी साजिश, बिहार चुनाव में वो हारे या जीते? जानें
नीतीश सरकार गिराने के लिए जिन विधायकों ने रची थी साजिश, बिहार चुनाव में वो हारे या जीते? जानें
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
फैशन
सर्दियों में पीछे न रह जाए फैशन, यहां देखें स्टाइलिश और गर्म रखने वाले बेहतरीन स्वेटर डिजाइन्स
सर्दियों में पीछे न रह जाए फैशन, यहां देखें स्टाइलिश और गर्म रखने वाले बेहतरीन स्वेटर डिजाइन्स
शिक्षा
CBSE ने जारी की 10वीं बोर्ड परीक्षा की मार्किंग गाइडलाइन, अब नहीं होंगी इंटरनल मार्क्स में गलतियां
CBSE ने जारी की 10वीं बोर्ड परीक्षा की मार्किंग गाइडलाइन, अब नहीं होंगी इंटरनल मार्क्स में गलतियां
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget