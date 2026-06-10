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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRइकरा फिरदौस मामले में JNU में छात्रों का गुस्सा फूटा, कैंडल मार्च निकालकर उठाई पारदर्शी जांच की मांग

इकरा फिरदौस मामले में JNU में छात्रों का गुस्सा फूटा, कैंडल मार्च निकालकर उठाई पारदर्शी जांच की मांग

Delhi News In Hindi: इकरा फिरदौस की संदिग्ध मौत के मामले में JNU में छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला. JNUSU समेत विभिन्न संगठनों ने निष्पक्ष, तेज और पारदर्शी जांच मांग की.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 10 Jun 2026 01:17 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर की छात्रा इकरा फिरदौस की संदिग्ध मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) परिसर मंगलवार शाम छात्रों के आवाजों से गूंज उठा. जेएनयू छात्र संघ (JNUSU) और विभिन्न छात्र संगठनों के आह्वान पर निकाले गए कैंडल मार्च में सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया और मामले की निष्पक्ष, तेज तथा पारदर्शी जांच की मांग की.

मार्च के दौरान JNUSU काउंसलर हफ्सा बुखारी ने कहा कि इकरा के परिवार को अब तक न्याय की दिशा में कोई ठोस प्रगति नजर नहीं आ रही है. JNUSU संयुक्त सचिव दानिश अली ने कहा कि छात्र संघ इस दुख की घड़ी में इकरा के परिवार के साथ पूरी तरह खड़ा है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जांच में और देरी हुई तो विरोध प्रदर्शन को और व्यापक रूप दिया जाएगा.

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30 मई को घर से निकली थी इकरा

छात्रों के अनुसार, इकरा 30 मई की शाम घर से कुछ सामान खरीदने निकली थीं, लेकिन वापस नहीं लौटीं. बाद में उनका शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया. इस घटना ने पूरे परिसर में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है.

फोरेंसिक रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग

प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने फोरेंसिक रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक करने, जांच की प्रगति पर नियमित अपडेट देने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने की मांग की. उन्होंने कहा कि न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है.

तीन प्रमुख मांगें

छात्रों ने प्रशासन के सामने तीन प्रमुख मांगें रखीं हैं. इसमें मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच, फोरेंसिक रिपोर्ट का तत्काल खुलासा और जांच की प्रगति पर नियमित सार्वजनिक अपडेट शामिल है. JNU परिसर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनपूरी घटना के दौरान प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा. छात्रों ने इकरा के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि संवेदनशील मामलों में पारदर्शिता ही लोगों के विश्वास को बनाए रख सकती है.

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Published at : 10 Jun 2026 01:17 PM (IST)
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