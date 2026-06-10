MCD के जोनों की बदली पहचान, दिल्ली के राजस्व जिलों के नाम पर होगा नया प्रशासनिक ढांचा

दिल्ली में नगर निगम प्रशासन से जुड़ा एक बड़ा बदलाव लागू कर दिया गया है. अब दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कई जोनों को नए नामों से जाना जाएगा. केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद निगम जोनों के नाम दिल्ली के राजस्व जिलों के अनुरूप कर दिए गए हैं.

दिल्ली सरकार की सिफारिश पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की चौदहवीं अनुसूची में संशोधन किया है. इस बदलाव का उद्देश्य नगर निगम और राजस्व प्रशासन के बीच नामों की एकरूपता स्थापित करना है, ताकि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और प्रशासनिक कार्यों को अधिक सरल बनाया जा सके.

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नरेला से आउटर-नॉर्थ, सिविल लाइन अब नॉर्थ जोन

नई व्यवस्था के तहत नरेला जोन का नाम बदलकर आउटर-नॉर्थ जोन कर दिया गया है. वहीं सिविल लाइन जोन अब नॉर्थ जोन के नाम से जाना जाएगा. इसके अलावा रोहिणी जोन को नॉर्थ-वेस्ट जोन की नई पहचान मिली है.

पुरानी दिल्ली जोन के नाम से पहचाना जाएगा सिटी एसपी क्षेत्र

सिटी एसपी जोन का नाम बदलकर पुरानी दिल्ली जोन कर दिया गया है. वहीं करोल बाग जोन अब सेंट्रल जोन कहलाएगा. नजफगढ़ जोन को साउथ-वेस्ट जोन का नाम दिया गया है.

शाहदरा के दोनों जोनों को भी मिले नए नाम

पूर्वी दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र में भी नाम परिवर्तन किया गया है. शाहदरा साउथ जोन अब ईस्ट जोन कहलाएगा, जबकि शाहदरा नॉर्थ जोन को नॉर्थ-ईस्ट जोन का नाम दिया गया है.

कुछ जोनों की पहचान पहले जैसी ही रहेगी

हालांकि सभी क्षेत्रों के नाम नहीं बदले गए हैं. एमसीडी के साउथ जोन और वेस्ट जोन के नाम पहले की तरह ही बने रहेंगे. इन दोनों जोनों को नई अधिसूचना में किसी प्रकार के बदलाव के दायरे में नहीं रखा गया है.

एक नजर में जानिए कौन-सा जोन अब किस नाम से जाना जाएगा

नरेला जोन → आउटर-नॉर्थ जोन.

सिविल लाइन जोन → नॉर्थ जोन.

रोहिणी जोन → नॉर्थ-वेस्ट जोन.

सिटी एसपी जोन → पुरानी दिल्ली जोन.

करोल बाग जोन → सेंट्रल जोन.

नजफगढ़ जोन → साउथ-वेस्ट जोन.

शाहदरा साउथ → ईस्ट जोन.

शाहदरा नॉर्थ → नॉर्थ-ईस्ट जोन.

प्रशासनिक समन्वय होगा आसान

सरकार का मानना है कि राजस्व जिलों और नगर निगम जोनों के अलग-अलग नाम होने से कई बार प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भ्रम की स्थिति पैदा होती थी. नए नाम लागू होने के बाद विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा और नागरिक सेवाओं के संचालन में भी सुविधा मिलेगी.

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