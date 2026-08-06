भारी बारिश ने रोकी दिल्ली! सड़कें बनीं तालाब, रेंगता रहा ट्रैफिक; देखें तस्वीरें
Delhi Rain News: बारिश की वजह से कई सड़कें पानी में डूब गईं, जिससे मुख्य मार्गों पर यातायात धीमा हो गया. शहर के अलग-अलग हिस्सों में आवाजाही प्रभावित हुई.
दिल्ली-एनसीआर में बीती रात से जारी हल्की से मध्यम बारिश के बाद कई स्थानों पर जलजमाव हो गया, जिससे लोगों के लिए सफर मुश्किल हो गया तथा घंटों तक आवाजाही बाधित रही. बारिश की वजह से कई सड़कें पानी में डूब गईं, जिससे मुख्य मार्गों पर यातायात धीमा हो गया. शहर के अलग-अलग हिस्सों में आवाजाही प्रभावित हुई.
लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं. दिल्ली के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें जलभराव के बीच लोगों को आवाजाही में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. वहीं इसका असर ट्रैफिक पर भी पड़ा है.
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कई रास्तों पर लगा जाम
भारी बारिश के बाद महरौली-बदरपुर रोड पर भारी जाम लग गया. आईटीओ, मथुरा रोड, लोधी रोड, लुटियंस दिल्ली के कुछ हिस्सों, रोहतक रोड, शंकर रोड-कीर्ति नगर मार्गखंड, दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, मधुबन चौक, पीरागढ़ी और शाहीन बाग में भी लोगों को धीमी रफ्तार वाले यातायात का सामना करना पड़ा. पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में भी यातायात प्रभावित हुआ.
पानी जमा होने से थमी गाड़ियों को रफ्तार
जीटी रोड, लोनी रोड, झिलमिल, जीटीवी एन्क्लेव और दिलशाद गार्डन जैसे इलाकों में बारिश का पानी जमा होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई. शहर में कई जगहों पर जलभराव की खबर मिली, जिसमें महरौली-बदरपुर रोड भी शामिल है. इस रोड पर कई घंटों तक पानी भरा रहा.
मध्य दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव
संगम विहार और दक्षिण पुरी के कुछ हिस्सों में भी जलभराव रहा, जबकि दक्षिण दिल्ली के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात की खबर मिली. मध्य दिल्ली के कई इलाकों में भी जलभराव की सूचना मिली. बारिश के बाद सफदरजंग अस्पताल की गैलरी बारिश के पानी से भर गई.
एक दिन पहले कई जगह गिरे पेड़
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अनुसार, बुधवार (5 अगस्त) को सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक पेड़ गिरने की तीन घटनाएं सामने आईं. एमसीडी नियंत्रण कक्ष को दोपहर दो बजे एवं शाम छह बजे के बीच जलभराव की 10 शिकायतें भी मिलीं, जिनमें से पांच-पांच शिकायतें मध्य और दक्षिण क्षेत्र से थीं. कई लोगों ने सोशल मीडिया पर पानी से भरी सड़कों के वीडियो और फोटो साझा किए तथा सीआर पार्क, संगम विहार, लोधी रोड और कई अन्य इलाकों में जलभराव की शिकायत की.
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