आज और कल दिल्ली के कई इलाकों में रहेगी पानी की दिक्कत, जल बोर्ड ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी के कई इलाकों में आगामी दो दिनों तक जल आपूर्ति प्रभावित रहने की सूचना जारी की है. यह व्यवधान अंडरग्राउंड रिजर्वायर और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक सफाई कार्यक्रम के कारण होगा. जल बोर्ड ने लोगों से पहले से पानी संग्रह करने और संयमित उपयोग की अपील की है.

दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार अंडरग्राउंड रिजर्वायर और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक फ्लशिंग और मेंटेनेंस प्रक्रिया के चलते यह अस्थायी असुविधा होगी. इस आवश्यक रखरखाव कार्य के कारण 12 और 13 जनवरी को जल आपूर्ति आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित रहेगी.

12 जनवरी को प्रभावित होने वाले इलाके

12 जनवरी को विश्वविद्यालय क्षेत्र के विजय नगर और तिमारपुर में जल आपूर्ति बाधित रहेगी. इसके अलावा मेटकाफ हाउस, मजनूं का टीला और खैबर पास क्षेत्र भी प्रभावित इलाकों में शामिल हैं. पुराना सचिवालय क्षेत्र, बुराड़ी गांव और संत नगर में भी लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. बाबा कॉलोनी, कौशिक एन्क्लेव, इब्राहिमपुर गांव और आसपास के इलाकों में भी जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी.

13 जनवरी को इन इलाकों में हो सकती है जल आपूर्ति बाधित

13 जनवरी को बुराड़ी गांव और संत नगर में जल आपूर्ति बाधित रहने की संभावना है. इसके साथ ही बाबा कॉलोनी, कौशिक एन्क्लेव और इब्राहिमपुर गांव सहित आसपास के इलाकों में भी पानी की सप्लाई प्रभावित होगी. दिल्ली जल बोर्ड ने सभी प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को सलाह दी है कि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडारण कर लें और इस दौरान पानी का दुरुपयोग करने से बचें. जिससे उन्हें से कम असुविधा का सामना करना पड़े. हालांकि, जल बोर्ड ने कहा है कि आवश्यक होने पर टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा सकती है.

जल आपूर्ति के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे जल टैंकर

जल आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में जल टैंकर उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके लिए केंद्रीय कंट्रोल रूम के लिए 1916 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है. इदगाह क्षेत्र के लिए 23537397 और 23677129 नंबर जारी किए गए हैं. राजेन्द्र नगर के लिए 28742340 और गुलाबी बाग एवं शास्त्री नगर के लिए 23650040 नंबर उपलब्ध हैं. चंद्रावल डब्ल्यूडब्ल्यू-2 के लिए 23819045, 23818525 और 23810930 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है. बुराड़ी जल आपातकालीन सेवा के लिए 27619244 नंबर जारी किया गया है. दिल्ली जल बोर्ड ने इस अस्थायी असुविधा के लिए जनता से खेद व्यक्त किया है.

ये भी पढ़िए- पटना एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान अचानक गिर पड़ी महिला, मौके पर ही मौत