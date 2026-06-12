दिल्ली से जयपुर के बीच सफर करने वाले लाखों लोगों के लिए आने वाले महीनों में यात्रा का अनुभव पूरी तरह बदल सकता है. राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर लंबे समय से ट्रैफिक जाम की वजह से बदनाम रहे कई प्रमुख चौराहों पर अब राहत की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच रही है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) मानेसर से धारूहेड़ा के बीच पांच बड़े फ्लाईओवर विकसित कर रहा है, जिनमें से चार का निर्माण वर्ष 2026 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है.

बिलासपुर, साल्हावास, धारूहेड़ा और राठीवास ऐसे इलाके हैं जहां वर्षों से वाहन चालकों को भारी ट्रैफिक दबाव का सामना करना पड़ता रहा है. एनएचएआई का मानना है कि इन स्थानों पर फ्लाईओवर शुरू होने के बाद वाहनों की आवाजाही बिना रुकावट के हो सकेगी और दिल्ली-जयपुर कॉरिडोर पर यात्रा का समय भी कम होगा.

282 करोड़ रुपये की परियोजना से मिलेगा हाई-स्पीड कॉरिडोर का लाभ

अगस्त 2025 में शुरू हुई इस परियोजना पर करीब 282 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. योजना के तहत 800 से 900 मीटर लंबे फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं. हर फ्लाईओवर में दोनों दिशाओं के लिए तीन-तीन लेन विकसित की जा रही हैं, जिससे भारी ट्रकों से लेकर निजी वाहनों तक सभी को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके.

परियोजना निदेशक योगेश तिलक के अनुसार सबसे पहले राठीवास फ्लाईओवर तैयार होने की स्थिति में है और इसके 15 जून तक पूरा होने की संभावना है. इसके बाद बिलासपुर फ्लाईओवर को लगभग 15 अगस्त तक यातायात के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है.

साल्हावास फ्लाईओवर के अक्टूबर 2026 के अंत तक तैयार होने की उम्मीद है, जबकि धारूहेड़ा फ्लाईओवर नवंबर 2026 के अंत तक पूरा हो सकता है. इन चारों परियोजनाओं के चालू होते ही हाईवे पर ट्रैफिक प्रबंधन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

मानेसर फ्लाईओवर सबसे बड़ी चुनौती

मानेसर में बनने वाला फ्लाईओवर इस पूरी श्रृंखला की सबसे बड़ी परियोजना माना जा रहा है. इसका निर्माण कार्य मई में शुरू हुआ है. आकार और निर्माण की जटिलता को देखते हुए इसे अक्टूबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. हालांकि एनएचएआई अधिकारियों का कहना है कि परियोजना को निर्धारित समय से पहले पूरा करने की कोशिश जारी है.

फ्लाईओवर निर्माण के कारण फिलहाल मानेसर और बिलासपुर क्षेत्र में पीक आवर्स के दौरान लंबा जाम लग रहा है. स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कई वैकल्पिक मार्ग तैयार किए हैं. इसके साथ ही हाईवे पर अतिरिक्त साइनबोर्ड, क्रैश बैरियर, रिफ्लेक्टर और अन्य सुरक्षा उपकरण लगाए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को सुरक्षित आवागमन मिल सके.

अधूरा पटौदी-रेवाड़ी हाईवे भी बढ़ा रहा दबाव

यातायात विशेषज्ञों के अनुसार पटौदी-रेवाड़ी हाईवे का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है. इसी वजह से बड़ी संख्या में वाहन एनएच-48 का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इस मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव सामान्य से अधिक बना हुआ है.

सभी पांच फ्लाईओवर तैयार होने के बाद दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा कहीं अधिक तेज, सुरक्षित और सुगम होने की उम्मीद है. जाम की समस्या में उल्लेखनीय कमी आएगी, दुर्घटनाओं का जोखिम घटेगा और रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले लाखों यात्रियों का समय भी बचेगा.