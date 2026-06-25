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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में आग से निपटने के लिए बना गया तगड़ा प्लान, फायर विभाग की QRV बुझाएगी आग; ऐसे करेगी काम

दिल्ली में आग से निपटने के लिए बना गया तगड़ा प्लान, फायर विभाग की QRV बुझाएगी आग; ऐसे करेगी काम

Delhi News In Hindi: फायर विभाग जल्द ही 26 नई क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल (QRV) तैनात करेगा, जिससे उन इलाकों में भी शुरुआती मिनटों में मदद पहुंच सकेगी जहां बड़ी दमकल गाड़ियां आसानी से नहीं पहुंच पातीं.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 25 Jun 2026 02:48 PM (IST)
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राजधानी में बढ़ती आगजनी की घटनाओं के बीच दिल्ली फायर सर्विस ने राहत और बचाव व्यवस्था को तेज करने की बड़ी तैयारी की है. विभाग जल्द ही 26 नई क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल (QRV) तैनात करेगा, जिससे उन इलाकों में भी शुरुआती मिनटों में मदद पहुंच सकेगी जहां बड़ी दमकल गाड़ियां आसानी से नहीं पहुंच पातीं.

हर दिन सैकड़ों कॉल, चुनौती बन रही तंग बस्तियां

गर्मी बढ़ने के साथ दिल्ली में आग लगने की घटनाओं में तेजी आई है. फायर विभाग को रोजाना 200 से ज्यादा इमरजेंसी कॉल मिल रही हैं. सबसे बड़ी समस्या उन इलाकों में सामने आती है जहां गलियां बेहद संकरी हैं या फायर स्टेशन काफी दूर स्थित हैं.

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ऐसे मामलों में बड़ी दमकल गाड़ियों के पहुंचने में देरी हो जाती है. इन गाड़ियों से उन इलाकों में आग की घटनाओं पर काबू पाने मे काफी मदद मिलेगी, जहां फायर स्टेशन दूर है, आग की घटनाएं अपेक्षाकृत अधिक होती है या बड़ी फायर गाड़ियों के पहुंचने में दिक्कत आती है.

नई गाड़ियों से दोगुनी होगी QRV की संख्या

फिलहाल दिल्ली फायर सर्विस के पास 24 क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल हैं. नई 26 गाड़ियों के शामिल होने के बाद यह संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी. विभाग इन्हें उन संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात करेगा जहां आग लगने की घटनाएं अधिक होती हैं या पहुंच संबंधी दिक्कतें बनी रहती हैं.

पुलिस PCR के साथ तैनाती से घटेगा रिस्पॉन्स टाइम

अधिकारियों के मुताबिक कई जगह QRV को दिल्ली पुलिस की PCR यूनिट के साथ रखा जाएगा. अक्सर लोग आग लगने पर सबसे पहले पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करते हैं, जिससे सूचना फायर विभाग तक पहुंचने में कुछ समय लग जाता है. नई व्यवस्था में पुलिस और फायर दोनों टीमें एक साथ मौके पर पहुंच सकेंगी.

आग की शुरुआती अवस्था में तेजी से नियंत्रण पाने में सक्षम

हर QRV में लगभग 100 लीटर पानी और 25 लीटर फोम की व्यवस्था होगी। इसके अलावा वाहन में मोटर पंप भी लगा होगा, जो दबाव बनाकर पानी की बौछार करने के साथ आसपास उपलब्ध जल स्रोतों से भी पानी खींच सकेगा.

प्रत्येक वाहन में तीन प्रशिक्षित फायरकर्मी तैनात रहेंगे. इनमें प्राथमिक उपचार सामग्री और जरूरी फायर टूल्स भी मौजूद होंगे. विभाग का मानना है कि आग लगने के बाद शुरुआती कुछ मिनट सबसे निर्णायक होते हैं और इसी दौरान की गई कार्रवाई बड़े नुकसान को रोक सकती है.

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Published at : 25 Jun 2026 02:48 PM (IST)
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