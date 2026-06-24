दिल्ली पुलिस मुहर्रम के अवसर पर शुक्रवार को निकाले जाने वाले ताजिया जुलूस के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन के जरिए नजर रखेगी. पुलिस संदिग्ध तत्वों की पहचान के लिए तकनीक का इस्तेमाल करेगी. अधिकारियों ने बुधवार (24 जून) को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली में जुलूस के दौरान दो हजार से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा.

इस्लामी केलेंडर के पहले महीने मुहर्रम के 10वें दिन ‘आशूरा’ पर देश के अलग अलग हिस्सों में इमाम हुसैन की याद में जुलूस निकाला जाता है. 680वीं ई. में पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन और उनके करीबी साथियों को इराक के करबला में इसी तारीख को शहीद कर दिया गया था. इस साल शुक्रवार को ‘आशूरा’ है.

ताजिया जुलूस को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंजताम

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में कई इलाकों में ताजिया जुलूस निकाले जाते हैं, लेकिन बड़े जुलूस मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी दिल्ली और पुरानी दिल्ली में निकाले जाते हैं. इसके मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंजताम किए हैं. पुलिस ने इलाके के प्रतिष्ठित लोगों और अमन कमेटी के सदस्यों के साथ बैठकें भी की हैं ताकि जुलूस के दौरान कोई व्यवधान पैदा ना हो.

‘आशूरा’ जुलूस को लेकर 1100 पुलिस कर्मियों की होगी तैनाती

उत्तर पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) राहुल अलवल ने बताया कि इलाके में ‘आशूरा’ के जुलूस को लेकर 1100 स्थानीय पुलिस कर्मियों को तैनात करने की योजना है और पुलिस मुख्यालय से सुरक्षा बलों की 20 कंपनियों की मांग की है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा भीड़ पर नजर रखने के लिए 14 ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और आपराधिक तत्वों पर नजर रखने के लिए चेहरा पहचानने वाली तकनीक भी इस्तेमाल की जाएगी.

पर्याप्त संख्या में ड्रोन और फोटोग्राफर

वहीं, उत्तर दिल्ली के डीसीपी राजा बंठिया ने मीडिया को बताया कि संवेदनशील और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पर्याप्त संख्या में ड्रोन और फोटोग्राफर व वीडियोग्राफर तैनात किए जाएंगे. उन्होंने भी कहा कि जिले में चेहरा पहचानने वाली तकनीक भी इस्तेमाल की जाएगी. उन्होंने बताया कि उत्तर दिल्ली में पांच सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) 37 निरीक्षक और 924 अन्य पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा. बंठिया के मुताबिक, इसी के साथ दिल्ली पुलिस की अन्य इकाइयों से दो कंपनियां और बल के बाहर से सुरक्षा कर्मियों की एक कंपनी को भी तैनात किया जाएगा.

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अमन कमेटी के सदस्यों के साथ हुईं बैठकें

उन्होंने कहा कि थाना और ज़िला स्तर पर अमन कमेटी के सदस्यों के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं और उनसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि जुलूस शांतिपूर्ण हों.बंठिया ने कहा कि सभी थानों में पर्याप्त संख्या में रिजर्व कर्मियों को तैनात रखा जाएगा. डीसीपी अलवल के मुताबिक, संवेदनशील इलाकों में बैरिकेंडिग की जाएगी और त्वरित कार्रवाई टीम ( क्यूटीआर) तथा दंगा नियंत्रण उपकरणों से लैस अतिरिक्त बल तैनात होंगे. साथ में स्वयंसेवक तैनात होंगे.

थानेदार से लेकर डीसीपी स्तर तक 21 बैठकें

डीसीपी अलवल ने कहा कि जुलूस को सुचारू रूप से निकालने को लेकर अमन कमेटियों, भाइचारा समितियों, केबल ऑपरेटरों और इलाके के प्रतिष्ठित लोगों के साथ थानेदार स्तर से लेकर डीसीपी स्तर तक 21 बैठकें की गई हैं. ताजिया जुलूस आयोजित करने वाले संगठन ‘अंजुमन ताजियादरान’ के मुख्य संरक्षक परवेज़ नूर ने मीडिया को बताया कि मध्य दिल्ली में पुलिस के साथ बैठकें हुई हैं और “हमारे स्वयंसेवक हर ताजिए के साथ होते हैं.’’

जुलूस जुमे की नमाज़ के बाद दोपहर 3 बजे निकालेंगे- परवेज़ नूर

उन्होंने कहा कि एक ताजिए के साथ 10 स्वयंसेवक होते हैं और तकरीबन 50-60 ताजिए होते हैं. उन्होंने कहा कि इस बार ‘आशूरा’ शुक्रवार को पड़ रहा है जिस वजह से जुलूस जुमे की नमाज़ के बाद दोपहर तीन बजे निकालेंगे. नूर ने जुलूस के बारे में बताया कि एक तरफ से जामा मस्जिद से निकलने वाला जुलूस अजमेरी गेट आएगा और दूसरी तरफ पुल बंगश के पास बेरी वाले बाग से शुरू होने वाला जुलूस कुतुब रोड होते हुए पहाड़गंज आएगा और वहां से दोनों जुलूस इकट्ठा होकर जोर बाग स्थित स्थानीय करबला जाएंगे.

पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि जुलूस के दौरान कानून बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा और संवेदनशील इलाकों में विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके अलावा, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा और उत्तर पश्चिम दिल्ली में भी पुलिस ने ताजिया जुलूस को लेकर अमन कमेटी के सदस्यों के साथ बैठकें की हैं.

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