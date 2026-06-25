पासपोर्ट विवाद पर भड़की कांग्रेस, गोगोई ने सरकार पर दागे सवाल, खुर्शीद का आरोप - 'ये डराने की...'

पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण न माने जाने के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने मांग कि है कि सरकार इस पर पूरी स्थिति साफ करे. उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला पासपोर्ट केवल एक सामान्य दस्तावेज नहीं, बल्कि ऐसा आधिकारिक दस्तावेज है जिसे दुनिया भर की सरकारें मान्यता देती हैं और गंभीरता से स्वीकार करती हैं. भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पासपोर्ट केवल एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यह नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं.

गोगोई ने सरकार से पूछा सवाल

कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर विदेश मंत्रालय यह कहता है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि क्या भारत सरकार गैर-नागरिकों को भी भारतीय पासपोर्ट जारी करती है? उन्होंने पूछा कि आखिर पासपोर्ट किसे दिया जाता है? पासपोर्ट तो भारत सरकार ही जारी करती है और सामान्य परिस्थितियों में यह उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो भारत का नागरिक हो.

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक-एक कर विभिन्न डॉक्यूमेंट्स को नागरिकता के प्रमाण के रूप में कमजोर बताने का प्रयास कर रही है. गोगोई के मुताबिक, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड और अब पासपोर्ट को लेकर भी यह कहा जा रहा है कि ये नागरिकता के अंतिम प्रमाण नहीं हैं.

गौरव गोगोई ने सवाल किया कि क्या भारत का पासपोर्ट चीन, श्रीलंका या किसी अन्य विदेशी देश के नागरिकों को जारी किया जाता है? अगर ऐसा नहीं है, तो फिर यह कहना कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, किस आधार पर कहा जा रहा है? उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है और सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि नागरिकता से जुड़े विभिन्न दस्तावेजों की वैधानिक स्थिति क्या है. साथ ही, नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार इस मुद्दे पर क्या नजरिया रखती है.

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ये तंग करने की कोशिश -सलमान खुर्शीद

कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा,'पासपोर्ट का मुद्दा सरकार क्यों उठा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. जब किसी को पासपोर्ट दिया जाता है, तो उसके नागरिकता के सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं. जिसके पास पासपोर्ट है न उसको नागरिकता का सबूत देने की जरूरत नहीं है. जब SIR चल रहा था तो उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही थी. यह डराने और तंग करने की कोशिश है.'

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