पासपोर्ट विवाद पर भड़की कांग्रेस, गोगोई ने सरकार पर दागे सवाल, खुर्शीद का आरोप - 'ये डराने की...'

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापासपोर्ट विवाद पर भड़की कांग्रेस, गोगोई ने सरकार पर दागे सवाल, सलमान खुर्शीद का आरोप - 'ये डराने की...'

पासपोर्ट विवाद पर भड़की कांग्रेस, गोगोई ने सरकार पर दागे सवाल, सलमान खुर्शीद का आरोप - 'ये डराने की...'

गौरव गोगोई ने सवाल किया कि क्या भारत का पासपोर्ट किसी अन्य विदेशी देश के नागरिकों को जारी किया जाता है? अगर नहीं, तो फिर यह किस आधार पर कहा जा रहा है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 25 Jun 2026 02:27 PM (IST)
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पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण न माने जाने के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने मांग कि है कि सरकार इस पर पूरी स्थिति साफ करे. उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला पासपोर्ट केवल एक सामान्य दस्तावेज नहीं, बल्कि ऐसा आधिकारिक दस्तावेज है जिसे दुनिया भर की सरकारें मान्यता देती हैं और गंभीरता से स्वीकार करती हैं. भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पासपोर्ट केवल एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यह नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं. 

गोगोई ने सरकार से पूछा सवाल

कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर विदेश मंत्रालय यह कहता है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि क्या भारत सरकार गैर-नागरिकों को भी भारतीय पासपोर्ट जारी करती है? उन्होंने पूछा कि आखिर पासपोर्ट किसे दिया जाता है? पासपोर्ट तो भारत सरकार ही जारी करती है और सामान्य परिस्थितियों में यह उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो भारत का नागरिक हो.

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक-एक कर विभिन्न डॉक्यूमेंट्स को नागरिकता के प्रमाण के रूप में कमजोर बताने का प्रयास कर रही है. गोगोई के मुताबिक, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड और अब पासपोर्ट को लेकर भी यह कहा जा रहा है कि ये नागरिकता के अंतिम प्रमाण नहीं हैं.

गौरव गोगोई ने सवाल किया कि क्या भारत का पासपोर्ट चीन, श्रीलंका या किसी अन्य विदेशी देश के नागरिकों को जारी किया जाता है? अगर ऐसा नहीं है, तो फिर यह कहना कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, किस आधार पर कहा जा रहा है? उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है और सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि नागरिकता से जुड़े विभिन्न दस्तावेजों की वैधानिक स्थिति क्या है. साथ ही, नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार इस मुद्दे पर क्या नजरिया रखती है.

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ये तंग करने की कोशिश -सलमान खुर्शीद 

कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा,'पासपोर्ट का मुद्दा सरकार क्यों उठा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. जब किसी को पासपोर्ट दिया जाता है, तो उसके नागरिकता के सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं. जिसके पास पासपोर्ट है न उसको नागरिकता का सबूत देने की जरूरत नहीं है. जब SIR चल रहा था तो उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही थी. यह डराने और तंग करने की कोशिश है.'

Passport Debate: पासपोर्ट, आधार, वोटर ID नहीं...फिर कौन सा डॉक्यूमेंट भारतीय नागरिकता का असली सबूत? जानें क्या कहता है कानून

Input By : IANS

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 25 Jun 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
Salman Khurshid Gaurav Gogoi Modi Government CONGRESS
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