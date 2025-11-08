हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'रेप मामलों में महिला का चरित्र हथियार नहीं बन सकता', दिल्ली HC की अहम टिप्पणी

'रेप मामलों में महिला का चरित्र हथियार नहीं बन सकता', दिल्ली HC की अहम टिप्पणी

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की कि रेप मामलों में महिला का चरित्र हथियार नहीं बन सकता. न ही पैसे के बदले साथ जाने से यौन सहमति मानी जा सकती है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 08 Nov 2025 01:09 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी महिला का चरित्र, चाहे जैसा भी हो, उसे रेप के मामलों में उसके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई महिला किसी व्यक्ति के साथ पैसे के बदले साथ जाती है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसने यौन संबंधों के लिए भी सहमति दी है.

दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस अमित महाजन ने एक रेप आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए की ये टिप्पणी की. शादीशुदा आरोपी पर एक महिला ने झूठे वादे के तहत शादी का भरोसा दिलाकर दुष्कर्म और अप्राकृतिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर शोषण किया और बाद में शादी का झूठा वादा करते हुए संबंध बनाए रखे. इसके साथ ही आरोपी ने उससे लगभग 8 लाख रुपये लिए और 10 लाख रुपये और मांगे. साथ ही धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो वह उसके फोटो और वीडियो वायरल कर देगा. आरोपी की ओर से महिला के चरित्र पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि वह पहले भी अनैतिक तस्करी अधिनियम के तहत मामलों में फंसी रही है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- जांच में पाई गई कमियां

हालांकि कोर्ट ने कहा कि किसी महिला के पिछले मामलों या उसके चरित्र के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि उसने अपनी मर्जी से संबंध बनाए. अदालत ने यह भी कहा कि जांच में कई विसंगतियां पाई गईं और कोई ठोस सबूत नहीं मिला. इससे यह मामला संदिग्ध प्रतीत होता है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी को दी राहत 

दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस महाजन ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आजकल रिश्ते बिगड़ने पर कानून का इस्तेमाल बदले की भावना से किया जा रहा है. इससे सच्चे पीड़ितों पर भी बुरा असर पड़ता है. कोर्ट ने माना कि इस मामले में आरोप साबित करने लायक सबूत नहीं हैं और इसलिए आरोपी की याचिका को मंजूरी दी जाती है.

और पढ़ें
Published at : 08 Nov 2025 01:07 AM (IST)
Tags :
DelhI High Court DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान को एक और राहत, 2019 के मानहानि मामले में कोर्ट ने किया बरी
आजम खान को एक और राहत, 2019 के मानहानि मामले में कोर्ट ने किया बरी
बॉलीवुड
'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन
'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
Advertisement

वीडियोज

Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?
'RJD के गाने' पर मोदी का ताना!
बिहार का 'अंग'.. किसका जमेगा रंग ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान को एक और राहत, 2019 के मानहानि मामले में कोर्ट ने किया बरी
आजम खान को एक और राहत, 2019 के मानहानि मामले में कोर्ट ने किया बरी
बॉलीवुड
'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन
'थामा' बनाने वाले मैडॉक यूनिवर्स ने शेयर किया माफीनामा, बढ़ा दिया यूजर्स का कन्फ्यूजन
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
विश्व
चीनी नेवी को मिला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जानें कितना ताकतवर है फुजियान, जिसने बढ़ा दी भारत की टेंशन!
चीनी नेवी को मिला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जानें कितना ताकतवर है फुजियान, जिसने बढ़ा दी भारत की टेंशन!
हेल्थ
Myrmecophobia: किन लोगों को चींटियों से लगता है डर, किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा?
किन लोगों को चींटियों से लगता है डर, किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा?
यूटिलिटी
कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात
कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget