फोटो गैलरी
दिल्ली में 25 दिसंबर से 100 जगहों पर शुरू होगी 'अटल कैंटीन', ₹5 में मिलेगा पौष्टिक भोजन

दिल्ली में 25 दिसंबर से 100 जगहों पर शुरू होगी 'अटल कैंटीन', ₹5 में मिलेगा पौष्टिक भोजन

By : बलराम पांडेय | Updated at : 07 Nov 2025 06:09 PM (IST)
दिल्ली सरकार जल्द ‘अटल कैंटीन योजना’ शुरू करेगी जिसके तहत गरीबों और आम लोगों को मात्र 5 रुपये में स्वच्छ, गरम और पौष्टिक भोजन मिलेगा. योजना की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर 100 स्थानों से होगी. हर केंद्र पर सुबह-शाम 500 थालियां परोसी जाएंगी. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल टोकन व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी लागू होगी. पूर्व पीएम वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को है.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Published at : 07 Nov 2025 06:09 PM (IST)
Breaking News Abp News
विश्व
'दुनिया को 150 बार तबाह कर सकता है अमेरिका', परमाणु बम पर ट्रंप के बयान ने मचाई खलबली; जिनपिंग-पुतिन को नसीहत!
'दुनिया को 150 बार तबाह कर सकता है अमेरिका', परमाणु हथियारों पर ट्रंप के बयान से हड़कंप
बिहार
शांभवी चौधरी ने 2-2 बार वोट दिया? कांग्रेस ने उठाए सवाल, RJD ने कहा- अलग फ्रॉड चल रहा
शांभवी चौधरी ने 2-2 बार वोट दिया? कांग्रेस ने उठाए सवाल, RJD ने कहा- अलग फ्रॉड चल रहा
टेलीविजन
अब कहां गायब हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ये हसीना? 'पोपटलाल' को था क्रश
अब कहां गायब है 'पोपटलाल' की क्रश, कभी 'तारक मेहता' से मिली थी पॉपुलैरिटी
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
Bihar Election 2025: मतदान के बाद किस पार्टी ने क्या दावे किए ? । NDA । India Alliance
चलता हुआ ट्रक बना आग का गोला, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू । Viral Video
Delhi Police ने Social Media के जरिए Online ठगी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़
Bihar Election 2025:बिहार चुनाव में दिग्गजों ने झोंकी ताकत, करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां । Breaking News
Bihar Election 2025: बिहार में आज दूसरे चरण के चुनवी प्रचार के लिए NDA और INDIA ALLIANCE करेंगे रैली
