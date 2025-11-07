एक्सप्लोरर
दिल्ली में 25 दिसंबर से 100 जगहों पर शुरू होगी 'अटल कैंटीन', ₹5 में मिलेगा पौष्टिक भोजन
दिल्ली सरकार जल्द ‘अटल कैंटीन योजना’ शुरू करेगी जिसके तहत गरीबों और आम लोगों को मात्र 5 रुपये में स्वच्छ, गरम और पौष्टिक भोजन मिलेगा. योजना की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर 100 स्थानों से होगी. हर केंद्र पर सुबह-शाम 500 थालियां परोसी जाएंगी. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल टोकन व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी लागू होगी. पूर्व पीएम वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
