दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी

दिल्ली में मंगलवार (7 अक्टूबर) को दोपहर के बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला और भारी बारिश हुई. इसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई. राष्ट्रीय राजधानी में आसमान में काले बादल छा गए और कई हिस्सों में तेज बारिश होने से यात्री और अन्य लोग हैरान रह गए. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए येलो और औरेंज अलर्ट जारी किया, जिसमें हल्की गरज और बिजली के साथ मध्यम बारिश का अनुमान है.

मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि मध्य, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों में बिजली, ओलावृष्टि और 40-60 किमी प्रति घंटे की गति के साथ मध्यम गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.

दिल्ली में तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री कम दर्ज

मंगलवार सुबह राजधानी में बारिश हुई और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री कम 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने क्षेत्र को प्रभावित करने वाले पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव के कारण दिन में हल्की बारिश का अनुमान लगाया था.

सफदरजंग ने 12.6 मिमी बारिश दर्ज

आईएमडी के अनुसार, मंगलवार सुबह 8.30 बजे समाप्त हुए 24 घंटों में, शहर के प्राथमिक मौसम केंद्र सफदरजंग ने 12.6 मिमी बारिश दर्ज की, जबकि पालम में 11 मिमि और रिज स्टेशन में 11.7 मिमी बारिश दर्ज की गई. IMD ने कहा था कि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

8 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार (08 अक्टूबर) को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. वहीं, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतकम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही 9 अक्टूबर को आसमान साफ रहेगा. इस दिन भी न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतकम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता कैसी रही?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सुबह 9 बजे 68 था. AQI संतोषजनक श्रेणी में आता है. CPCB के मुताबिक शून्य और 50 के बीच का AQI अच्छा माना जाता है, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 से 500 गंभीर.