हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: दिल्ली में हीटवेव का अटैक! 45 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान, IMD ने जारी किया अलर्ट

Delhi Weather: दिल्ली में हीटवेव का अटैक! 45 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान, IMD ने जारी किया अलर्ट

Delhi Weather News: दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी है. IMD ने लू का अलर्ट जारी किया है. राजधानी में तापमान 45°C तक पहुंच सकता है, गर्म हवाएं लोगों की मुश्किल बढ़ा रही हैं.

By : पंकज यादव | Updated at : 19 May 2026 06:49 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर भारत में गर्मी अब अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंचती दिखाई दे रही है. 19 मई को राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में भीषण लू और झुलसाने वाली गर्मी लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. पूरे दिन आसमान साफ रहेगा, लेकिन तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर सकती हैं.

दिल्ली में चलेगी आग उगलती लू

आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में 19 और 20 मई के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है. दिन के समय करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चल सकती हैं. दोपहर के वक्त बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो सकता है. सड़कें तपती नजर आएंगी और हवा भी गर्म भट्टी जैसी महसूस होगी. मौसम विभाग का कहना है कि सिर्फ दिन ही नहीं, बल्कि रातों में भी गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं.

बारामूला सांसद रशीद इंजीनियर को अंतरिम जमानत, पिता की अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए राहत

भीषण गर्मी के कारण आम लोगों की दिनचर्या प्रभावित होने लगी है. सुबह से ही तेज धूप निकल रही है और दोपहर तक हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं. बाजारों, बस स्टैंड और सड़कों पर लोगों को गर्म हवाओं का सामना करना पड़ रहा है.

डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है. लगातार बढ़ते तापमान की वजह से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा भी बढ़ गया है.

वायु गुणवत्ता भी खराब

दिल्ली की हवा भी लोगों की चिंता बढ़ा रही है. AQI स्तर 117 दर्ज किया गया है, जिसे खराब श्रेणी में माना जाता है. PM2.5 का स्तर 44 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM10 का स्तर 61 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रिकॉर्ड किया गया. गर्मी और खराब हवा मिलकर लोगों की सेहत पर असर डाल सकती है.

AAP नेता दीपक सिंगला की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'उसने BJP में शामिल होने से...'

विशेषज्ञों का कहना है कि लोग जरूरी काम होने पर ही दोपहर में बाहर निकलें. ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, हल्के कपड़े पहनें और धूप से बचाव करें. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम बताई है.

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read More
Published at : 19 May 2026 06:45 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS WEATHER NEWS DELHI WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में हीटवेव का अटैक! 45 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान, IMD ने जारी किया अलर्ट
दिल्ली में हीटवेव का अटैक! 45 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान, IMD ने जारी किया अलर्ट
दिल्ली NCR
बारामूला सांसद रशीद इंजीनियर को अंतरिम जमानत, पिता की अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए राहत
बारामूला सांसद रशीद इंजीनियर को अंतरिम जमानत, पिता की अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए राहत
दिल्ली NCR
AAP नेता दीपक सिंगला की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'उसने BJP में शामिल होने से...'
AAP नेता दीपक सिंगला की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'उसने BJP में शामिल होने से...'
दिल्ली NCR
Delhi News: पीएम मोदी की अपील पर शुरू हुआ 'मेट्रो मंडे', CM रेखा गुप्ता ने मेट्रो और बस से किया सफर
दिल्ली: PM मोदी की अपील पर शुरू हुआ 'मेट्रो मंडे', CM रेखा गुप्ता ने मेट्रो और बस से किया सफर
Advertisement

वीडियोज

CBSE OSM Controversy | Sandeep Chaudhary: CBSE के OSM पैटर्न का सटीक विश्लेषण! | NEET Paper Leak
'ऐसी सोच शर्मनाक है', कान्स में आलिया को ट्रोल करने वालों की अमीषा पटेल ने लगाई क्लास
सलमान खान ने बताया 'अकेला' होने का मतलब, बोले- 'तन्हाई तब होती है जब कोई साथ न हो'
Vasudha: 😯Karishma की बदतमीजी पर Chandrika का तमाचा! टूट गया Karishma का घमंड। #sbs
Bollywood News: 'Welcome to the jungle' का टाइटल ट्रैक रिलीज! अक्षय कुमार ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज (18-05-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
26 मई को केरल में दस्तक दे सकता है मॉनसून, मुंबई में 10 दिन बाद बारिश; अलर्ट पर ओडिशा के तटीय इलाके
26 मई को केरल में दस्तक दे सकता है मॉनसून, मुंबई में 10 दिन बाद बारिश की शुरुआत; अलर्ट पर ओडिशा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में हीटवेव का कहर! कई जिलों में 46 डिग्री पार पहुंचा पारा, IMD का ऑरेंज अलर्ट जारी
यूपी में हीटवेव का कहर! कई जिलों में 46 डिग्री पार पहुंचा पारा, IMD का ऑरेंज अलर्ट जारी
क्रिकेट
IPL 2026: इस दिन से बिकने शुरू होंगे प्लेऑफ और फाइनल मैच के टिकट, BCCI ने बताई तारीख
इस दिन से बिकने शुरू होंगे प्लेऑफ और फाइनल मैच के टिकट, BCCI ने बताई तारीख
ओटीटी
'7-8 महीने लगे...', 'ग्लोरी' के लिए इस एक्टर ने खूब बहाया पसीना, रिंग में जड़ा था पुलकित को पंच | Exclusive
'7-8 महीने लगे...', 'ग्लोरी' के लिए इस एक्टर ने खूब बहाया पसीना, रिंग में जड़ा था पुलकित को पंच
इंडिया
पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग को मंजूरी, जानें कितनी बढ़ जाएगी राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी?
पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग को मंजूरी, जानें कितनी बढ़ जाएगी राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी?
इंडिया
‘US-ईरान युद्ध शुरू हुए हो गए 80 दिन, फिर भी भारत में...’, देश में तेल-गैस की आपूर्ति पर बोले हरदीप सिंह पुरी
‘US-ईरान युद्ध शुरू हुए हो गए 80 दिन, फिर भी भारत में...’, देश में तेल-गैस की आपूर्ति पर बोले हरदीप पुरी
एग्रीकल्चर
UP Veterinary Students Stipend: योगी सरकार की बड़ी सौगात, वेटेनरी स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड किया तीन गुना; अब हर महीने मिलेंगे 12000
योगी सरकार की बड़ी सौगात, वेटेनरी स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड किया तीन गुना; अब हर महीने मिलेंगे 12000
ट्रेंडिंग
India First Bullet train: भारत की पहली बुलेट ट्रेन की तस्वीर ने इंटरनेट पर लगाई आग, भगवा रंग में नजर आई रफ्तार की रानी
भारत की पहली बुलेट ट्रेन की तस्वीर ने इंटरनेट पर लगाई आग, भगवा रंग में नजर आई रफ्तार की रानी
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
Embed widget