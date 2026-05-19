Delhi Weather: दिल्ली में हीटवेव का अटैक! 45 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान, IMD ने जारी किया अलर्ट
Delhi Weather News: दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी है. IMD ने लू का अलर्ट जारी किया है. राजधानी में तापमान 45°C तक पहुंच सकता है, गर्म हवाएं लोगों की मुश्किल बढ़ा रही हैं.
उत्तर भारत में गर्मी अब अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंचती दिखाई दे रही है. 19 मई को राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में भीषण लू और झुलसाने वाली गर्मी लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. पूरे दिन आसमान साफ रहेगा, लेकिन तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर सकती हैं.
दिल्ली में चलेगी आग उगलती लू
आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में 19 और 20 मई के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है. दिन के समय करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चल सकती हैं. दोपहर के वक्त बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो सकता है. सड़कें तपती नजर आएंगी और हवा भी गर्म भट्टी जैसी महसूस होगी. मौसम विभाग का कहना है कि सिर्फ दिन ही नहीं, बल्कि रातों में भी गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं.
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भीषण गर्मी के कारण आम लोगों की दिनचर्या प्रभावित होने लगी है. सुबह से ही तेज धूप निकल रही है और दोपहर तक हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं. बाजारों, बस स्टैंड और सड़कों पर लोगों को गर्म हवाओं का सामना करना पड़ रहा है.
डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है. लगातार बढ़ते तापमान की वजह से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा भी बढ़ गया है.
वायु गुणवत्ता भी खराब
दिल्ली की हवा भी लोगों की चिंता बढ़ा रही है. AQI स्तर 117 दर्ज किया गया है, जिसे खराब श्रेणी में माना जाता है. PM2.5 का स्तर 44 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM10 का स्तर 61 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रिकॉर्ड किया गया. गर्मी और खराब हवा मिलकर लोगों की सेहत पर असर डाल सकती है.
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विशेषज्ञों का कहना है कि लोग जरूरी काम होने पर ही दोपहर में बाहर निकलें. ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, हल्के कपड़े पहनें और धूप से बचाव करें. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम बताई है.
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Source: IOCL