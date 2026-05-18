AAP नेता दीपक सिंगला की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'उसने BJP में शामिल होने से...'

आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला की गिरफ्तारी पर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि दीपक सिंगला को किसी गलत काम के लिए नहीं बल्कि, उन्हें बीजेपी के खिलाफ बोलने और उस पार्टी में शामिल होने से इनकार करने की वजह से गिरफ्तार किया गया है.

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने AAP नेता दीपक सिंगला का समर्थन करते हुए ये भी कहा, ''दीपक बहादुर हैं और देश के लिए लड़ रहे हैं.'' दीपक सिंगला को दिल्ली और गोवा से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने सोमवार (18 मई) को गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक उनके आवास और अन्य परिसरों पर छापेमारी सुबह करीब 6:00 बजे शुरू हुई थी.

दीपक सिंगला को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया कि उसने कोई ग़लत काम किया है। बल्कि इसलिए गिरफ़्तार किया है क्योंकि वो बीजेपी के ख़िलाफ़ काम कर रहा था और उसने बीजेपी में शामिल होने से मना कर दिया। दीपक बहादुर है और देश के लिए लड़ रहा है। https://t.co/rxt5IzL2hw — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 18, 2026

आतिशी का बीजेपी पर हमला

आम आदमी पार्टी ने सिंगला के आवास पर छापेमारी के बाद बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए उस पर केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से पार्टी का संगठनात्मक डेटा हासिल करने का आरोप लगाया. दिल्ली में विपक्ष की नेता आतिशी ने एक पोस्ट में कहा कि ये छापे गोवा में आम आदमी पार्टी की 'बढ़ती लोकप्रियता' के बीच मारे गए हैं, और उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ईडी के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश कर रही है.

दिल्ली शराब घोटाला मामले में जस्टिस मनोज की बेंच करेगी सुनवाई, जस्टिस स्वर्णकांता ने खुद को किया था अलग

आतिशी ने एक्स पोस्ट में लिखा, “आज हमारे देश में NEET का पेपर लीक हो रहा है, पेट्रोल-डीज़ल-CNG के दाम रोज़ बढ़ रहे हैं, रुपया डॉलर के सामने गिरता जा रहा लेकिन मोदी जी को सिर्फ़ एक काम है- विपक्ष के नेताओं पर झूठे केस लगाना और उन्हें गिरफ़्तार करना.''

आज हमारे देश में NEET का पेपर लीक हो रहा है, पेट्रोल-डीज़ल-CNG के दाम रोज़ बढ़ रहे हैं, रुपया डॉलर के सामने गिरता जा रहा। लेकिन मोदी जी को सिर्फ़ एक काम है - विपक्ष के नेताओं पर झूठे केस लगाना और उन्हें गिरफ़्तार करना।



आज ED ने आप नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार किया है। क्योंकि… https://t.co/jxuFRpGW7H — Atishi (@AtishiAAP) May 18, 2026

'कितने भी नेताओं को गिरफ्तार करो, हम देश हित में काम करते रहेंगे'

उन्होंने आरोप लगाते हुए आगे कहा, ''आज ED ने आप नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार किया है क्योंकि वो गोवा में बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाला एक संगठन तैयार कर रहे थे. मोदी जी, आप चाहे हमारी पार्टी के कितने भी नेताओं को गिरफ़्तार करो, हम देश के हित के लिए काम करते रहेंगे.''

Delhi News: पीएम मोदी की अपील पर शुरू हुआ 'मेट्रो मंडे', CM रेखा गुप्ता ने मेट्रो और बस से किया सफर