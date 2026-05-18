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दिल्ली शराब घोटाला मामले में जस्टिस मनोज की बेंच करेगी सुनवाई, जस्टिस स्वर्णकांता ने खुद को किया था अलग

Delhi Excise Policy Case: इस मामले की सुनवाई अब जस्टिस मनोज जैन की बेंच सुनवाई करेगी. इससे पहले जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले में सुनवाई कर रहीं थीं, अवमानना केस के बाद वे अलग हो गयीं.

By : सुशील कुमार पांडेय | Updated at : 18 May 2026 01:34 PM (IST)
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दिल्ली के चर्चित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट अब कल (मंगलवार) को सुनवाई करेगा. जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत अनत आरोपियों को आरोप मुक्त रखने के फैसले को चुनौती दी गयी है.

इस मामले की सुनवाई अब जस्टिस मनोज जैन की बेंच सुनवाई करेगी. इससे पहले जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले में सुनवाई कर रहीं थीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल आर अन्य के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के बाद उन्होंने इस केस से अपने आपको अलग कर लिया.

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आबकारी घोटाले से जुड़े फैसलों पर नजर 

मंगलवार को होने वाली सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी. इस बीच कल ही अवमानना केस पर भी सुनवाई होगी. जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविन्द्र डुडेजा अरविन्द केजरीवाल, मनीष सिसोदिया , संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, और विनय मिश्रा के खिलाफ अवमानना की सुनवाई करेंगे. इस फैसले पर भी सबकी नजर रहेगी.

आबकारी घोटाले में आम आदमी पार्टी नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंगऔर भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर आरोप लगाये गए थे. जिनमें केजरीवाल समेत शीर्ष नेतृत्व से जुड़े कई नेता जेल गए थे. सभी जमानत पर बाहर हैं जबकि कुछ की नियमित जमानत याचिकाएं अभी लंबित हैं.

क्या है आबकारी घोटाला ?

यहां बता दें कि आरोपों के मुताबिक, 2021-22 में दिल्ली की आप सरकार में नई आबकारी नीति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे. सीबीआई और ईडी ने दावा किया कि नई नीति के बहाने लाइसेंस घोटाल, रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग की गयी. कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. फरवरी 2026 में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी 23 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था.

अब सीबीआई की याचिका के बाद यह मुद्दा फिर गर्मा गया है, खुद अरविंद्र केजरीवाल ने इसे बीजेपी की साजिश बताया था. उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में भी जाने से इंकार कर दिया था. जिसके बाद से इस मामले ने और तूल पकड़ लिया.

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Published at : 18 May 2026 01:34 PM (IST)
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