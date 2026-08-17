दिल्ली: रघुबीर नगर इलाके में आग, दो लोगों की जलकर मौत 

दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके में सोमवार (17 अगस्त) को भीषण आग की खबर है. यहां के एक गोदाम में सुबह 04:42 पर आग की सूचना मिली थी. दमकल विभाग ने तुरंत पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि गोदाम की पहली मंजिल पर ई-रिक्शा की बैटरी रखी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ और आग लग गई. दमकल की 4 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है.

मृतकों में 17 वर्षीय सुफेद, पुत्र मोहम्मद नसीब और 38 वर्षीय मोहम्मद सामिद, पुत्र शेख रिदकी शामिल हैं. दोनों को रेस्क्यू कर गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, रघुवीर नगर ले जाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. डॉक्टर्स ने जांच के बाद दोनों को 'ब्रॉट डेड' (अस्पताल लाए जाने पर मृत) घोषित कर दिया.

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