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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्लीवासियों को उमस ने किया परेशान, जानें आज का मौसम अपडेट

दिल्लीवासियों को उमस ने किया परेशान, जानें आज का मौसम अपडेट

Delhi Weather Update: दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान  27.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक है. वहीं, अधिकतम तापमान करीब   34.4डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक रहा.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 17 Aug 2026 06:47 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में रविवार को उमस भरी गर्मी ने लोगों को काफी परेशान किया क्योंकि शहर में बारिश नहीं हुई. भारतीय मौसम विभाग के अऩुसार, अगले एक-दो दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है. शहर में बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन इससे उमस बढ़ेगी. हालांकि, विभाग का अनुमान है कि 19 और 20 अगस्त को हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. 

दिल्ली में रविवार (16 अगस्त) को न्यूनतम तापमान  27.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक है. वहीं, अधिकतम तापमान करीब   34.4डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक रहा.

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आज दिल्ली में चलेंगी तेज हवाएं

मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार (17 अगस्त) को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. आज सुबह से दोपहर के दौरान हल्की बारिश हो सकती है. इसके बाद शाम से रात के बीच बहुत हल्की से हल्की बारिश का एक दौर आने की संभावना है. विभाग का अनुमान है कि न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. आज दिन के दौरान दक्षिण-पूर्वी दिशा से 15-20 किमी प्रति/घंटा की गति से हवाएं चल सकती हैं. वहीं, शाम होते होते हवा की गति 10-15 किमी प्रति/घंटा रहेगी. 

पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान बढ़ा

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के अधिकतर इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश के साथ आंधी/बिजली कड़कने की घटनाएं हुईं. पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान में 1-2  डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24-28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहाय

पिछले 24 घंटों के दौरान नमी का अधिकतम स्तर 86 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 63 प्रतिशत रहा, जिससे थोड़ी उमस बनी रही. पिछले 24 घंटों में दिल्ली में दक्षिण-पश्चिम दिशा से 15-20 किमी/घंटा की गति से हवाएं चलीं, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 17 Aug 2026 06:47 AM (IST)
Tags :
IMD Monsoon WEATHER RAIN DELHI NEWS WEATHER UPDATE DELHI WEATHER
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