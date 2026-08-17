'वेलकम टू द जंगल' अब ओटीटी पर होगी रिलीज, जानें- कब और कहां?

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Welcome To The Jungle अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां होगी रिलीज

Welcome To The Jungle OTT Release:  अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' अब ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही है. यहां जान सकते हैं ये कब और कहां स्ट्रीम होगी?

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 17 Aug 2026 01:20 PM (IST)
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 अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' जून 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये फ़िल्म मशहूर 'वेलकम' फ्रैंचाइजी का नया एडीशन है और इसमें कॉमेडी से लेकर एक्शन और चौंकाने वाले ट्विस्ट भी हैं. इस फिल्म ने अपनी स्टार कास्ट को लेकर खूब चर्चा बटोरी थी. दरअसल इसमे अक्षय कुमार के अलावा 30 सितारों ने काम किया है. वहीं फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा परफॉर्म किया था. अब ये ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. जानते हैं इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब और कहां देख सकेंगे?

'वेलकम टू द जंगल' ओटीटी पर कब और कहां हो रही रिलीज?
अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' को जो लोग सिनेमाघरों में नहीं देख पाए वे अब इसे घर बैठे आराम से देख सकेंगे. दरअसल 'वेलकम टू द जंगल' ओटीटी पर रलिजी होने जा रही है. ये फिल्म  21 अगस्त 2026 से जियो हॉटस्टार पर देखी जा सकेगी. हालांकि मेकर्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अभी इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की है.

'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'वेलकम टू द जंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. इस फिल्म ने भारत में 134.11 करोड़ की नेट कमाई की जबकि इसका अनुमानित ग्रॉस कलेक्शन 157 करोड़ रुपये रहा. वहीं वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने 193 करोड़ कमाए थे.

ये भी पढ़ें:-सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ का संडे को गदर, 23 फिल्मों के उड़ाए परखच्चे, ये रिकॉर्ड भी बनाया

'वेलकम टू द जंगल’ की क्या है कहानी?
'वेलकम टू द जंगल' एक ऐसे भ्रष्ट बिजनेसमैन की कहानी है जो इनकम टैक्स की बड़ी रेड से बचने के लिए एक ऐसी फिल्म बनाने में 2,000 करोड़ रुपये लगाता है, जिसके फ्लॉप होने की गारंटी होती है.  उसकी बेटी प्रोड्यूसर बनती है और राजीव (अक्षय कुमार)  जो एक पुराना सुपरस्टार है को काम पर रखती है. साथ ही, वह एक नाकाबिल डायरेक्टर, मनमौजी गैंगस्टर्स और कई एक्स-गर्लफ्रेंड्स को भी फिल्म की शूटिंग के लिए एक दूर-दराज के जंगली गांव ले जाती है. हालांकि, जंगल में उनकी शूटिंग तब असलियत में बदल जाती है जब वे अनजाने में एक असली आतंकी हमले में फंस जाते हैं. कुछ न समझ पाने वाली यह क्रू टीम खुद को और गांव वालों को बचाने के लिए अनचाहे ही हीरो बन जाती है. इसके बाद फिल्म में मजेदार अफरा-तफरी मच जाती है.

'वेलकम टू द जंगल’  स्टार कास्ट
'वेलकम टू द जंगल’ का निर्देशन अहमद खान ने किया है और इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, रवीना टंडन, लारा दत्ता, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, आफताब शिवदासानी, फरीदा जलाल, राजपाल यादव, कीकू, कृष्णा अभिषेक और जैकी श्रॉफ सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है.

ये भी पढ़ें:-'वेलकम टू द जंगल' से 'चेन्नई लव स्टोरी' तक, इस हफ्ते OTT पर रिलीज हो रही ये 8 नई फिल्में-सीरीज

Published at : 17 Aug 2026 01:18 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Raveena Tandon Suniel Shetty Disha Patani Welcome To The Jungle
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