राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी अब खतरनाक रूप लेने लगी है. बुधवार (20 मई) सुबह 8:30 बजे मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पारा झुलसा देने वाली गर्मी के चरम तक पहुंच गया था. सफदरजंग में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.1 डिग्री ज्यादा है. पालम में पारा 44.9 डिग्री तक पहुंच गया. लोधी रोड, रिज और अयानगर में भी तापमान 44.5 से 45 डिग्री के बीच रहा.

वहीं, न्यूनतम तापमान भी पूरे इलाके में ऊंचा रहा. सफदरजंग में 31.9 डिग्री, पालम में 30.5 डिग्री और अन्य स्टेशनों पर 27 से 30 डिग्री के बीच. दिन में तो हालात बेहद खराब ही बने हुए लेकिन रात में भी गर्म हवा चलने के कारण लोगों को कोई खास राहत नहीं मिली.

दिल्ली में दर्ज हुआ हीट स्ट्रोक का पहला मामला

इसी विकट गर्मी के बीच मंगलवार रात करीब 1:45 बजे राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल में इस सीजन का पहला हीटस्ट्रोक का मामला दर्ज किया गया. पश्चिम बंगाल का 24 वर्षीय एक युवक ट्रेन से दिल्ली आ रहा था. यात्रा के दौरान उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई.

हीट स्ट्रोक से तेज बुखार टेंपरेचर पहुंचा 105 डिग्री!

आरएमएल अस्पताल के मेडिसिन विभाग के डायरेक्टर डॉ. अतुल चौहान ने विस्तार से बताया,

“मरीज को पहले से कोई अन्य बीमारी नहीं थी. ट्रेन में अचानक उसे उल्टी शुरू हो गई, तेज थकावट महसूस हुई, लूज मोशन हुए और कुछ ही देर में वह बेसुध हो गया. जब उसे अस्पताल लाया गया तब उसका बॉडी टेम्परेचर 105 डिग्री फारेनहाइट था. हमने तुरंत उसे गर्दन से नीचे बर्फ के ठंडे पानी में रखकर बॉडी कूलिंग शुरू की और फिर मेडिसिन वार्ड में भर्ती किया. अभी भी उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है और हम लगातार उस पर नजर रखे हुए हैं.”

लू लगना प्राणघाती भी हो सकता है!

डॉ. चौहान ने आगे गर्मी पर लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, “हीटस्ट्रोक यानी लू लगना एक अत्यंत प्राणघाती स्थिति है. खासकर लंबी ट्रेन यात्रा के दौरान या जो श्रमिक बाहर तेज धूप में कम करते हैं उनके कम के दौरान डिहाइड्रेशन, तेज धूप और गर्म हवा के कारण शरीर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाता है. लोगों को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए ये प्राणघाती साबितहो सकता है ”

दिल्ली-एनसीआर में गर्मी का सितम जारी

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सभी प्रमुख स्टेशनों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा है. दिन के साथ-साथ रात का तापमान भी ऊंचा रहने से गर्मी का असर और बढ़ गया है.

तुरंत अपनाएं डॉक्टरों की यह सलाह

• पूरे दिन भर खूब पानी, नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और ORS घोल पीते रहें

• दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें

• हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें, छाता या टोपी का इस्तेमाल जरूर करें

• बुजुर्गों, छोटे बच्चों और पहले से हृदय, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी बीमारियों से ग्रसित लोगों को खास ध्यान दें

• यदि चक्कर आना, उल्टी, तेज थकान, बेहोशी या शरीर में गर्मी महसूस हो तो तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचें

अभी बने रहेंगे हीट वेव के हालात

मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में हीटवेव जैसे हालात बने रह सकते हैं. ऐसे में डॉक्टर्स ने भी आम जनता से अपील की है कि वे पूरी सावधानी बरतें और लापरवाही न करें.