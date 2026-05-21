हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRभयंकर गर्मी में हीटस्ट्रोक से सावधान! ट्रेन में लू लगने से 24 साल के युवक की हालत गंभीर, बुखार हुआ 105

भयंकर गर्मी में हीटस्ट्रोक से सावधान! ट्रेन में लू लगने से 24 साल के युवक की हालत गंभीर, बुखार हुआ 105

Heat Stroke Cases in Delhi: मरीज को पहले से कोई बीमारी नहीं थी. ट्रेन में अचानक उसे उल्टी शुरू हुई, थकान, लूज मोशन हुए और कुछ ही देर में वह बेसुध हो गया. अस्पताल में उसका बॉडी टेम्परेचर 105 डिग्री था.

By : उज्ज्वल कुमार | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 21 May 2026 01:04 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी अब खतरनाक रूप लेने लगी है. बुधवार (20 मई) सुबह 8:30 बजे मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पारा झुलसा देने वाली गर्मी के चरम तक पहुंच गया था. सफदरजंग में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.1 डिग्री ज्यादा है. पालम में पारा 44.9 डिग्री तक पहुंच गया. लोधी रोड, रिज और अयानगर में भी तापमान 44.5 से 45 डिग्री के बीच रहा.

वहीं, न्यूनतम तापमान भी पूरे इलाके में ऊंचा रहा. सफदरजंग में 31.9 डिग्री, पालम में 30.5 डिग्री और अन्य स्टेशनों पर 27 से 30 डिग्री के बीच. दिन में तो हालात बेहद खराब ही बने हुए लेकिन रात में भी गर्म हवा चलने के कारण लोगों को कोई खास राहत नहीं मिली.

दिल्ली में दर्ज हुआ हीट स्ट्रोक का पहला मामला 

इसी विकट गर्मी के बीच मंगलवार रात करीब 1:45 बजे राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल में इस सीजन का पहला हीटस्ट्रोक का मामला दर्ज किया गया. पश्चिम बंगाल का 24 वर्षीय एक युवक ट्रेन से दिल्ली आ रहा था. यात्रा के दौरान उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई.

हीट स्ट्रोक से तेज बुखार टेंपरेचर पहुंचा 105 डिग्री!

आरएमएल अस्पताल के मेडिसिन विभाग के डायरेक्टर डॉ. अतुल चौहान ने विस्तार से बताया,
“मरीज को पहले से कोई अन्य बीमारी नहीं थी. ट्रेन में अचानक उसे उल्टी शुरू हो गई, तेज थकावट महसूस हुई, लूज मोशन हुए और कुछ ही देर में वह बेसुध हो गया. जब उसे अस्पताल लाया गया तब उसका बॉडी टेम्परेचर 105 डिग्री फारेनहाइट था. हमने तुरंत उसे गर्दन से नीचे बर्फ के ठंडे पानी में रखकर बॉडी कूलिंग शुरू की और फिर मेडिसिन वार्ड में भर्ती किया. अभी भी उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है और हम लगातार उस पर नजर रखे हुए हैं.”

लू लगना प्राणघाती भी हो सकता है!

डॉ. चौहान ने आगे गर्मी पर लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, “हीटस्ट्रोक यानी लू लगना एक अत्यंत प्राणघाती स्थिति है. खासकर लंबी ट्रेन यात्रा के दौरान या जो श्रमिक बाहर तेज धूप में कम करते हैं उनके कम के दौरान डिहाइड्रेशन, तेज धूप और गर्म हवा के कारण शरीर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाता है. लोगों को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए ये प्राणघाती साबितहो सकता है ”

दिल्ली-एनसीआर में गर्मी का सितम जारी

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सभी प्रमुख स्टेशनों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा है. दिन के साथ-साथ रात का तापमान भी ऊंचा रहने से गर्मी का असर और बढ़ गया है.

तुरंत अपनाएं डॉक्टरों की यह सलाह

• पूरे दिन भर खूब पानी, नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और ORS घोल पीते रहें

• दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें

• हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें, छाता या टोपी का इस्तेमाल जरूर करें

• बुजुर्गों, छोटे बच्चों और पहले से हृदय, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी बीमारियों से ग्रसित लोगों को खास ध्यान दें

• यदि चक्कर आना, उल्टी, तेज थकान, बेहोशी या शरीर में गर्मी महसूस हो तो तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचें

अभी बने रहेंगे हीट वेव के हालात

मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में हीटवेव जैसे हालात बने रह सकते हैं. ऐसे में डॉक्टर्स ने भी आम जनता से अपील की है कि वे पूरी सावधानी बरतें और लापरवाही न करें.

और पढ़ें

About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
Read More
Published at : 21 May 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
Heat Wave Heat Stroke DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
भयंकर गर्मी में हीटस्ट्रोक से सावधान! ट्रेन में लू लगने से 24 साल के युवक की हालत गंभीर, बुखार हुआ 105
भयंकर गर्मी में हीटस्ट्रोक से सावधान! ट्रेन में लू लगने से 24 साल के युवक की हालत गंभीर, बुखार हुआ 105
दिल्ली NCR
दिल्ली में शुरू होने वाली है सामानों की किल्लत? आज से 72 घंटे के लिए थम जाएंगे लाखों मालवाहक वाहनों के पहिये
दिल्ली में शुरू होने वाली है सामानों की किल्लत? आज से 72 घंटे के लिए थम जाएंगे लाखों मालवाहक वाहनों के पहिये
दिल्ली NCR
दिल्ली: इंद्रपुरी में बिल्डिंग से गिरकर महिला की मौत, पति और 2 देवर गिरफ्तार
दिल्ली: इंद्रपुरी में बिल्डिंग से गिरकर महिला की मौत, पति और 2 देवर गिरफ्तार
दिल्ली NCR
Delhi News: देर रात घर में घुसकर मां और मासूम बेटे की हत्या, गोविंदपुरी में डबल मर्डर से सनसनी
दिल्ली: देर रात घर में घुसकर मां और मासूम बेटे की हत्या, गोविंदपुरी में डबल मर्डर से सनसनी
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Case: आखिर क्या हुआ था? ट्विशा केस के 7 बड़े सवाल | Breaking | Justice For Twisha |
Twisha Sharma Case: क्या खोलेगा दिशा केस का राज? | Breaking News | Justice For Twisha |
Modi Meloni | Rahul Gandhi on PM Modi: सरकार ने राहुल गांधी के बयान पर जताई कड़ी नाराजगी | Breaking
Trump Ultimatum | Iran-US War Update: यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का चीन दौरा क्यों है बेहद अहम?
बेटी की मौत का सच जानना चाहता परिवार, कोर्ट से नहीं मिली राहत | Twisha Sharma Death Case | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Political Storm: 'सबको वर्क फ्रॉम होम और खुद...', पीएम मोदी ने मेलोनी को दी मेलोडी टॉफी तो भड़की कांग्रेस नेता
'सबको वर्क फ्रॉम होम और खुद...', पीएम मोदी ने मेलोनी को दी मेलोडी टॉफी तो भड़की कांग्रेस नेता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पापा मुझे ले जाओ, ये लोग मार देंगे', कुछ ही घंटे बाद मिली पुष्पेंद्री की लाश, 3 महीने पहले हुई थी शादी
'पापा मुझे ले जाओ, ये लोग मार देंगे', कुछ ही घंटे बाद मिली पुष्पेंद्री की लाश, 3 महीने पहले हुई थी शादी
इंडिया
इस बार गर्मी बना देगी धरती को भट्टी, जानिए सुपर अल नीनो का भारत पर कितना बड़ा असर?
इस बार गर्मी बना देगी धरती को भट्टी, जानिए सुपर अल नीनो का भारत पर कितना बड़ा असर?
क्रिकेट
CSK Playoff Scenarios: सिर्फ GT को हराने से नहीं बनेगा काम, जानिए प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है चेन्नई सुपर किंग्स
सिर्फ GT को हराने से नहीं बनेगा काम, जानिए प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है CSK
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया बड़ा कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
इंडिया
मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, बंगाल में CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला
मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, बंगाल में CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला
इंडिया
संकट के बीच PM मोदी आज करेंगे बड़ी मीटिंग, मंत्रियों को दिल्ली न छोड़ने का आदेश, क्या होने वाला है
संकट के बीच PM मोदी आज करेंगे बड़ी मीटिंग, मंत्रियों को दिल्ली न छोड़ने का आदेश, क्या होने वाला है
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में ऑटो-टैक्सी की हड़ताल आज से, ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उतरे ड्राइवर्स
दिल्ली-NCR में ऑटो-टैक्सी की हड़ताल आज से, ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उतरे ड्राइवर्स
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget