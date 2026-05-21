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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: इंद्रपुरी में बिल्डिंग से गिरकर महिला की मौत, पति और 2 देवर गिरफ्तार

दिल्ली: इंद्रपुरी में बिल्डिंग से गिरकर महिला की मौत, पति और 2 देवर गिरफ्तार

Delhi Crime: दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में एक इमारत से गिरने के बाद 25 साल की महिला की मौत हो गई है. इस मामले में उसके पति और देवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह घटना 18 मई को दासघरा गांव की है

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 21 May 2026 10:53 AM (IST)
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  • इंद्रपुरी में 25 वर्षीय महिला की इमारत से गिरने से मौत हो गई.
  • महिला के पति और देवर पर दहेज हत्या का मामला दर्ज.
  • घटना दासघरा गांव की, पुलिस ने की FIR दर्ज.
  • महिला की शादी 2022 में हुई, छह माह का बच्चा.

दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां पश्चिमी दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में एक इमारत से गिरने के बाद 25 साल की महिला की मौत हो गई है. इस मामले में उसके पति और 2 देवर के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना 18 मई को दासघरा गांव की है और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दहेज और हत्या के तहत मामला दर्ज किया है. 

पुलिस के अनुसार, दासघरा गांव में होली चौक के पास एक इमारत से महिला के गिरने के बारे में एक PCR कॉल मिली थी.  इंद्रपुरी पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

पुलिस ने मामले पर क्या कहा?

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) दराडे शरद भास्कर ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि मृतका की पहचान राजू सिंह की पत्नी के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 25 साल थी. महिला की शादी राजू सिंह से साल 2022 में हुई थी और उनका छह महीने का एक बच्चा भी है. राजू एक निजी रियल एस्टेट कंपनी में कस्टमर वेरिफिकेशन का काम करता है. पुलिस ने बताया कि महिला एक गृहिणी थी. 

DCP (पश्चिम) भास्कर ने कहा, "चूंकि शादी को अभी सात साल से कम समय हुआ था, इसलिए दहेज मृत्यु से जुड़े प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और करोल बाग इलाके के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) को मामले की जानकारी दी गई है.

पुलिस ने मामला किया दर्ज

मृतका के परिजनों ने बताया कि दिसंबर 2022 में मृतका की शादी राजू सिंह से हुई थी. महिला के पिता ने आरोप लगाया कि उन्होंने बेटी की शादी में दहेज की सभी मांगो को पूरा किया था, लेकिन फिर भी उनकी बेटी को दहेज के लिए लगातार परेशान किया जा रहा था और उसके साथ मारपीट तक की जाती थी. महिला के भाई ने बताया कि उसे इस तरह से एक पार ऐसा मारा था कि उसके एक कान का पर्दा तक फट गया था. 

भाई ने बताया कि बहन ने घर बनाए रखने के लिए पति के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करने दिया था. पुलिस ने अब रिश्तेदारों के बयानों और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर बुधवार को महिला के पति और उसके दो भाइयों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 (दहेज मृत्यु) और 3(5) (सामान्य आशय) के तहत FIR दर्ज कर ली है. 

Delhi News: देर रात घर में घुसकर मां और मासूम बेटे की हत्या, गोविंदपुरी में डबल मर्डर से सनसनी

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Published at : 21 May 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
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