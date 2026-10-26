दिल्ली: हर्ष विहार हादसे में दो लोगों की मौत, मलबे से निकाले गए दोनों शव

दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में हुए हादसे में दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. हादसे के बाद मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान चलाया गया. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इस घटना में दबे हुए दो लोगों की मौत हो गई. दोनों के शव मलबे से बाहर निकाल लिए गए हैं. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा और राहत कार्य में जुटी टीमों ने मलबे को हटाकर लोगों को निकालने की कोशिश की.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसे के बाद दो लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका थी. दिल्ली पुलिस ने बताया कि पहले एक व्यक्ति को मलबे से बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी. वहीं, दूसरा व्यक्ति भी मलबे में दबा हुआ था. उसे बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा था.

बाद में दूसरे व्यक्ति के शव को भी मलबे से बाहर निकाल लिया गया है. इस तरह हादसे में अब तक दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है.

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राहत और बचाव अभियान चलाया गया

हादसे की जानकारी मिलने के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. मलबे में किसी अन्य व्यक्ति के फंसे होने की आशंका को देखते हुए उसे हटाने का काम किया गया. इस दौरान पुलिस और बचाव दल की टीमें मौके पर मौजूद रहीं.

ऐसे हादसों में मलबे के नीचे दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना काफी चुनौतीपूर्ण होता है. इसलिए बचाव दल को मलबा हटाते समय सावधानी बरतनी पड़ती है, ताकि किसी अन्य व्यक्ति के फंसे होने की स्थिति में उसे नुकसान न पहुंचे.

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हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा

हर्ष विहार में हुए इस हादसे के बाद दो लोगों की जान चली गई. हालांकि, हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और इसके पीछे क्या वजह रही, इसकी विस्तृत जानकारी सामने आना अभी बाकी है. घटना से जुड़े अन्य तथ्यों और प्रशासन की ओर से मिलने वाली जानकारी का इंतजार है. फिलहाल, इस हादसे में दो लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और दोनों शवों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है.