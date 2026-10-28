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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली पर भी पड़ेगा चक्रवात 'अर्नब' का असर, बदलेगा मौसम, बढ़ेगी ठंड

दिल्ली पर भी पड़ेगा चक्रवात 'अर्नब' का असर, बदलेगा मौसम, बढ़ेगी ठंड

दिल्ली का औसत न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, लेकिन पूसा में सबसे कम 14.3 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. वहीं, अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री दर्ज किया गया.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 28 Oct 2026 06:45 AM (IST)
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बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात तूफान 'अर्नब' एक 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' के संपर्क में आ रहा है. इसका असर दिल्ली-एनसीआर पर भी देखने को मिल सकता है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है कि  चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के कारण 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में कहीं-कहीं बारिश और तेज हवाएं देखने को मिल सकती है. इस कारण दिन और रात दोनों ही समय तापमान में गिरावट की भारी संभावना है. मौसम में इस बदलाव का ये असर करवा चौथ पर भी पड़ सकता है. हालांकि, हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ है. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)  के अनुसार, मंगलवार शाम को दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 197 दर्ज किया गया, जोकि मध्यम श्रेणी में रहा. हालांकि, सोमवार को शहर का AQI 174 और रविवार को 153 था. 

वहीं, रात के समय में दिल्ली-एनसीआर में पारा गिरने से ठंड का अहसास बढ़ने लगा है और अब इस तूफान के कारण तापमान में और गिरावट के आसार हैं. पिछले 2-3 दिनों में शहर के न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट से रात में ठंड बढ़ी है. मंगलवार को दिल्ली का औसत न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जोकि सामान्य से 1.9 डिग्री कम है. शहर के पूसा में सबसे कम 14.7 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. वहीं, शहर का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री दर्ज किया गया, जोकि सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक है. 

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आज आसमान में छाये रहेंगे बादल

मौसम विभाग के अनुसार, आज  बुधवार (28 अक्टूबर) को आसमान में हल्के बादल छाये रहेंगे. आज दिन के समय में शहर का अधिकतम तापमान 29-31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15-17 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. IMD के अनुसार, सुबह के समय उत्तर-पूर्व दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 5 से दस किमी प्रति घंटा तक जा सकती है. विभाग के अनुसार, अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 1-3 डिग्री की गिरावट आएगी, लेकिन उसके बाद तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. 

कैसा रहा पिछले 24 घंटों का तापमान?

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 15-16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30-31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 15-20 किमी प्रति घंटा तक रही.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 28 Oct 2026 06:45 AM (IST)
Tags :
IMD DELHI NEWS AQI  Cyclone Arnab
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