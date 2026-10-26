दिल्ली: मिलन गार्डन हादसे पर सख्त CM रेखा गुप्ता के मंत्री, बोले- 'दोषियों को बख्शेंगे नहीं'

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार स्थित मिलन गार्डन इलाके में निर्माणाधीन मकान का स्लैब गिरने की घटना को लेकर दिल्ली सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने साफ कहा कि दोषी चाहे नगर निगम का हो या दिल्ली सरकार का, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को मौके पर तैनात किया गया है.

मंत्री आशीष सूद ने घटना को लेकर कहा, "मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि 2 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है. सरकार आपदा से प्रभावित परिवार के साथ पूरी तरह खड़ी है. हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है. राहत एवं बचाव कार्य के लिए सभी एजेंसियों को तैनात किया गया है. इस घटना के लिए जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वह नगर निगम का हो या दिल्ली सरकार का, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं."

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मंत्री के इस बयान के बाद हादसे की जिम्मेदारी तय करने और दोषियों पर कार्रवाई को लेकर सरकार का रुख सामने आया है. फिलहाल प्राथमिकता मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और प्रभावित परिवार को मदद पहुंचाने की है.

VIDEO | Delhi: As a slab collapses at an under-construction house in Milan Garden, Minister Ashish Sood says, "Minister Kapil (Mishra) ji informed us that two individuals are feared trapped under the debris, and the government stands fully in solidarity with the affected family during this tragedy. All the concerned authorities are present on the ground with them, and all relevant agencies have been deployed for the rescue efforts. Whosoever is found responsible for this, strict action will be taken against them." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) October 25, 2026

अचानक गिरा निर्माणाधीन मकान का स्लैब

हर्ष विहार के मिलन गार्डन इलाके में रविवार शाम निर्माणाधीन मकान का स्लैब अचानक गिर गया. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्लैब गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. घटना के बाद मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई, जिसके चलते राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया.

हादसे की सूचना रविवार शाम करीब 7 बजे दिल्ली दमकल सेवा और स्थानीय पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां और पुलिस बल मौके पर पहुंच गए. अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और बचाव अभियान शुरू कराया.

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एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई. पुलिस और आपातकालीन सेवाओं की टीमें मिलकर अभियान चला रही हैं. हादसे में प्रभावित लोगों को निकालने और स्थिति को संभालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.