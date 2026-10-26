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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: मिलन गार्डन हादसे पर सख्त CM रेखा गुप्ता के मंत्री, बोले- 'दोषियों को बख्शेंगे नहीं'

दिल्ली: मिलन गार्डन हादसे पर सख्त CM रेखा गुप्ता के मंत्री, बोले- 'दोषियों को बख्शेंगे नहीं'

दिल्ली के हर्ष विहार स्थित मिलन गार्डन में निर्माणाधीन मकान का स्लैब गिर गई. मंत्री आशीष सूद ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 26 Oct 2026 07:05 AM (IST)
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उत्तर-पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार स्थित मिलन गार्डन इलाके में निर्माणाधीन मकान का स्लैब गिरने की घटना को लेकर दिल्ली सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने साफ कहा कि दोषी चाहे नगर निगम का हो या दिल्ली सरकार का, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को मौके पर तैनात किया गया है.

मंत्री आशीष सूद ने घटना को लेकर कहा, "मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि 2 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है. सरकार आपदा से प्रभावित परिवार के साथ पूरी तरह खड़ी है. हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है. राहत एवं बचाव कार्य के लिए सभी एजेंसियों को तैनात किया गया है. इस घटना के लिए जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वह नगर निगम का हो या दिल्ली सरकार का, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं."

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मंत्री के इस बयान के बाद हादसे की जिम्मेदारी तय करने और दोषियों पर कार्रवाई को लेकर सरकार का रुख सामने आया है. फिलहाल प्राथमिकता मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और प्रभावित परिवार को मदद पहुंचाने की है.

अचानक गिरा निर्माणाधीन मकान का स्लैब

हर्ष विहार के मिलन गार्डन इलाके में रविवार शाम निर्माणाधीन मकान का स्लैब अचानक गिर गया. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्लैब गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. घटना के बाद मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई, जिसके चलते राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया.

हादसे की सूचना रविवार शाम करीब 7 बजे दिल्ली दमकल सेवा और स्थानीय पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां और पुलिस बल मौके पर पहुंच गए. अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और बचाव अभियान शुरू कराया.

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एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई. पुलिस और आपातकालीन सेवाओं की टीमें मिलकर अभियान चला रही हैं. हादसे में प्रभावित लोगों को निकालने और स्थिति को संभालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 26 Oct 2026 07:05 AM (IST)
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