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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRकांग्रेस रैली से नाराज व्यापारियों ने फिर लिखा राहुल गांधी को पत्र- 'हमसे 20 मिनट मिल लें'

कांग्रेस रैली से नाराज व्यापारियों ने फिर लिखा राहुल गांधी को पत्र- 'हमसे 20 मिनट मिल लें'

दिल्ली में व्यापारियों और उद्यमियों के CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने आज राहुल गांधी जी को एक खुला पत्र लिखकर कहा कि 20 व्यापारी प्रतिनिधि राहुल गांधी जी से सिर्फ 20 मिनट का मिलने का समय चाहते हैं.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 28 Oct 2026 11:13 AM (IST)
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दिल्ली में व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन, चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री  CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने आज (28 अक्टूबर) राहुल गांधी जी को एक खुला पत्र लिखकर एक नई और लोकतांत्रिक पेशकश की है.

CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने पत्र में कहा है कि रामलीला मैदान के नजदीक के 20 बड़े होलसेल बाजारों के 20 व्यापारी प्रतिनिधि राहुल गांधी जी से सिर्फ 20 मिनट का मिलने का समय चाहते हैं. उनका कहना है कि 'अगर आपने समझा दिया कि रैली से व्यापार बढ़ेगा तो हम विरोध वापस ले लेंगे, अगर हमने समझा दिया कि नुकसान होगा तो आपको रैली दिवाली तक टालनी पड़ेगी'.

CTI ने पत्र में रखा दो टूक प्रस्ताव:

प्रस्ताव यह है कि -

1.  अगर 20 मिनट की मुलाकात में राहुल गांधी जी हमें यह समझा देते हैं कि 1 नवंबर को रामलीला मैदान में 10 लाख लोगों की महारैली होने से दिल्ली के व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा, ग्राहक बढ़ेंगे, तो CTI उसी क्षण अपना विरोध वापस ले लेगा और रैली का स्वागत करेगा.

2.  अगर 20 मिनट में हम 20 व्यापारी आपको यह समझा देते हैं कि इस रैली से रामलीला मैदान से जुड़े 20 बड़े बाजारों में व्यापार का  नुकसान होगा, तो आपको जनहित में इस रैली को दिवाली तक टालना पड़ेगा.

CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा, 'हम लड़ाई नहीं, बातचीत चाहते हैं.  राहुल जी खुद कहते हैं कि मैं सबकी सुनता हूं, छोटे व्यापारियों की आवाज सुनता हूं, तो हम 20 बाजारों के व्यापारी उनसे 20 मिनट मांग रहे हैं. ये लोकतंत्र की खूबसूरती होगी.' आइए जानते हैं कि रामलीला मैदान से जुड़े वो 20 बड़े होलसेल बाजार कौन से हैं, जिनके 20 प्रतिनिधि मिलना चाहते हैं?

  1. चांदनी चौक - जनरल रिटेल
  2. भागीरथ पैलेस - एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक मार्केट
  3. खारी बावली - एशिया की सबसे बड़ी मसाला/ड्राई फ्रूट मार्केट
  4. सदर बाजार - देश की सबसे बड़ी जनरल होलसेल मार्केट
  5. चावड़ी बाजार - पेपर और हार्डवेयर
  6. कश्मीरी गेट - ऑटो पार्ट्स
  7. नबी करीम - होजरी/गारमेंट
  8. करोल बाग - गारमेंट और ज्वेलरी
  9. अजमेरी गेट - मशीनरी और इलेक्ट्रिकल
  10. दरियागंज - किताब और स्टेशनरी
  11. नई सड़क - किताब और शादी कार्ड
  12. किनारी बाजार - शादी/लेस-लटकन
  13. दरीबा कलां - ज्वेलरी
  14. फतेहपुरी - दाल और किराना होलसेल
  15. नया बाजार -‌देश की सबसे बड़ी अनाज मंडी 
  16. फिल्मिस्तान - फर्नीचर और टिम्बर
  17. पहाड़गंज - होटल सप्लाई और जनरल बाजार
  18. गफ्फार मार्केट - मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स
  19. जामा मस्जिद / मीना बाजार - क्रॉकरी और डेकोरेशन
  20. लाजपत राय मार्केट - इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेल

ये सभी बाजार रामलीला मैदान से 1 से 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं और रैली के दिन सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे.

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'दिवाली के बाजार में मोहब्बत की दुकान बंद मत करवाइए'

CTI ने पत्र में लिखा है कि 'राहुल जी, आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं , हम आपका सम्मान करते हैं, पर दिवाली के बाजार में मोहब्बत की दुकान बंद मत करवाइए. आपकी मोहब्बत की दुकान का असली चेहरा हम व्यापारी ही हैं.' उम्मीद है कि आप हमें 1 नवंबर की रैली को लेकर, चर्चा करने के लिए 20 मिनट का समय प्रदान करेंगे

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 28 Oct 2026 11:13 AM (IST)
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RAHUL GANDHI DELHI NEWS
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