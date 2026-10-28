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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में छठ पर छुट्टी होगी या नहीं? रेखा गुप्ता सरकार ने लिया यह फैसला

दिल्ली में छठ पर छुट्टी होगी या नहीं? रेखा गुप्ता सरकार ने लिया यह फैसला

दिल्ली में छठ पूजा के अवसर पर 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा. CM रेखा गुप्ता ने 1,400 से अधिक घाट तैयार करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 28 Oct 2026 10:57 AM (IST)
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छठ महापर्व के मौके पर दिल्ली में 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार (27 अक्टूबर) को संबंधित विभागों के साथ हुई समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए. इस साल छठ पूजा 13 से 16 नवंबर तक मनाई जाएगी. त्योहार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शहरभर में तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.

दिल्ली सरकार छठ पूजा के लिए शहर में 1,400 से अधिक घाट तैयार करेगी. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घाटों पर जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था समय पर पूरी कर ली जाए. इसके लिए 6 नवंबर तक बुनियादी तैयारियां पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है. घाटों पर साफ-सफाई और दूसरी जरूरी सुविधाओं का इंतजाम किया जाएगा, जिससे श्रद्धालु आसानी से पूजा कर सकें.

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सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और दमकल की व्यवस्था

छठ पूजा के दौरान बड़ी संख्या में लोग घाटों पर पहुंचते हैं. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है. सरकार की योजना के मुताबिक, प्रमुख पूजा स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी. भीड़भाड़ वाले घाटों के आसपास दमकल की गाड़ियां भी तैनात रहेंगी, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके.

श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए घाटों पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे. इसके अलावा शौचालय और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था भी की जाएगी. इन सुविधाओं का मकसद पूजा के दौरान लोगों को होने वाली दिक्कतों को कम करना है.

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चार दिनों तक चलेगा छठ महापर्व

छठ पूजा 13 नवंबर से शुरू होकर 16 नवंबर तक चलेगी. इस दौरान श्रद्धालु सूर्य देव को अर्घ्य देकर पूजा-अर्चना करेंगे. दिल्ली में बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग छठ पर्व मनाते हैं. ऐसे में सरकार ने घाटों की तैयारी, सुरक्षा और जरूरी सुविधाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं. 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहने से श्रद्धालुओं को पर्व के अंतिम दिन पूजा के लिए समय मिल सकेगा.

About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 28 Oct 2026 10:57 AM (IST)
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