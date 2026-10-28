दिल्ली में छठ पर छुट्टी होगी या नहीं? रेखा गुप्ता सरकार ने लिया यह फैसला

छठ महापर्व के मौके पर दिल्ली में 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार (27 अक्टूबर) को संबंधित विभागों के साथ हुई समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए. इस साल छठ पूजा 13 से 16 नवंबर तक मनाई जाएगी. त्योहार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शहरभर में तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.

दिल्ली सरकार छठ पूजा के लिए शहर में 1,400 से अधिक घाट तैयार करेगी. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घाटों पर जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था समय पर पूरी कर ली जाए. इसके लिए 6 नवंबर तक बुनियादी तैयारियां पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है. घाटों पर साफ-सफाई और दूसरी जरूरी सुविधाओं का इंतजाम किया जाएगा, जिससे श्रद्धालु आसानी से पूजा कर सकें.

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सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और दमकल की व्यवस्था

छठ पूजा के दौरान बड़ी संख्या में लोग घाटों पर पहुंचते हैं. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है. सरकार की योजना के मुताबिक, प्रमुख पूजा स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी. भीड़भाड़ वाले घाटों के आसपास दमकल की गाड़ियां भी तैनात रहेंगी, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके.

श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए घाटों पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे. इसके अलावा शौचालय और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था भी की जाएगी. इन सुविधाओं का मकसद पूजा के दौरान लोगों को होने वाली दिक्कतों को कम करना है.

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चार दिनों तक चलेगा छठ महापर्व

छठ पूजा 13 नवंबर से शुरू होकर 16 नवंबर तक चलेगी. इस दौरान श्रद्धालु सूर्य देव को अर्घ्य देकर पूजा-अर्चना करेंगे. दिल्ली में बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग छठ पर्व मनाते हैं. ऐसे में सरकार ने घाटों की तैयारी, सुरक्षा और जरूरी सुविधाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं. 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहने से श्रद्धालुओं को पर्व के अंतिम दिन पूजा के लिए समय मिल सकेगा.