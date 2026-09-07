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दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास करीब 90 कॉलेज, हॉस्टल की कमी क्यों?

दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास करीब 90 कॉलेज हैं. ज्यादातर डीयू के कॉलेज घनी आबादी वाले इलाकों में विकसित इलाकों में हैं. अभी करीब 20 कॉलेज के पास अपने हॉस्टल हैं.

Written By : एबीपी न्यूज़ टीवी |  Updated at : 07 Sep 2026 10:03 PM (IST)
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दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए बिल्डिंग हादसे ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सत्य निकेतन इलाके में दिल्ली यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस आता है. बिल्डिंग हादसे में सात लोगों की मौत हो गई. इनमें पांच छात्र थे. दिल्ली यूनिवर्सिटी के करीब 90 कॉलेज हैं और इनमें से करीब 20 कॉलेजों के पास अपना हॉस्टल है. पिछले 8 से 9 सालों में कोई बड़ा नया हॉस्टल पूरा होकर छात्रों के लिए चालू नहीं हुआ है ज्यादातर में काम अभी निर्माण या फिर मंजूरी के स्तर पर है. दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके कॉलेजों के सबसे ज्यादा हॉस्टल 1948 से 1970 के दशक में बने हैं.

1970 के दशक में 40 के करीब कॉलेज थे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबधित थे. इस दौरान करीब 5 फीसदी बच्चों को हॉस्टल की सुविधा मिल पाती थी. लेकिन दिल्ली में हॉस्टल की इतनी भारी कमी क्यों है.

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दरअसल, ज्यादातर DU कॉलेज दिल्ली के घनी आबादी वाले विकसित इलाकों में हैं. नई हॉस्टल बिल्डिंग बनाने के लिए खाली जमीन नहीं बची है. DDA से जमीन लेना या पुरानी इमारतें गिराना बहुत धीमा और कानूनी रूप से मुश्किल है. इसके अलावा नए हॉस्टल के लिए DDA, बागवानी और पर्यावरण जैसी कई एजेंसियों से इजाजत लेनी होती है. UGC जैसे सरकारी फंड पर निर्भरता से कागजी कार्रवाई में सालों लग जाते हैं. इसीलिए डीयू में बाहर से पढ़ने आए बच्चे घुटन भरी असुरक्षित इमारतों में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं.

एक छात्र जो PG में जाता है, किराया देता है, पहचान पत्र देता है लेकिन क्या उसे बताया जाता है कि इस बिल्डिंग की सुरक्षा कब जांची गई थी? फायर एनओसी है या नहीं, इमरजेंसी एग्जिट कहां है? एक मंजिल पर कितने लोग रह सकते हैं? बिजली का लोड कितना है और बिल्डिंग को कितने मंजिल तक निर्माण की इजाजत है? जाहिर है ऐसे कोई जानकारी नहीं दी जाती और मनमानी शर्तों और लालच का ये तंत्र चलता रहता है. 

सत्य निकेतन: भारी किराया देकर माचिस के डिब्बों जैसे कमरों में गुजारा करने को मजबूर

Published at : 07 Sep 2026 09:09 PM (IST)
Tags :
Delhi University DELHI NEWS
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