Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली बिल्डिंग हादसा: CJP की 7 मांगें, 'आशीष सूद की जवाबदेही तय हो'

दिल्ली बिल्डिंग हादसा: CJP की 7 मांगें, 'आशीष सूद की जवाबदेही तय हो'

सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि दिल्ली में ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है. MCD ने खुद माना है कि यह बिल्डिंग ऐसे जोन में बनी थी, जहां इतनी मंजिलों की इजाजत नहीं थी. CJP की ओर से 7 मांगें रखी गई हैं.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 07 Sep 2026 07:54 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पांच मंजिला इमारत के ढहने से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है. इस बीच सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने इसे लेकर दिल्ली की बीजेपी सरकार के साथ ही एमसीडी को भी घेरा है. उन्होंने कहा कि गैर-कानूनी निर्माण हुआ. MCD या दूसरी स्थानीय एजेंसियों ने सुरक्षा नियमों को लागू नहीं किया. उन्होंने सवाल किया कि धूसखोर अधिकारियों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की? काउंसलर से लेकर प्रधानमंत्री तक बीजेपी के लोग हैं, फिर बच्चे कैसे मर रहे हैं?

CJP प्रवक्ता सौरव दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है. अब हमें पता चला है कि MCD ने खुद माना है कि यह बिल्डिंग ऐसे जोन में बनी थी, जहां इतनी मंजिलों की इजाजत नहीं थी. यह ज्यादा लोगों वाला PG था, फिर भी इसका कोई मंजूरशुदा बिल्डिंग प्लान नहीं था. इसके बावजूद, यह PG चल रहा था.''

सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया- सौरव दास

उन्होंने आगे कहा, ''अब यहां हमें नाकामी के दो स्तर दिख रहे हैं. पहला है कि गैर-कानूनी निर्माण हुआ, सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया, और MCD या दूसरी स्थानीय एजेंसियों ने इन नियमों को लागू नहीं किया. नाकामी का दूसरा स्तर है स्ट्रक्चरल (ढांचागत) नाकामी. दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के आस-पास बहुत सारे छात्र रहते हैं, फिर भी इस इलाके में बिना नियम-कानून वाला प्राइवेट PG का कारोबार चल रहा है, जिस पर कोई रोक-टोक नहीं है. 

उन्होंने कहा कि जरूरी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. नाकामी के ये दो स्तर सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में बार-बार देखने को मिल रहे हैं. नतीजतन, छात्रों के लिए मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है.

'काउंसलर से PM तक BJP के लोग, फिर बच्चे कैसे मर रहे?'

सत्य निकेतन हादसे को लेकर उन्होंने सवाल किया, ''काउंसलर से लेकर प्रधानमंत्री तक बीजेपी के लोग हैं, फिर बच्चे कैसे मर रहे हैं? कैसे छत गिर रही है? कैसे आग लग रही है? इसका जिम्मेदार कौन है? अभी दिल्ली में काउंसलर, मेयर, विधायक, सासंद, सीएम, पीएम, 10 इंजन की सरकार चल रही है. सरकार किसी की भी हो, आम आदमी पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, जान तो बच्चों की ही जाती है. हमारे आंदोलन से सरकार ने क्या सीखा? कुछ नहीं. जिम्मेदारी सिर्फ अधिकारियों के स्तर पर नहीं, बल्कि मंत्रालय स्तर पर भी तय होनी चाहिए.''

सौरव दास ने सरकारी व्यवस्था पर कसा तंज

सौरव दास ने सरकारी व्यवस्था पर तंज कसते हुए कहा, ''ब्लिंकिट का एंबुलेंस 15 मिनट में पहुंच जाता है, लेकिन आपदा की टीम को आने में घंटों लग जाते हैं. आज हम इसी पर जवाब मांग रहे हैं. सरकार में बैठे लोगों ने युवाओं को 'कॉकरोच' की तरह जीने के लिए छोड़ दिया है, इसलिए आज युवा जाग चुका है और सरकार से जवाब मांग रहा है. जब युवा सवाल पूछता है तो उसे 'नाराज फूफा' और 'दिमागी नक्सल' जैसे नाम दिए जाते हैं.''

'बिना नेताओं के संरक्षण के अवैध पीजी नहीं चल सकता'

उन्होंने आगे बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार MCD ने इस बिल्डिंग को असुरक्षित बताते हुए नोटिस लगाया था, इसके बावजूद वहां निर्माण कार्य जारी रहा. बिना नेताओं के संरक्षण के अवैध पीजी नहीं चल सकता. यह पता लगना चाहिए कि इन अवैध पीजी को किसका संरक्षण मिला हुआ है? सीजेपी के अन्य कार्यकर्ता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस मामले में ठोस एक्शन नहीं होता है तो दिल्ली भी यही है, जंतर मंतर भी यहीं है और हम भी यहीं हैं.

सीजेपी की 7 मांगें क्या?

1. स्वतंत्र आपराधिक जांच की मांग की गई है. ये जांच सिर्फ ऑनर का नहीं बल्कि सरकार में बैठे उन लोगों का भी हो जिनके संरक्षण से पीजी माफिया बन बैठा है.

2. देशभर की इमारतों का इंजीनियरिंग-ग्रेड स्ट्रक्चरल ऑडिट हो. एक टाइमलाइन के अनुसार इसमें फोकस ऐसे बिल्डिंग का हो जिसमें छात्र रहते हैं या पढ़ते हों.

3. तेरह जिला स्तरीय समितियों के रिकॉर्ड सार्वजनिक हों. 13 जिला स्तरीय कमेटी बनी थी जिसका काम निर्माण/भवन को ऑडिट करने का था.  उसके सारे रिकार्ड ट्रांसपेरंसी के साथ 48 घंटे में पब्लिश किए जाएं. इस कमेटी में कौन लोग हैं, कितने लोग थे. क्या बिल्डिंग उन्होंने चेक किए? कितने डिमोलिशन किए.

4. छात्रों के लिए सार्वजनिक वेबसाइट और डेटाबेस हो,  जिससे पता चल सके कि छात्र जहां रह रह हैं वो सेफ है या नहीं. उनका सारा डॉक्यूमेंट क्लियर है या नहीं. सरकार के साथ ही कॉलेज और कोंचिंग सेंटर बच्चों को अवेयर करे

5. DU में हो छात्रों के रहने की व्यवस्था हो. डीयू में 7 हजार बच्चों को रहने की व्यवस्था है. एक टाइमलाइन के साथ वहां ज्यादा से ज्यादा होस्टल का निमार्ण हो.

6. मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजा मिले. जिनके बच्चे नहीं रहे उनको 1 करोड़ मुवाअजा मिले. घायलों को 30 लाख की मदद राशि मिले

7. मंत्री स्तर पर जिम्मेदारी तय हो. मंत्री आशीष सूद की जवाबदेही तय होनी चाहिए. इनके अंडर कमेटी जो 13 जिला स्तरीय कमेटी बनी वो ठंडा पड़ गई है.

दिल्ली बिल्डिंग हादसा: DUSU अध्यक्ष ने रेखा सरकार से की ये बड़ी मांग

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read More
Published at : 07 Sep 2026 07:53 PM (IST)
Tags :
Saurav Das Satya Niketan News Delhi Satya Niketan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi Building Collapse Live: बिल्डिंग हादसे में आरोपी हरिराम गुप्ता की पत्नी और बेटा भी गिरफ्तार
Live: बिल्डिंग हादसे में आरोपी हरिराम गुप्ता की पत्नी और बेटा भी गिरफ्तार
दिल्ली NCR
दिल्ली बिल्डिंग हादसा: DUSU अध्यक्ष ने रेखा सरकार से की ये बड़ी मांग
दिल्ली बिल्डिंग हादसा: DUSU अध्यक्ष ने रेखा सरकार से की ये बड़ी मांग
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन: भारी किराया देकर माचिस के डिब्बों जैसे कमरों में गुजारा करने को मजबूर
सत्य निकेतन: भारी किराया देकर माचिस के डिब्बों जैसे कमरों में गुजारा करने को मजबूर
दिल्ली NCR
दिल्ली में अनऑथराइज्ड 5th फ्लोर वाली सभी बिल्डिंग होंगी सील, CM का आदेश
दिल्ली में अनऑथराइज्ड 5th फ्लोर वाली सभी बिल्डिंग होंगी सील, CM का आदेश
Advertisement

वीडियोज

Delhi Building Collapse: इमारत हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा ! | Breaking News
Chitra Tripathi: हादसा नहीं, हत्या है! | Delhi Building Collapse | Satya Niketan | Delhi | CM Rekha
Delhi Building Collapse: Satya Niketan हादसे के बाद देखिए दिल्ली के अन्य PG की हालत! | Ground Report
Saharanpur Masjid Bulldozer Action: सहारनपुर मस्जिद विवाद में ASI की एंट्री | UP | CM Yogi |Breaking
Moti Bagh Building Collapse | Breaking News: दिल्ली हॅास्टल रेंट एग्रीमेंट आया सामने। Delhi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पहली बार बंगाल में अष्टमी के दिन बंद रहेगी शराब, शुभेंदु सरकार का ऐलान
पहली बार बंगाल में अष्टमी के दिन बंद रहेगी शराब, शुभेंदु सरकार का ऐलान
बिहार
अनंत सिंह और नीरज कुमार आमने-सामने बैठे, क्या हुई बात? जानें
अनंत सिंह और नीरज कुमार आमने-सामने बैठे, क्या हुई बात? जानें
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी बॉलीवुड की 5वीं टॉप ए रेटेड वीकेंड ओपनर, 5 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी बॉलीवुड की 5वीं टॉप ए रेटेड वीकेंड ओपनर, 5 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
ईशान किशन की सेहत पर गर्लफ्रेंड ने जताई चिंता, 'चेन्नई की झुलसा देने वाली गर्मी...'
ईशान किशन की सेहत पर गर्लफ्रेंड ने जताई चिंता, 'चेन्नई की झुलसा देने वाली गर्मी...'
इंडिया
CJI सूर्यकांत की सख्ती, कहा- '...आप मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं'
CJI सूर्यकांत की सख्ती, कहा- '...आप मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं'
इंडिया
वडोदरा में PM मोदी के कार्यक्रम का अनोखा क्रेज: BookMyShow पर पहली बार बुकिंग, स्लॉट फुल
वडोदरा में PM मोदी के कार्यक्रम का अनोखा क्रेज: BookMyShow पर पहली बार बुकिंग, स्लॉट फुल
एग्रीकल्चर
किसान करें इस प्रीमियम फूल की खेती, लाखों में होगा टर्नओवर
किसान करें इस प्रीमियम फूल की खेती, लाखों में होगा टर्नओवर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस में शामिल हुए हीरा ठाकुर, यूपी चुनाव से पहले BJP को झटका
कांग्रेस में शामिल हुए हीरा ठाकुर, यूपी चुनाव से पहले BJP को झटका
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: TV Actor Aman Gandhi की हुई Entry, क्या बनाएंगे अपनी अलग पहचान?
Bigg Boss 20: TV Actor Aman Gandhi की हुई Entry, क्या बनाएंगे अपनी अलग पहचान?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Arishfa Khan की हुई Entry, क्या 29 Million Followers दिलाएंगे Support?
Bigg Boss 20: Arishfa Khan की हुई Entry, क्या 29 Million Followers दिलाएंगे Support?
Embed widget