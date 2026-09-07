दिल्ली बिल्डिंग हादसा: CJP की 7 मांगें, 'आशीष सूद की जवाबदेही तय हो'

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पांच मंजिला इमारत के ढहने से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है. इस बीच सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने इसे लेकर दिल्ली की बीजेपी सरकार के साथ ही एमसीडी को भी घेरा है. उन्होंने कहा कि गैर-कानूनी निर्माण हुआ. MCD या दूसरी स्थानीय एजेंसियों ने सुरक्षा नियमों को लागू नहीं किया. उन्होंने सवाल किया कि धूसखोर अधिकारियों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की? काउंसलर से लेकर प्रधानमंत्री तक बीजेपी के लोग हैं, फिर बच्चे कैसे मर रहे हैं?

CJP प्रवक्ता सौरव दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है. अब हमें पता चला है कि MCD ने खुद माना है कि यह बिल्डिंग ऐसे जोन में बनी थी, जहां इतनी मंजिलों की इजाजत नहीं थी. यह ज्यादा लोगों वाला PG था, फिर भी इसका कोई मंजूरशुदा बिल्डिंग प्लान नहीं था. इसके बावजूद, यह PG चल रहा था.''

🚨COCKROACH JANTA PARTY’S SEVEN DEMANDS🚨



WRT Satya Niketan tragedy:



1. An independent criminal investigation of not just the owner, but the nexus between the owner, politicians, and other persons. The larger PG Mafia needs to be investigated.



2. The government to immediately… — Saurav Das (@SauravDassss) September 7, 2026

सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया- सौरव दास

उन्होंने आगे कहा, ''अब यहां हमें नाकामी के दो स्तर दिख रहे हैं. पहला है कि गैर-कानूनी निर्माण हुआ, सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया, और MCD या दूसरी स्थानीय एजेंसियों ने इन नियमों को लागू नहीं किया. नाकामी का दूसरा स्तर है स्ट्रक्चरल (ढांचागत) नाकामी. दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के आस-पास बहुत सारे छात्र रहते हैं, फिर भी इस इलाके में बिना नियम-कानून वाला प्राइवेट PG का कारोबार चल रहा है, जिस पर कोई रोक-टोक नहीं है.

उन्होंने कहा कि जरूरी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. नाकामी के ये दो स्तर सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में बार-बार देखने को मिल रहे हैं. नतीजतन, छात्रों के लिए मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है.

'काउंसलर से PM तक BJP के लोग, फिर बच्चे कैसे मर रहे?'

सत्य निकेतन हादसे को लेकर उन्होंने सवाल किया, ''काउंसलर से लेकर प्रधानमंत्री तक बीजेपी के लोग हैं, फिर बच्चे कैसे मर रहे हैं? कैसे छत गिर रही है? कैसे आग लग रही है? इसका जिम्मेदार कौन है? अभी दिल्ली में काउंसलर, मेयर, विधायक, सासंद, सीएम, पीएम, 10 इंजन की सरकार चल रही है. सरकार किसी की भी हो, आम आदमी पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, जान तो बच्चों की ही जाती है. हमारे आंदोलन से सरकार ने क्या सीखा? कुछ नहीं. जिम्मेदारी सिर्फ अधिकारियों के स्तर पर नहीं, बल्कि मंत्रालय स्तर पर भी तय होनी चाहिए.''

सौरव दास ने सरकारी व्यवस्था पर कसा तंज

सौरव दास ने सरकारी व्यवस्था पर तंज कसते हुए कहा, ''ब्लिंकिट का एंबुलेंस 15 मिनट में पहुंच जाता है, लेकिन आपदा की टीम को आने में घंटों लग जाते हैं. आज हम इसी पर जवाब मांग रहे हैं. सरकार में बैठे लोगों ने युवाओं को 'कॉकरोच' की तरह जीने के लिए छोड़ दिया है, इसलिए आज युवा जाग चुका है और सरकार से जवाब मांग रहा है. जब युवा सवाल पूछता है तो उसे 'नाराज फूफा' और 'दिमागी नक्सल' जैसे नाम दिए जाते हैं.''

'बिना नेताओं के संरक्षण के अवैध पीजी नहीं चल सकता'

उन्होंने आगे बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार MCD ने इस बिल्डिंग को असुरक्षित बताते हुए नोटिस लगाया था, इसके बावजूद वहां निर्माण कार्य जारी रहा. बिना नेताओं के संरक्षण के अवैध पीजी नहीं चल सकता. यह पता लगना चाहिए कि इन अवैध पीजी को किसका संरक्षण मिला हुआ है? सीजेपी के अन्य कार्यकर्ता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस मामले में ठोस एक्शन नहीं होता है तो दिल्ली भी यही है, जंतर मंतर भी यहीं है और हम भी यहीं हैं.

सीजेपी की 7 मांगें क्या?

1. स्वतंत्र आपराधिक जांच की मांग की गई है. ये जांच सिर्फ ऑनर का नहीं बल्कि सरकार में बैठे उन लोगों का भी हो जिनके संरक्षण से पीजी माफिया बन बैठा है.

2. देशभर की इमारतों का इंजीनियरिंग-ग्रेड स्ट्रक्चरल ऑडिट हो. एक टाइमलाइन के अनुसार इसमें फोकस ऐसे बिल्डिंग का हो जिसमें छात्र रहते हैं या पढ़ते हों.

3. तेरह जिला स्तरीय समितियों के रिकॉर्ड सार्वजनिक हों. 13 जिला स्तरीय कमेटी बनी थी जिसका काम निर्माण/भवन को ऑडिट करने का था. उसके सारे रिकार्ड ट्रांसपेरंसी के साथ 48 घंटे में पब्लिश किए जाएं. इस कमेटी में कौन लोग हैं, कितने लोग थे. क्या बिल्डिंग उन्होंने चेक किए? कितने डिमोलिशन किए.

4. छात्रों के लिए सार्वजनिक वेबसाइट और डेटाबेस हो, जिससे पता चल सके कि छात्र जहां रह रह हैं वो सेफ है या नहीं. उनका सारा डॉक्यूमेंट क्लियर है या नहीं. सरकार के साथ ही कॉलेज और कोंचिंग सेंटर बच्चों को अवेयर करे

5. DU में हो छात्रों के रहने की व्यवस्था हो. डीयू में 7 हजार बच्चों को रहने की व्यवस्था है. एक टाइमलाइन के साथ वहां ज्यादा से ज्यादा होस्टल का निमार्ण हो.

6. मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजा मिले. जिनके बच्चे नहीं रहे उनको 1 करोड़ मुवाअजा मिले. घायलों को 30 लाख की मदद राशि मिले

7. मंत्री स्तर पर जिम्मेदारी तय हो. मंत्री आशीष सूद की जवाबदेही तय होनी चाहिए. इनके अंडर कमेटी जो 13 जिला स्तरीय कमेटी बनी वो ठंडा पड़ गई है.

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