कार्तिगई दीपम को लेकर छिड़े विवाद पर बीजेपी ने तमिलनाडु की विजय सरकार पर तीखा हमला बोला है. भाजपा ने राज्य सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी करने और हिंदू धर्म के प्रति नफरत रखने का आरोप लगाया है.

मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर आयोजित होने वाले 'दीपथून' कार्यक्रम में दीप जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बावजूद तमिलनाडु सरकार इसे लागू नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 24 नवंबर को कुछ पाबंदियों के साथ दीप जलाने की अनुमति देने का आदेश दिया था, लेकिन इंडी गठबंधन की सरकार इसे रोकने पर तुली हुई है.

'हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत भरी हुई'

भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का यह रवैया दिखाता है कि उनके मन में संविधान के प्रति जरा सा भी सम्मान नहीं है और हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत भरी हुई है. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टियां 2022 से हर साल 'सनातन धर्म के उन्मूलन' की अपनी पुरानी सोच को आगे बढ़ा रही हैं और भारतीय संस्कृति व हिंदू धर्म के खिलाफ एचआईवी और कोरोनावायरस जैसे अपमानजनक और निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल करने की हद तक जा चुकी हैं.

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: On Karthigai Deepam row, BJP national spokesperson and MP Sudhanshu Trivedi says, "It is very unfortunate that on the Thiruparankundram Hill, the lighting of the lamp in the Deepathoon program, despite being a categorical judgment by the Supreme Court that on 24th of November it should be allowed to light the lamp with certain restrictions. The INDIA alliance government of Tamil Nadu, the TVK government, is hell-bent on not implementing the Supreme Court's judgment. This shows that they do not have even an iota of respect for the Constitution and a huge pile of hatred against Hindu dharma. They are going with their old concept of eradication of Sanatana Dharma, which they have been doing on a yearly basis since 2022 and going to the extent of saying HIV, coronavirus and these types of derogatory, condemnable words for Hindu dharma and Sanskriti. Now, if they are going for a review petition, definitely all the wise citizens of the country in general and Tamil Nadu in particular will review their support to these parties. This shows that they have no respect for the Constitution and an utter hatred for Indian culture and Hindu dharma. Our demand is that the Supreme Court judgment should be implemented immediately and in totality." — ANI (@ANI) November 22, 2026

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि अगर वे ऐसा करते हैं तो देश और खासतौर से तमिलनाडु के समझदार लोग भी इन पार्टियों को दिए गए अपने समर्थन पर दोबारा विचार करेंगे. बयान के आखिरी में उन्होंने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिना किसी देरी के तुरंत और पूरी तरह से लागू किया जाए.

तमिलनाडु सरकार ने SC के अंतरिम आदेश को दी चुनौती

तमिलनाडु सरकार ने रविवार को मदुरै के थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित विवादित दीपथून पर कार्तिगई दीपम दीप जलाने की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती दी है. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली TVK सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अंतरिम आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. सरकार ने मांग की है कि शीर्ष अदालत अपने दिए अंतरिम फैसले पर एक बार फिर से विचार करे.