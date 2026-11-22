बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की हिंगलगंज सीट से बीजेपी विधायक रेखा पात्रा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें गंभीर हालत में कोलकाता के मुकुंदपुर स्थित आरएन टैगोर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के मुताबिक, उनकी स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है.

आरएन टैगोर अस्पताल की मेडिको-लीगल रिपोर्ट के मुताबिक, रेखा पात्रा के शरीर में 'ऑर्गेनोफॉस्फोरस' आधारित कीटनाशक जहर पाया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री शरद्वत मुखोपाध्याय ने अस्पताल पहुंचकर रेखा पात्रा के स्वास्थ्य की जानकारी ली.

बीजेपी विधायक कल अपने आवास पर अचानक बीमार पड़ गई थीं. इसके बाद उन्हें तुरंत एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें बशीरहाट सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल रेफर कर दिया गया. हालांकि, उनकी लगातार बिगड़ती स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए कोलकाता के निजी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में शिफ्ट करने का फैसला किया.

कैसी है बीजेपी नेता रेखा पात्रा की तबीयत?

न्यूज एजेंसी IANS ने बीजेपी नेता अर्चना दास मजूमदार के हवाले से बताया, जब चार घंटे बाद भी उनकी हालत में अधिक सुधार नहीं हुआ तो इसके बाद, भाजपा विधायक को कोलकाता के आरएन टैगोर हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का फैसला किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

अर्चना दास मजूमदार ने मीडिया को बताया कि रेखा पात्रा की हालत स्थिर है और अभी उनका इलाज चल रहा है. उनके मुताबिक, विधायक रेखा पात्रा डॉक्टर युद्धजीत सेनगुप्ता की देखरेख में हैं. उन्हें वेंटिलेशन सपोर्ट पर रखा गया है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री शरदवत मुखर्जी सुबह विधायक रेखा पात्रा का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे.

कौन हैं रेखा पात्रा?

गौरतलब है कि रेखा पात्रा पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिला उत्पीड़न, जमीन हड़पने और जबरन वसूली के आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां के खिलाफ आंदोलन का प्रमुख चेहरा थीं. बाद में भाजपा ने उन्हें अपने साथ लिया और 2024 में लोकसभा चुनाव का टिकट दिया. हालांकि वह बशीरहाट सीट से नहीं जीत पाईं. बाद में वह इस साल अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में हिंगलगंज सीट से चुनाव जीतकर भाजपा की विधायक बनीं.