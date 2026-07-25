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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCJP मार्च हिंसा में 130 पुलिसकर्मी-65 प्रदर्शनकारी घायल! 15 FIR; FRS कैमरों से 2500 की पहचान

CJP मार्च हिंसा में 130 पुलिसकर्मी-65 प्रदर्शनकारी घायल! 15 FIR; FRS कैमरों से 2500 की पहचान

Jantar Mantar Students Protest: इस मार्च के दौरान हुई हिंसा में 130 पुलिस के जवान घायल हुए हैं. वहीं 65 प्रदर्शनकारी छात्रों के भी घायल होने की खबर है. इस मामले में अब तक 15 एफआईआर दर्ज की गई हैं.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 25 Jul 2026 11:33 AM (IST)
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दिल्ली संसद तक 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के मार्च के दौरान हुई हिंसक झड़प के सिलसिले में पुलिस सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है. पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि इस मार्च के दौरान हुई हिंसा में 130 पुलिस के जवान घायल हुए हैं. वहीं 65 प्रदर्शनकारी छात्रों के भी घायल होने की खबर है. इस मामले में अब तक 15 एफआईआर दर्ज की गई हैं.

बताया जा रहा है कि जंतर-मंतर और उसके आसपास लगभग 10 हजार लोग मौजूद रहते और वहां 3000 पुलिसकर्मी तैनात हैं. सूत्र ने बताया कि दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर पर आने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान फेसियल रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) कैमरों की मदद से कर रही है. दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने अब तक आपराधिक रिकॉर्ड वाले 2500 से अधिक ऐसे लोगों की पहचान की है जो जंतर-मंतर पर आए थे.

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पुलिस ने तैनात किए 18 डीसीपी

दिल्ली पुलिस ने अलग-अलग रास्तों पर 18 डीसीपी तैनात किए हैं. मौजूदा प्रदर्शनों के संबंध में अब तक लगभग 15 एफआईआर दर्ज की हैं. पुलिस ने कहा कि अगर सीजेपी या अन्य कोई आरोप लगाते हैं, तो उनकी जांच की जाएगी और तथ्यों को साझा किया जाएगा.  जंतर-मंतर पर प्रदर्शन स्थल के आसपास तैनात चेहरा पहचान प्रणाली (एफआरएस) की मदद से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 2,500 से अधिक लोगों की पहचान की गई है.

सूत्रों ने कहा कि यह निगरानी प्रणाली आम प्रदर्शनकारियों के लिए नहीं है, बल्कि इसका मकसद उन लोगों की पहचान करना है, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और जो "प्रदर्शन में घुसपैठ" करके कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं.चार एफआरएस यूनिट को प्रदर्शन स्थल के आस-पास मुख्य प्रवेश और निकास बिंदु पर लगाया गया है तथा ये सीधे दिल्ली पुलिस के डेटाबेस से जुड़ी हुई हैं.

अधिकारी करेंगे निगरानी

अधिकारी इस प्रणाली से वास्तविक समय में निगरानी करेंगे, जिससे वे किसी भी वांछित अपराधी, खराब चरित्र वाले व्यक्ति या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की पहचान तुरंत कर सकेंगे. पुलिस के एक सूत्र ने कहा, "इस तकनीक की मदद से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 2,500 से अधिक लोगों की अब तक पहचान की जा चुकी है." 

उन्होंने कहा, "यह एक प्रभावी कदम है और यह तकनीक ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखने में हमारी मदद करती है, जो प्रदर्शन की आड़ में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं."  उन्होंने कहा, "ये ‘हाई-रिजॉल्यूशन’ कैमरे हैं, जो दूर से भी चेहरे की तस्वीरें ले सकते हैं. 

तस्वीर को डेटाबेस से मिलाया जाता है 

बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति के चेहरे की तस्वीर लेने के बाद उसे तुरंत पुलिस डेटाबेस से मिलाया जाता है. अगर इस प्रणाली के जरिए किसी वांछित या भगोड़े आरोपी की पहचान होती है, तो संबंधित पुलिस इकाई को तुरंत अलर्ट कर दिया जाता है और बिना देरी किए कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है." 

पुलिस ने कहा कि यह तकनीक उन आदतन अपराधियों की पहचान करने में भी मदद करेगी, जो बार-बार आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं और दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में "खराब चरित्र" वाले व्यक्ति के तौर पर दर्ज हैं. वहीं, एक अन्य अधिकारी ने कहा, "इस उपकरण की तैनाती से बचाव और जांच दोनों में मदद मिल सकती है."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 25 Jul 2026 11:33 AM (IST)
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Jantar Mantar CJP DELHI NEWS DELHI POLICE CJP Protest
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