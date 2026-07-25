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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRशराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर! दिल्ली में रात 8 बजे बंद हो जाएंगी दुकान; वीकेंड जाएगा सूखा?

शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर! दिल्ली में रात 8 बजे बंद हो जाएंगी दुकान; वीकेंड जाएगा सूखा?

Delhi News In Hindi: जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के चलते दिल्ली सरकार ने वीकेंड तक शराब दुकानें रात 8 बजे तक बंद करने का फैसला लिया है. सुरक्षा को लेकर यह कदम उठाया गया है. 

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 25 Jul 2026 11:23 AM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक के खिलाफ चल रहे छात्रों के उग्र विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. वीकेंड खत्म होने तक राजधानी की सभी शराब दुकानें रात 10 बजे की जगह रात 8 बजे ही बंद कर दी जाएंगी. गुरुवार को अचानक दुकानें जल्दी बंद होने से कई ग्राहक बिना बोतल लिए लौट गए, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं में नाराजगी फैल गई.

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जंतर-मंतर पर बिगड़ते हालात और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर यह कदम उठाया गया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के बैनर तले छात्र पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका आरोप है कि NEET परीक्षा में बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ, जिसकी वजह से कई छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली.

20 जुलाई के संसद मार्च में हुई थी झड़प  

20 जुलाई को CJP द्वारा आयोजित ‘संसद मार्च’ हिंसक रूप ले लिया था. प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कथित झड़प में कई लोग घायल हो गए. मार्च के दौरान पथराव, लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की खबरें आई थीं. सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि वीकेंड में और ज्यादा छात्र जंतर-मंतर पहुंच सकते हैं, जिससे पूरे सेंट्रल दिल्ली इलाके में तनाव बढ़ सकता है.

छात्रों का गुस्सा और सरकार की चिंता  

छात्रों का कहना है कि पेपर लीक घोटाला शिक्षा मंत्री की देखरेख में हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि NTA (National Testing Agency) पूरी तरह फेल हो गई और सरकार ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. जंतर-मंतर पर लगातार धरना-प्रदर्शन जारी है. कई छात्र परिवारों के साथ पहुंचे हैं और रात-दिन प्रदर्शन कर रहे हैं.

दुकानदारों और ग्राहकों में मायूसी  

शराब दुकानों के जल्दी बंद होने से राजधानी के बार और रेस्टोरेंट कारोबार पर भी असर पड़ा है. कई दुकानदारों ने बताया कि अचानक आदेश आने से उनका काफी नुकसान हुआ. ग्राहक भी हैरान रह गए. दिल्ली पुलिस ने पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है. वीकेंड में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह अहतियातन यह कदम उठाया गया है.

NEET विवाद कब थमेगा?  

NEET पेपर लीक मामले ने पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. विपक्षी दलों ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है. छात्रों की मांग है कि घोटाले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए. फिलहाल जंतर-मंतर पर तनाव जारी है और दिल्लीवासियों को वीकेंड पर शराब की दुकानों के जल्दी बंद होने का सामना करना पड़ रहा है.

Published at : 25 Jul 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Jantar Mantar News
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