हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRभीषण गर्मी के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों के लिए जारी की नई गाइडलाइन

भीषण गर्मी के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों के लिए जारी की नई गाइडलाइन

Delhi School News: दिल्ली सरकार ने राज्य में भयंकर गर्मी को देखते हुए बड़ा फैसला ले लिया है. सरकार ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है.

By : बलराम पांडेय | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 22 Apr 2026 11:23 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में पड़ रही तेज़ गर्मी को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. सरकार द्वारा बच्चों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए बड़ा कदम उठाया गया है. नई गाडइडलान में अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें अब हर स्कूल में ‘वॉटर बेल’ बजेंगी. 

गर्मी के प्रकोप को देखते हुए अब हर 45 से 60 मिनट में स्कूल की घंटी बजेगी, लेकिन ये क्लास खत्म होने के लिए नहीं बल्कि बच्चों को पानी पीने की याद दिलाने के लिए होगी. सरकार ने साफ कहा है कि भीषण गर्मी के बीच पढ़ाई के दबाव में बच्चे पानी पीना न भूलें, इसके लिए स्कूलों को यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू करनी होगी.

दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी से लोगों का जीना बेहाल, अब दिन में लू तो रात में उमस करेगी परेशान

पढ़ाई से पहले सेहत पर जोर

सरकार द्वारा बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए पढ़ाई से पहले सेहत पर जोर दिया जा रहा है. बच्चों की तबीयत बिगड़ने से बचाने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे है. दिल्ली में हीटवेव की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, ताकि बच्चों को डिहाइड्रेशन और लू से बचाया जा सके.

दिल्ली में भीषण गर्मी की मार

पिछले कई दिनों से दिल्ली के मौसम में बड़ा बदलाव हुआ है. राजधानी में लगातार गर्मी और तापमान में बढ़ोतरी हो रही है. भीषण गर्मी की वजह से आमजन का बुरा हाल हो रहा है. ऐसे में पसीना और तेज धूप की वजह से बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं. इससे बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सतर्क रहने की सलाह भी दी जा रही है. 

दिल्ली में लोगों को सता रहा बढ़ा हुआ तापमान

दिल्ली में आम नागरिकों समेत स्कूली बच्चों को तापमान लगातार सता रहा है. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचने की संभावना जताई गई है. इसके अलावा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक गिरेगा. आने वाले दिनों में तापमान में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. इससे गर्मी के और बढ़ने की संभावना है, जिससे नागरिकों की परेशानी और बढ़ सकती है.

जजों की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट की दिल्ली पुलिस को फटकार, कहा- हमला होने का इंतजार...

और पढ़ें

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read More
Published at : 22 Apr 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
Delhi Government Delhi Schools News Delhi Government DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
भीषण गर्मी के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों के लिए जारी की नई गाइडलाइन
भीषण गर्मी के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों के लिए जारी की नई गाइडलाइन
दिल्ली NCR
जजों की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट की दिल्ली पुलिस को फटकार, कहा- हमला होने का इंतजार...
जजों की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट की दिल्ली पुलिस को फटकार, कहा- हमला होने का इंतजार...
दिल्ली NCR
ऑनलाइन शॉपिंग से 50 iPhone ऑर्डर, घर नहीं पहुंचा एक भी फोन! 35 लाख का चौंकाने वाला फ्रॉड
ऑनलाइन शॉपिंग से 50 iPhone ऑर्डर, घर नहीं पहुंचा एक भी फोन! 35 लाख का चौंकाने वाला फ्रॉड
दिल्ली NCR
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की बढ़ीं मुश्किलें, पटियाला हाउस कोर्ट ने ट्रायल शुरू करने का दिया आदेश
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की बढ़ीं मुश्किलें, पटियाला हाउस कोर्ट ने ट्रायल शुरू करने का दिया आदेश
Advertisement

वीडियोज

Iran US Peace Talk 2.0: 'कोई डेलीगेशन पाक नहीं भेजा' ईरानी मीडिया का बड़ा दावा! | Israel Iran War
Pratima Mishra: डेडलाइन शुरू! क्या रुक जाएगा ईरान-अमेरिका युद्ध? | Bharat Ki Baat | Trump
Sansani: ईरान वॉर के खुफिया चेहरों का खेल | Iran US-Israel Ceasefire | Trump
MP News: BJP विधायक की दबंगई!, पुलिस को दी धमकी ! | Pritam Lodhi BJP MLA Shivpuri | MLA | abp News
Iran US Peace Talk 2.0: 'वार्ता-2' पर मंडराया संकट! ईरान ने नहीं भरी हामी | Breaking News | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
US Israel Iran War Live: होर्मुज से गुजर रहे जहाज पर IRGC ने किया अटैक, अमेरिका की नाकेबंदी के बीच ईरान का बड़ा एक्शन
Live: होर्मुज से गुजर रहे जहाज पर IRGC ने किया अटैक, अमेरिका की नाकेबंदी के बीच ईरान का बड़ा एक्शन
दिल्ली NCR
भीषण गर्मी के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस
भीषण गर्मी के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस
विश्व
ट्रंप के सीजफायर बढ़ाने से खुश नहीं ईरान, कहा- ये नई चाल, जानें किस बात पर अब भी भयंकर नाराज
ट्रंप के सीजफायर बढ़ाने से खुश नहीं ईरान, कहा- ये नई चाल, जानें किस बात पर अब भी भयंकर नाराज
आईपीएल 2026
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
बॉलीवुड
अजमेर दरगाह में शाहरुख खान को दिया गया धक्का, पुलिस ने किया था लाठीचार्ज, एक्टर का कैसा था रिएक्शन? एक्स बॉडी गार्ड ने किया खुलासा
शाहरुख को अजमेर दरगाह में दिया गया धक्का, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज, एक्स बॉडी गार्ड का खुलासा
विश्व
US Iran Ceasefire: शहबाज-मुनीर ने कैसे डोनाल्ड ट्रंप को सीजफायर बढ़ाने के लिए किया मजबूर, न-न करते कैसे बदला उनका मूड? 
शहबाज-मुनीर ने कैसे ट्रंप को सीजफायर बढ़ाने के लिए किया मजबूर, न-न करते कैसे बदला उनका मूड? 
ट्रेंडिंग
Video:1 करोड़ बर्बाद? नोएडा में फ्लैट खरीदकर पछता रहा ये शख्स, वीडियो शेयर कर बताई कड़वी सच्चाई
1 करोड़ बर्बाद? नोएडा में फ्लैट खरीदकर पछता रहा ये शख्स, वीडियो शेयर कर बताई कड़वी सच्चाई
टेक्नोलॉजी
कीबोर्ड के F और J बटन पर क्यों बने होते हैं छोटे उभार? यह सीक्रेट जानकर चौंक जाएंगे आप
कीबोर्ड के F और J बटन पर क्यों बने होते हैं छोटे उभार? यह सीक्रेट जानकर चौंक जाएंगे आप
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Embed widget